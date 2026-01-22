【世界初】気温上昇2.3℃の危機を「最高のウイスキーとコーヒー」に変える-山梨県×イマジナ、第5回県政アンバサダー勉強会で「P2G革命」の全貌を公開

株式会社イマジナ

株式会社イマジナ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関野吉記）は、山梨県（知事：長崎幸太郎）と連携し、2026年1月21日に山梨県庁にて「第5回 山梨県政アンバサダー勉強会」を開催いたしました。

本勉強会において、世界的な気候危機の最前線にある山梨県（甲府市）が、独自の「P2G（Power to Gas）システム」により、サントリーやUCC上島珈琲といったグローバル企業と連携し、「世界初」の技術革新を次々と実現している事実が報告されました。これは、地方自治体の環境対策の枠を超え、日本の産業競争力を再定義する歴史的転換点です。

■ 背景：山梨は「地球沸騰化」の最前線

勉強会で共有されたデータは衝撃的でした。過去100年間で世界平均気温が約1.1℃上昇したのに対し、甲府市の上昇幅は2.3℃。猛暑日（35℃以上）は日常化し、熱帯夜はかつての6倍（約30日/年）に急増しています。「2120年の天気予報」では、甲府の最高気温が44℃に達すると予測されています。これは、ブドウの色づき不足や水害の激甚化を招き、山梨のブランドを根底から揺るがす「生存の危機」です。

■ イノベーション：「やまなしモデルP2G」が起こす奇跡

この危機への回答が、米倉山（甲府市）で稼働する「やまなしモデルP2Gシステム」です。太陽光発電の余剰電力を「グリーン水素」に変換・貯蔵するこの技術は、東レ、東京電力HDとの合弁会社「YHC」によって社会実装フェーズに突入しています。

そして、この水素は今、サントリーやUCC上島珈琲といった企業により、世界中の食通を唸らせる「新たな価値」を生み出しています。アンバサダーたちは、「環境のための水素」ではなく、「美味しいから選ぶ水素」というパラダイムシフトを目の当たりにしました。

■ 今後の展開：トップ対談へ

全6回にわたる勉強会の最終回（2026年2月予定）では、山梨県知事・長崎幸太郎氏と弊社代表・関野吉記によるトップ対談を予定しています。「世界を変える山梨の挑戦」の総決算にご注目ください。

企業や地域の「核」となる想いや価値観を明確にし、インナー（組織内部）からアウター（社会）へと一貫したブランドを発信する「インナーブランディング」に特化したコンサルティング会社です。代表の関野吉記は山梨県出身であり、地方創生や地域ブランド構築にも深く携わっています。

- 設立： 2006年6月- 事業内容： 企業ブランディング（インナー/アウター）、人事コンサルティング、人事制度設計、採用ブランディング、地方創生プロジェクト支援 他- URL： https://www.imajina.com/

