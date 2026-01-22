最新のAMD Ryzen(TM) AI 400シリーズ搭載「ASUS Zenbook」シリーズ「ProArt GoPro Edition(PX13 | HN7306)」など4製品7モデル発表

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、最新の「AMD Ryzen(TM) AI 9 HX 470プロセッサ」または「AMD Ryzen(TM) AI 9 465プロセッサ」を搭載し、グラフィック性能やマルチタスクにもパフォーマンスを発揮でき、ASUS独自開発素材「セラルミナム」を天板部分に起用することで、最薄部11.9mm、軽さ約1.5kgの薄型軽量を実現した「ASUS Zenbook S16 UM5606GA」１製品３モデルと、最新の「AMD Ryzen(TM) AI 7 445プロセッサ」または「AMD Ryzen(TM) AI 5 430プロセッサ」を搭載し、ライフスタイルに溶け込む薄型軽量のスタイリッシュなデザインの「ASUS Zenbook 14 UM3406GA」１製品２モデルと、プロクリエイターに最適なブランド「ProArt」より、AMD Ryzen(TM) AI MAX＋ 395プロセッサを搭載で、ハイエンドプロセッサと専用GPUに匹敵する性能を持ち、AI処理に最適な最大50TOPSのNPUも搭載し、薄型軽量でいつでもどこでも作業ができるハイパフォーマンスコンバーチブルノートPC「ASUS ProArt PX13 HN7306EA」１製品１モデルと、多くのクリエイターに使用されているアメリカ発のアクションカメラブランド「GoPro」とコラボレーションが実現し、本体や付属アクセサリに至るまで、GoProデザインを採用した「ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306)」1製品1モデルの計4製品7モデルを発表いたしました。本日より順次予約開始し、順次発売開始となります。

ASUS Zenbook S16 UM5606GA

（アントリムグレー）

（スカンジナビアンホワイト）

※製品写真では英語キーボードになっておりますが、発売する製品は日本語キーボードとなります。

○製品スペックの概要と発売日および価格

製品詳細：ASUS Zenbook S16 UM5606シリーズ(https://www.asus.com/jp/laptops/for-home/zenbook/asus-zenbook-s-16-um5606/)

ASUS Store製品ページ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1666_1_1a50cce34d5cd5d222a6d59cf85662d9.jpg?v=202601230951 ]

※今回発表のASUS Zenbook S16 UM5606GAの詳細スペックはこちら(https://www.asus-event.com/pr/asusjp-spec-UM5606GA.pdf)からご確認ください。

・天板デザインを刷新し、より美しく、薄く、軽くて丈夫。Zen-禅-を突き詰めたデザイン

ASUS Zenbook S16 UM5606GAは、最薄部約11.9mm、軽さ約1.5kgと軽量で、これまでの天板デザインを刷新し、よりスタイリッシュで洗練されたデザインで登場しました。あらゆる作業を快適に行うことができる大画面を搭載しながら、モビリティと美しさを兼ね備えた、究極のモバイルノートPCです。ASUSが独自で開発した、新しいハイテクセラミックハイブリッド素材のセラルミナムが採用されており、耐久性と美しさを兼ね備えています。本体カラーは「スカンジナビアンホワイト」と新色「アントリムグレー」を採用し、インテリアにもなじむシックなテイストで、使う場所を選ばないデザインです。また、他にも、海洋プラスチック素材やポストインダストリアル素材をリサイクルした環境にやさしい素材を使用しています。

・圧倒的な処理能力を誇る最新のAMD Ryzen(TM) AI 400シリーズプロセッサ搭載

ASUS Zenbook S16 UM5606GAは、「AMD Ryzen(TM) AI 9 HX 470プロセッサ」または「AMD Ryzen(TM)AI 9 465プロセッサ」搭載し、最大TDP 28Wと省電力でありながら、「AMD Ryzen(TM) AI 9 HX 470プロセッサ」は最大55TOPS、「AMD Ryzen(TM)AI 9 465プロセッサ」は最大50TOPSのNPUを搭載しています。長時間駆動を実現し、ストリーミング、ブラウジング、編集、ビデオチャット、生産性向上アプリなどで利用可能なAI 機能を最大限活用できるように構築されており、日常のタスクをより快適に行えます。

