誰もが“勇者”になれる時代の「人気投票」が幕を開ける！ファンタジー選挙RPG『百勇者決選 ～Guild ConQuest～』本日配信開始！

株式会社techtecは、スマートフォン（iOS / Android）向け新作ゲームアプリ『百勇者決選 ～Guild ConQuest～（ひゃくゆうしゃけっせん）』を、本日2026年1月16日（金）より正式にサービス開始いたしました。

本作は、実力だけでなく「人気」と「名声」を競い合う異色のファンタジー選挙RPGです。アールヌーヴォー様式の耽美な世界観で描かれる、かつてない“勇者選挙”がいよいよ開幕します。

■ 『百勇者決選 ～Guild ConQuest～』とは

「16歳になる者すべてが勇者」と認定された世界。供給過多となった勇者たちが生き残る道はただ一つ、国民の支持を集め「トレンド勇者」の頂点に立つこと。

■ リリース記念「最大100連勧誘無料」イベント開催

- 「選挙」で決まる最強の座： 魔神の脅威に挑みつつ、各地の選挙区でクエストをこなし、「名声」「愛」「ルックス」といった人気パラメータを磨き、国民の支持を勝ち取りましょう。- アールヌーヴォーの美学： 曲線美と装飾性に溢れた美麗なイラストが、重厚なシナリオを彩ります。- 100人の「アイドル姫君」と大規模ギルド戦： 4大勢力に分かれたギルド同士の争い。100人の姫君たちと共に、勢力を優勝へと導く戦略性が試されます。

サービス開始を記念して7日間ログインで★5以上冒険者勧誘紹介券を獲得できます！「最大100連勧誘無料」も現在開催中！ぜひインストールして遊んでください。

■ アプリダウンロードはこちら

App Store: https://apps.apple.com/jp/app/%E7%99%BE%E5%8B%87%E8%80%85%E6%B1%BA%E9%81%B8-guild-conquest/id6756299468(https://apps.apple.com/jp/app/%E7%99%BE%E5%8B%87%E8%80%85%E6%B1%BA%E9%81%B8-guild-conquest/id6756299468)

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.techtec.hundredheros&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.techtec.hundredheros&hl=ja)

■ タイトル概要

タイトル：百勇者決選 ～Guild ConQuest～

ジャンル：ファンタジー選挙RPG

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

公式サイト：https://100heros.jp/

公式X：https://x.com/100_heros