iPhone 17 Proでの映像制作をプロ仕様に拡張｜「PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット」発売

株式会社セキド

カメラアクセサリーブランド「PGYTECH（ピージーワイテック）」の日本総代理店、株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、iPhone 17 Pro／Pro Max専用のプロ向けモバイル撮影リグ「PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット（iPhone 17 Pro／Pro Max用）」を発売しました。

本製品は、普段は頑丈な保護ケースとして持ち運べ、撮影時にはデュアルハンドグリップと各種拡張インターフェースを活用した撮影リグとして運用できる2WAY設計です。手持ち撮影の安定性と操作性を高め、スマートフォン撮影をより本格的な映像制作へとつなげます。さらに、Bluetoothリモートモジュールと専用アプリの連携により、マニュアル操作も手元で直感的に行えます。

ProShot フォンケージ ビデオキット (iPhone 17 Pro／Pro Max用)

ProShot フォンケージ ビデオキットは、iPhone 17 Pro／Pro Maxを“普段使いの保護”から“本格撮影のリグ運用”へと切り替えられる、プロ向けモバイル撮影キットです。

デュアルハンドグリップ構造が重心バランスを整え、長回しでも安定したホールドを実現。手持ち撮影でも滑らかなカメラワークを支えます。さらにBluetoothリモートモジュールと「PGYTECH PhotoVideo Creative App」の連携により、ISO・シャッタースピード・フォーカスなどのマニュアル操作を手元で直感的に行えます。

また、拡張ポートを備え、ライトやジンバル、三脚などのアクセサリーとも組み合わせ可能。撮影スタイルに合わせて構成を最適化し、スマートフォン撮影をプロレベルの映像制作へとつなげます。

狙い通りのカメラワークへ導くデュアルグリップ

手持ち撮影の“ブレ”と“操作の迷い”を減らし、狙い通りのカメラワークへ。左右のデュアルハンドグリップが重心バランスを整え、安定した撮影を支えます。

人間工学に基づく形状と滑りにくいシリコン素材で、長回しでもホールド感を維持。無段階回転調整により、撮影アングルの切り替えもスムーズです。

ワイヤレス操作 × アプリ連携

右側グリップに搭載したBluetoothリモートコントロールモジュールにより、フォーカストラッキングや撮影操作を直感的に行えます。

PGYTECH PhotoVideo Creative Appとの連携により、一眼カメラに近い操作感で、思い通りのカメラワークを実現します。

モジュラー設計で広がる拡張性

PSSDモジュールは、USB-C 3.2 Gen2（10Gbps）での入出力に対応し、M.2 M-key端子のSSDを内蔵できます。M.2 SATA／NVMe規格の2230／2242／2260サイズに対応し、高画質動画の長時間撮影や大容量データの管理をスムーズに行えます。

バッテリーモジュールには、5000mAhの21700バッテリーを搭載しています。USB-Cポート経由でiPhoneを直接充電できるほか、他のデバイスへの給電にも対応します。

柔軟な拡張性、ワンタッチ着脱

フォンケージおよびグリップ部に、クイックリリースハンドル、1/4"-20アダプターマウント、コールドシューアダプターを装着できます。補助ライトやマイクなどのアクセサリーも取り付け可能です。

各コンポーネントは自由に組み合わせ可能で、ワンタッチのクイックリリース機構により、素早く切り替えできます。

フォンケージはiPhoneの形状に沿う一体成形で、各部を精密に切り欠くことで操作時の干渉を防ぎます。表面にはアルマイト処理を施し、滑らかで上質な質感に仕上げました。アルミニウム合金の高い放熱性によりオーバーヒートを抑え、長時間でも快適なグリップ感を保ちます。

PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット 詳細／購入

● ProShot フォンケージ ビデオキット (iPhone 17 Pro用)

販売価格：税込 24,200円

［PGYTECH JAPAN公式ストア］

https://pgytech-japan.com/products/p-pg-027

［Amazon］

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GCD1H6Y6

［楽天市場］

https://item.rakuten.co.jp/sekido/10p260120010/

［Yahoo!ショッピング］

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260120010.html

● ProShot フォンケージ ビデオキット (iPhone 17 Pro Max用)

販売価格：税込 24,200円

［PGYTECH JAPAN公式ストア］

https://pgytech-japan.com/products/p-pg-028

［Amazon］

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GCD8J5C1

［楽天市場］

https://item.rakuten.co.jp/sekido/10p260120010/

［Yahoo!ショッピング］

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260120010.html

● ProShot フォンケージ (iPhone 17 Pro用)

販売価格：税込 10,560円

［PGYTECH JAPAN公式ストア］

https://pgytech-japan.com/products/p-pg-089

［Amazon］

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GCGTBFS6

［楽天市場］

https://item.rakuten.co.jp/sekido/10p260120020/

［Yahoo!ショッピング］

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260120020.html

● ProShot フォンケージ (iPhone 17 Pro Max用)

販売価格：税込 10,560円

［PGYTECH JAPAN公式ストア］

https://pgytech-japan.com/products/p-pg-090

［Amazon］

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GCH4W634

［楽天市場］

https://item.rakuten.co.jp/sekido/10p260120020/

［Yahoo!ショッピング］

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260120020.html

● ProShot PSSDモジュール

販売価格：税込 5,280円

［PGYTECH JAPAN公式ストア］

https://pgytech-japan.com/products/p-pg-031

［Amazon］

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GCCQQRWW

［楽天市場］

https://item.rakuten.co.jp/sekido/10p-pg-031/

［Yahoo!ショッピング］

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p-pg-031.html

● ProShot バッテリーモジュール

販売価格：税込 5,280円

［PGYTECH JAPAN公式ストア］

https://pgytech-japan.com/products/p-pg-064

［Amazon］

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GCDPXHW1

［楽天市場］

https://item.rakuten.co.jp/sekido/10p-pg-064/

［Yahoo!ショッピング］

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p-pg-064.html

● ProShot マウンティングアダプターキット

販売価格：税込 5,280円

［PGYTECH JAPAN公式ストア］

https://pgytech-japan.com/products/p-pg-107

［Amazon］

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GCDRPM4F

［楽天市場］

https://item.rakuten.co.jp/sekido/10p-pg-107/

［Yahoo!ショッピング］

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p-pg-107.html

● ProShot 67mm フィルターアダプターリング (iPhone 17 Pro シリーズ対応)

販売価格：税込 3,520円

［PGYTECH JAPAN公式ストア］

https://pgytech-japan.com/products/p-pg-100

［Amazon］

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GCHHX49L

［楽天市場］

https://item.rakuten.co.jp/sekido/10p-pg-100/

［Yahoo!ショッピング］

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p-pg-100.html

● PGYTECH JAPAN 公式LINE

https://lin.ee/EPUCqQ9

● PGYTECH JAPAN 公式サイト

https://www.pgytech-japan.com/

【セキドについて】

日本国内において 45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県博多市にてドローン総合施設を運営しております。また、HasselbladやPGYTECH、HOBBYWINGといったグローバルブランドの日本総代理店をつとめております。



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/

［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/

［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/

＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム：

https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 11:00～17:00