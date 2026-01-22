立体音響にも完全対応のMoonbow Music Tokyo 2nd(神保町駅から徒歩7分)をOPEN！【エンジニア料金込み7,700円税込/1時間】

株式会社Moonbow Music

2025年12月末より、当社では第三号店となるレコーディングスタジオ『Moonbow Music Tokyo 2nd(https://www.studio.moonbow-music.com/)』(以下Tokyo 2nd)をオープンいたしました。

また、Tokyo 2ndの開店に伴いまして、今まで都内店舗として運営していた『Moonbow Music Tokyo』は『Moonbow Music Tokyo 1st』(以下Tokyo 1st)と事業所名を変更いたしました。

スタジオの概要としては、Tokyo 1stと同じく、基本的には少人数でのボイスやボーカル録音に適した規模での収録環境を整えており、当社が特に強みとする立体音響の技術・設備も余さず導入しております。

弊社独自の強みとして、立体音響収録でのモニター環境をよりリアルなものにする『8ch cubeスピーカー』や、国内では弊社のみが一般利用での使用許諾をいただいている『ヤマハViRealマイク(TM)』も完備しております。

ヤマハ《ViRealマイク(TM)》で立体音響収録をおこなった初のASMRボイスドラマ作品が配信中（弊社プレスリリース）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000084697.html

立体音響を”任意の空間でスピーカー再生する仕組み”を構築！イベント・展示会・企業ロビースペース等、様々な場所と用途で活用できます！（弊社プレスリリース）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000084697.html

また、立地についても神保町駅（都営新宿線・都営三田線・東京メトロ半蔵門線）より歩いてすぐ、Tokyo 1stからもほど近い所在地となりました。

日頃よりTokyo 1stをご利用いただいているお客様にも、もしTokyo 1stでの予約が埋まってしまっていた場合の代替スタジオとしてご利用いただきやすいかと思います。

バイノーラル／ViReal／アンビソニック／疑似3D音声など、立体音響の収録および編集にも完全対応。

都内1号店であるTokyo 1stのオープンから5年あまりで、コンテンツの受託制作から企画や研究、開発、教育分野に至るまで多岐に渡るお引き合いをいただいております。

レコーディングや音声編集だけでも、年間100本以上の作品に携わらせていただいておりますので、プロからアマチュアまでどんな方にでも合わせたサポートを提供させていただけるかと思います。

もちろん立体音響だけでなく、通常のレコーディングによるナレーション・ボイスドラマ・歌の収録も対応可能です。録音以降の行程（整音、ミキシング、マスタリングなど）まで、スタジオ常駐のエンジニアがワンストップでお引き受けできますので、是非ご相談くださいませ。

掲載可能な実績はこちらより御覧いただけます。

https://moonbow-music.com/works/

WEB上でのリモートディレクションにも対応。新型コロナウイルス感染症対策も万全の体制で運営。

昨今のCOVID‑19事情にも対処できるよう、自宅やオフィスからレコーディングを監修できるシステムを構築しております。

また、同様のシステムによりミキシングやマスタリングなどのエディット工程もリモート環境で監修することが出来ます。

部分的な工程をリモートで済ませる事も可能となっており、例えば宅録をされている方で「収録だけなら自宅でも充分なものの整音や編集は自力では難しい」といったお悩みをお持ちの場合は、エディットだけを弊社でお引き受けしてリモートディレクションして頂くことも可能です。

実際のワークフローについては、以下の紹介動画で簡単に紹介しております。

バーチャルボーカリスト高峰伊織によるリモートMIX紹介【Moonbow Music Tokyo × Vtuber】

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=AUaYNn-eVlM ]

声優さんのボイスRECをオフィスから遠隔監修！リモートディレクション・MIXの様子をご紹介

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=LqlaLGE18_g ]★ご利用料金について

⬜︎ スタジオ料金

税込7,700円/1時間

※設置・撤収時間含む（10：00～23：00内）

⬜︎ オプション

NEUMANN KU100（ダミーヘッドマイク）： 税込2,200円/1時間

8ch cubeスピーカー使用料：税込5,500円/1時間

⬜︎ キャンセル料

13日前～8日前までは30％

7日前～2日前までは60%

前日・当日は100%

全てエンジニア料金も込みでの金額となっております。

収録以外でのご利用（ミックスマスタリング等）についても、上記スタジオ料金×所要時間で見積致します。

★スタジオ所在地

Moonbow Music Tokyo 2nd

URL：https://www.studio.moonbow-music.com/tokyo/

アクセス：東京都千代田区神田錦町3-13-1 矢浪ビル3F

メールアドレス：rec@moonbow-music.com

運営：株式会社Moonbow Music