・極上の映像表示を実現する3.2K有機ELディスプレイ

液晶ディスプレイよりも圧倒的に鮮やかで美しい画面表示が可能なアスペクト比16:10のタッチ対応16型リフレッシュレート120Hz対応3.2K有機ELディスプレイが搭載されています。漆黒を表現でき、明るい色は現実と変わらないほど鮮やかに表現できるため、液晶ディスプレイでは体験したことがないような驚きの映像体験を可能にします。また、ブルーライトの放出量が液晶ディスプレイよりも約70%も少ないため、長時間の使用でも目にやさしく安心です。DCI-P3 100%の広色域への対応によってクリエイティブな作業にも対応でき、さらに、高い性能を保証する DisplayHDR(TM) True Black、TUV Rheinland の各認証も取得しています。

・広々としたスマートなタッチパッド搭載

操作が快適に行える、広々としたタッチパッドを搭載しています。このタッチパッド部分の左右および上部にはファンクションが割り当てられており、上部で指を左右にスライドさせると動画の早送り/巻き戻し、左側で指を上下にスライドさせると音量調整、右側で指を上下にスライドさせるとディスプレイの明るさ調整を瞬時に行うことができます。また、右斜め上から、左下にスワイプすると、ASUS ScreenXpertアプリを開くことができ、あらゆる設定を行うことが可能です。

ASUS Zenbook 14 UM3406GA

（ジェードブラック）

※製品写真では英語キーボードになっておりますが、発売する製品は日本語キーボードとなります。

○製品スペックの概要と発売日および価格

製品詳細：ASUS Zenbook 14 UM3406シリーズ(https://www.asus.com/jp/laptops/for-home/zenbook/asus-zenbook-14-oled-um3406/)

ASUS Store製品ページ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1666_2_106c9a4d149bcd03bcbccbd4f2667c01.jpg?v=202601230951 ]

※今回発表のASUS Zenbook 14 UM3406GAの詳細スペックはこちら(https://www.asus-event.com/pr/asusjp-spec-UM3406GA.pdf)からご確認ください。

・新しいCopilot＋ PC、最新のAMD Ryzen(TM) AI 400シリーズプロセッサとAI機能を搭載

ASUS Zenbook 14 UM3406GAは「AMD Ryzen(TM) AI 7 445プロセッサ」または「AMD Ryzen(TM) AI 5 430プロセッサ」を搭載し、最大50TOPSのNPUを搭載しています。Copilot＋ PCとして準拠しており、あらゆるAI機能を使用することが可能です。AMD Radeon(TM) グラフィックスによる高いグラフィック性能により、快適に写真や動画の編集、カジュアルゲームを行うことが可能です。

・高精細な映像表示で没入感を高める狭額縁の有機ELディスプレイ

液晶ディスプレイよりも圧倒的に鮮やかで美しい画面表示が可能な、リフレッシュレート60Hz対応の1,920×1,200ドット タッチ対応有機ELディスプレイが搭載されています。漆黒を表現でき、明るい色は現実と変わらないほど鮮やかに表現できるため、液晶ディスプレイでは体験したことがないような驚きの映像体験を可能にします。0.2msの高速な応答速度で動画再生時の残像も気になりません。ブルーライトの放出量が液晶ディスプレイよりも約70%も少ないため、長時間の使用でも目にやさしく安心です。DCI-P3 100%の広色域への対応によってクリエイティブな作業にも対応でき、高い性能を保証する DisplayHDR(TM) 500 True Black、TUV Rheinland の各認証も取得しています。

・180度開くフラットなヒンジを搭載

ディスプレイは180度まで開くことができ、画面を開いて真上に向けることができます。膝や机、あるいはベッドの上などでも、使う場所に合わせた極めて自由な角度調節が可能です。また、テーブルに置いて周囲に画面上の情報を共有するときも、ディスプレイを最適な角度に調節することができます。

・Windows Hello対応の207万画素赤外線(IR)カメラとWebカメラプライバシーシャッターを搭載

テレワークやビデオ会議に活用することができる207万画素赤外線(IR)カメラをディスプレイ上部に搭載しています。Windows Helloにも対応しており、顔認証で素早くログインすることが可能です。さらに、Webカメラ不使用時に物理的にカメラをシャットアウトすることで、意図せずWebカメラの映像が共有されてしまうのを防げるWebカメラプライバシーシールドを搭載しているため、プライバシーを守ることもできます。Webカメラプライバシーシャッターはスイッチ式になっており、スライドすることで、カメラ部分にオレンジ色のシャッターが出現し、安全に遮ることが可能です。

・あらゆる機器と接続できる充実のインターフェース搭載

さまざまな機器を接続して使用できるようインターフェースを充実させました。高速なデータ転送と映像出力、本体への給電をサポートするUSB4 (Type-C)を１ポートとUSB3.2 (Type-C/Gen2)を１ポート、USB3.2 (Type-A/Gen1) を１ポート搭載しているため、同時に複数のUSB機器を接続することが可能です。また、外部ディスプレイに接続可能なHDMIポートも搭載しており、あらゆるシーンで使用することができます。

