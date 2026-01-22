カラコルムの山々、東阪対バンツアー『カラコルムの山々の丁重なおもてなし』決定！

東京発キネマポップバンド、カラコルムの山々が、東阪対バンツアー『カラコルムの山々の丁重なおもてなし』を開催する。


昨年、初の東名阪ツアー『カラコルム・ハイウェイ』を行い、奇祭とも呼べるトランスを各地で巻き起こしたカラコルムの山々。


7月に渋谷WWWでのワンマンライブも決定しており、バンドが体現する「超現実世界」の磁場を確実に拡げてきている。




そんな彼らの次なる主催イベント『カラコルムの山々の丁重なおもてなし』は、ゲストアーティストを迎え、カラコルム流の「おもてなし」をお届けする東阪ツアーとなっている。


また、本ツアーのオフィシャル最速先行がイープラスにて開始。


受付期間は1/31(土)23:59まで。丁重なおもてなしをぜひ現地で体験してほしい。


◆カラコルムの山々の丁重なおもてなし




2026年5月21日（木）


大阪・心斎橋Pangea


GUEST：Coming Soon…



2026年5月29日（金）


東京・Shibuya Milkyway


GUEST：Coming Soon…



全公演：OPEN 18:30／START 19:00


前売 \3,500



★オフィシャル最速先行 ※イープラス（抽選）


1/22(木)22:00～1/31(土)23:59


https://eplus.jp/karakoram/


◆カラコルムの山々 One-Man Show



2026年7月30日（木）


渋谷WWW



OPEN 18:15／START 19:00


スタンディング \4,000　U-22 \3,000



★プレオーダー先行 ※イープラス（抽選）


受付期間：1/21(水)20:00～1/28(水)23:59


https://eplus.jp/karakoram/


◆最新Single 『戻れメロス』




2025.11.12 RELEASE


https://orcd.co/modore_melos



▼Music Video


https://youtu.be/a0BVghIqzkE?si=1JBiv-5CqiNyWnk2


◆カラコルムの山々　アーティストプロフィール




2021年夏より東京を拠点に活動する青山学院大学卒と早稲田大学卒の学生4人で結成されたキネマポップバンド。オルタナティブなビートの上で Vo./Gt.石田想太朗のポエトリーがドラマチックに展開される。


学生ビッグバンドやジャズ研など様々な音楽遍歴を持つメンバーが織りなすビートは楽曲ごとにファンクやテクノ、スパニッシュなど様々な顔をみせ、ポップかつ独創性あふれるサビも印象的。


また、非常に熱量の高いライブは必見。音楽家然とした緊張感にあふれる生演奏は、複雑な変拍子を軸としたループミュージックをダンサンブルにステージで展開していく。メンバー各人の音楽のルーツは様々だがそれぞれから提案されるバラエティ豊かなアレンジがバンドの幅を広げる。


フェスシーンにおいても今年 5 月『VIVA LA ROCK 2025』に出演し、バンドのヴァリューを証明。


過去には『FUJI ROCK FESTIVAL'23』（ROOKIE A GO-GO）、『SUMMER SONIC 2023』（出れんの!?サマソニ!?）にW出演を果たした。



■X：https://x.com/karakoram_jp


■Instagram：https://www.instagram.com/karakoram_jp/


■YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCkMssua2FxBDyS8VRqujGZg


■ホームページ(litlink)：https://lit.link/karakoramJP