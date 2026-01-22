医療機器業界に特化した人材紹介会社「2nd generation」公式サイトをリニューアル

株式会社2nd generation

株式会社2nd generation（本社：大阪市、代表取締役：石田龍太郎）は、医療機器業界に特化した人材紹介会社として、公式サイト（https://2nd-gene.com）をリニューアルいたしました(https://2nd-gene.com/)。

今回のリニューアルでは、求職者様・企業様の双方にとって、より分かりやすく

より価値のある情報をお届けすることを目的に、構成・コンテンツの見直しを行っています。

■ リニューアルの主なポイント

・取引先企業の求人情報を新たに掲載

・医療機器業界に関するコラムページを追加

・サービス内容を整理し、支援の流れをより分かりやすく改善

2nd generationは、医療機器業界に精通したコンサルタントが、求職者一人ひとりのキャリアに寄り添い、中長期的な視点でのキャリア形成を支援しています。

また、企業様に対しては、業界理解を強みとしたマッチング精度の高い採用支援を行っております。

本サイトを通じて、医療機器業界でキャリアアップを目指す方、ならびに採用をご検討中の企業様にとって、有益な情報を継続的に発信してまいります。

今後とも2nd generationをよろしくお願いいたします。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社2nd generation

事業内容：医療機器業界特化型 人材紹介事業

公式サイトURL：https://2nd-gene.com(https://2nd-gene.com/)

問い合わせ先メールアドレス：info@2nd-gene.com