ASUS ProArt PX13 HN7306EA

（ナノブラック）

○製品スペックの概要と発売日および価格

製品詳細：HN7306EA-AI9641W(https://www.asus.com/jp/laptops/for-home/zenbook/asus-zenbook-14-oled-um3406/)

ASUS Store製品ページ：HN7306EA-AI9641W(https://store.asus.com/jp/90nb17x1-m00300-proart-px13-hn7306-copilot-pc.html)

※今回発表のASUS ProArt PX13 HN7306EAの詳細スペックはこちら(https://www.asus-event.com/pr/asusjp-spec-HN7306EA.pdf)からご確認ください。

・薄型軽量でいつでもどこでも作業ができるハイパフォーマンスコンバーチブルノートPC

最薄部15.8mm、軽さ約1.38kgの画面が360度回転するコンバーチブルノートPCで、４つのモード（ノートPCモード、テントモード、タブレットモード、スタンドモード）で使用可能です。ディスプレイにはアスペクト比16:10のタッチ対応13.3型3K有機ELディスプレイを搭載し、漆黒を表現でき、明るい色は現実と変わらないほど鮮やかに表現できるため、液晶ディスプレイでは体験したことがないような驚きの映像体験を可能にします。

・圧倒的な処理能力を誇るAMD Ryzen(TM) AIプロセッサ搭載

ASUS ProArt PX13 HN7306EAにはAMD Ryzen(TM) AI MAX＋ 395プロセッサが搭載されています。AMD Ryzen(TM) AI MAX+ 395プロセッサはデスクトップPC並みのパワーを発揮したいクリエイティブアプリ使用時も、外出時にバッテリー駆動時間を節約しながら軽い作業を行いたい場合にも、適切な電力量で最大限のパフォーマンスをもたらします。

・誰でも簡単にアイディアがまとまるASUS独自の画像生成アプリ「MuseTree」搭載

作りたいイメージのプロンプトや画像を差し込むだけで簡単に新しい画像を創り出すことができるASUS独自のAIアプリケーション「MuseTree」が搭載されています。生成された画像に対し、新たなプロンプトを入れることでブラシュアップした画像を生成することや、手書きスケッチやイメージに近い画像を挿入することで、よりイメージに近い画像を一瞬のうちに生成することが可能です。

・クリエイティブ作業の質が向上する「ASUS DialPad」搭載

タッチパッド部分に「ASUS DialPad」を搭載しており、あらゆるショートカットや作業をスマートに行うことが可能です。さまざまなアプリケーションのショートカットを設定することができるのでより効率的にクリエイティブ作業を行うことができます。

・6ヵ月間のGoPro Premium＋サブスクリプション利用可能

ASUS ProArt PX13 HN7306EAをご購入いただくと、6ヵ月間のGoPro Premium+サブスクリプションが無償提供され、ASUS独自開発のAI搭載コンテンツ管理アプリケーション「StoryCube」と連携し、クラウドストレージや自動ハイライト動画作成などの機能がすぐに利用可能です。GoProクラウドや360°動画対応し、StoryCube上でコンテンツの閲覧とダウンロードが可能となり、ローカル、クラウド問わずに360ファイルのプレビューに対応します。

ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306)（ナノブラック）

※製品写真では英語キーボードになっておりますが、発売する製品は日本語キーボードとなります。

○製品スペックの概要と発売日および価格

・アクションカメラブランド「GoPro」とASUSのクリエイター向けブランドコラボレーションモデル

多くのクリエイターに使用されているアメリカ発のアクションカメラブランド「GoPro」とコラボレーションが実現した「ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306)」は、本体や付属アクセサリに至るまで、GoProデザインを採用しています。アウトドアで堅牢なイメージを施した天板部分、GoProブルーのキーボードバックライトや、ファンクションキーに配置された「GoPro Hotkey」を押すことで、簡単に「GoPro Player」を起動できる機能も搭載しています。付属のハードシェルスリーブケースで本体を安全かつスタイリッシュに持ち運ぶことができます。AMD Ryzen(TM) AI MAX+ 395プロセッサと、メモリ128GBを搭載し、デスクトップPC並みのパワーを発揮したいクリエイティブアプリ使用時も、外出時にバッテリー駆動時間を節約しながら軽い作業を行いたい場合にも、適切な電力量で最大限のパフォーマンスをもたらし、GoProアクションカメラで撮影したあらゆる素材を編集するのに最適な性能です。

