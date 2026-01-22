【1/21山梨】なぜAI全盛時代に、経営者は「アナログな教育」に殺到したのか？イマジナが「管理職の罰ゲーム化」を終わらせる第2回リーダー養成講座を開催

株式会社イマジナ

企業ブランディングと人材育成のリーディングカンパニー、株式会社イマジナ（代表取締役社長：関野 吉記、本社：東京都千代田区）は、山梨県キャリアアップ・ユニバーシティ(https://yamanashi-cuu.jp/)（以下、山梨CUU）にて実施中の「チームを前向きに導くネクストリーダー養成講座」および「経営視点で組織を動かす上級管理職トレーニング講座」の第2回セッションを1月21日に盛況のうちに終了いたしました。第2回講座で明かされた「組織変革の決定打」について、レポートいたします。

■ 実施背景：AIが進化するほど「アナログなリーダー」が渇望される

現在、生成AIのエージェント化が進み、業務の効率化が着実に進んでいます。しかし、皮肉なことにテクノロジーが進化すればするほど、現場では「心の離職」が進んでいます。若手社員は「意味」を感じられない仕事を拒絶し、管理職になることを「罰ゲーム」と揶揄して忌避する傾向が顕著です。

イマジナは断言します。この問題は、DX（デジタルトランスフォーメーション）では解決できません。必要なのは、社員一人ひとりの心に火をつける「根本教育」です。第1回講座では「大人の学級崩壊」という衝撃的な現状を共有しましたが、続く第2回では、その具体的な解決策として「ブランディング（意味づけの技術）」をインストールすることに主眼を置きました。

■ 第2回講座レポート：「個」を確立し、「組織」と繋げる

第2回のテーマは、ネクストリーダー向けが「心を動かす対話力」、上級管理職向けが「インナーブランディング」です。これらは単なる流行語ではなく、組織崩壊を防ぐための防波堤としての役割を担っています。

1. ネクストリーダー養成講座：「"伝える"から"伝わる"へ」

多くの次世代リーダー候補は、「正しいことを言えば人は動く」という誤解に陥っています。しかし、AI時代のリーダーに求められるのは論理的正しさではなく、メンバーの感情を揺さぶり、行動へと駆り立てる「影響力」です。本講座では、心理学に基づいた実践的なコミュニケーション・ワークを実施しました。

成果： 受講者からは「今まで部下が動かなかったのは、自分が"情報"しか伝えておらず、"想い"を伝えていなかったからだと気づいた」「明日からのミーティングが楽しみに変わった」といった声が挙がりました。これは、リーダー自身が「言葉」という武器を手に入れ、自信を取り戻した証左です。

2. 上級管理職トレーニング講座：「"恐怖"ではなく"共感"で人を動かす」

上級管理職コースでは、組織全体にビジョンを浸透させる「インナーブランディング」の手法を伝授しました。従来の上意下達（トップダウン）型の指示命令系統は、現代の若手には機能しません。必要なのは、企業の目指す未来を魅力的なストーリーとして語り、部下の共感を引き出す「演出力」です。

ハイライト： 関野代表による「管理職はプレイングマネージャーであることをやめ、"カルチャーの設計者"になれ」という提言は、疲弊する管理職たちに強烈なパラダイムシフトをもたらしました。「罰ゲーム」だと思っていた役割が、実は「組織の未来を描くクリエイティブな仕事」であるという再定義が行われたのです。

■ 参加者の声（アンケートより抜粋）

「"ブランディング"と聞いて広報の話かと思っていたが、これこそが最強のマネジメント手法だと気づいた。明日から部下への接し方が180度変わると思う」（製造業・部長職）

「AIが仕事を奪うと怯えていたが、AIにはできない"想いを伝える力"こそが自分の武器になると自信が持てた」（サービス業・課長職）

■ 今後の展望：第3回に向けて

全3回の最終回となる次回は、今回確立した「個の軸」と「組織の軸」を、具体的な行動計画に落とし込む「プロジェクト設計」を行います。イマジナは、この「山梨モデル」―地方から日本の人的資本経営を再起動させる取り組み―を全国へ波及させるべく、今後も精力的に活動を展開してまいります。

■ 会社概要

社名： 株式会社イマジナ

代表者： 代表取締役社長 関野 吉記

所在地： 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-5-2 ビュレックス麹町

URL： https://www.imajina.com/

事業内容： 企業ブランディング事業、コンサルティング事業、イノベーション支援、出版事業

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社イマジナ

担当：青江 美波

TEL：03-3511-5525

Email：info@imajina.com