・新しくなった「ASUS Pen 3.0」付属

ASUS Pen 3.0は、最新のMicrosoft Pen Protocol（MPP）2.6に対応し、極めてレスポンスが良く、滑らかな書き心地と描画を実現します。筆圧レベル4,096段階で傾きも検知することができ、ハプティックフィードバックに対応し、紙に書くような感触を振動で再現し、表現力のある書き心地を実現しました。ASUS Pen 3.0チャージャーで素早く充電することも可能です。

・本体収納ボックスをカスタマイズ可能なガジェットケースとして使用可能

本体が収納されているボックスはカスタマイズ可能なガジェットケースとして使用することができ、細かく区切られた緩衝材をくりぬくことでお持ちのGoProデバイスや撮影に必要なアクセサリを収納し持ち運ぶことも可能です。

※GoPro本体およびアクセサリは付属しません。

・いつでもどこでも持ち運びできる専用スリーブ付属

「ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306)」本体や、ASUS Pen 3.0、ケーブル、アクセサリ類を収納して持ち運びができる専用スリーブが付属しています。GoProデザインを踏襲し、安全に持ち運びができるように設計されました。肩から下げられるストラップも付属しています。

・薄型軽量でいつでもどこでも作業ができるハイパフォーマンスコンバーチブルノートPC

最薄部15.8mm、軽さ約1.38kgの画面が360度回転するコンバーチブルノートPCで、４つのモード（ノートPCモード、テントモード、タブレットモード、スタンドモード）で使用可能です。ディスプレイにはアスペクト比16:10のタッチ対応13.3型3K有機ELディスプレイを搭載し、漆黒を表現でき、明るい色は現実と変わらないほど鮮やかに表現できるため、液晶ディスプレイでは体験したことがないような驚きの映像体験を可能にします。

・誰でも簡単にアイディアがまとまるASUS独自の画像生成アプリ「MuseTree」搭載

作りたいイメージのプロンプトや画像を差し込むだけで簡単に新しい画像を創り出すことができるASUS独自のAIアプリケーション「MuseTree」が搭載されています。生成された画像に対し、新たなプロンプトを入れることでブラシュアップした画像を生成することや、手書きスケッチやイメージに近い画像を挿入することで、よりイメージに近い画像を一瞬のうちに生成することが可能です。

・クリエイティブ作業の質が向上する「ASUS DialPad」搭載

タッチパッド部分に「ASUS DialPad」を搭載しており、あらゆるショートカットや作業をスマートに行うことが可能です。さまざまなアプリケーションのショートカットを設定することができるのでより効率的にクリエイティブ作業を行うことができます。

・12ヵ月間のGoPro Premium＋サブスクリプション利用可能

ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306)をご購入いただくと、12ヵ月間のGoPro Premium+サブスクリプションが無償提供され、ASUS独自開発のAI搭載コンテンツ管理アプリケーション「StoryCube」と連携し、クラウドストレージや自動ハイライト動画作成などの機能がすぐに利用可能です。GoProクラウドや360°動画対応し、StoryCube上でコンテンツの閲覧とダウンロードが可能となり、ローカル、クラウド問わずに360ファイルのプレビューに対応します。

●今回発表ASUS Zenbookシリーズ / ASUS ProArtシリーズ新製品共通特長●

・持ち運び時も安心のミリタリーグレードの堅牢性を確保

米国国防総省が定める軍事規格のMIL規格(MIL-STD 810H)に準拠したテストをクリアしており、大変高い堅牢性を実現しています。一般的なノートPCよりも振動や衝撃、高温環境や低温環境などに耐えることができ、普段の使用だけでなく持ち運ぶ時なども安心です。

・快適な音声チャットが行えるAIノイズキャンセリング機能を搭載

こちらからのマイク入力だけでなく、相手からの音声にもノイズキャンセリングを適用できるAIノイズキャンセリング機能を搭載しています。マイク入力にのみ効果がある一方向のノイズキャンセリングではなく、双方向でノイズキャンセリングが行えるため、よりクリアで聞きやすい音声チャットが可能です。また、AIが音質を学んでノイズを軽減するため、使えば使うほどさらにクリアな音質を実現できます。またすべてのモデルにおいて、オーディオジャックからの音声出力時にはHi-Res対応しております。

・故障原因に関係なく修理を受けられる「ASUSのあんしん保証」サービスに対応

通常の故障だけでなく、落下による故障や水没による故障、災害による故障、さらにはコンピュータウイルスによる故障まで、あらゆる故障に対応する「ASUSのあんしん保証」サービスに対応しています。無料サービスと有料サービスと法人向けサービスがあり、それぞれサービスの有効期間や対応回数、故障時の負担金などが異なります。詳細はASUSのあんしん保証Webサイトをご覧ください。

以上