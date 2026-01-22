イケメン役者育成ゲーム『A3!（エースリー）』 がまもなく９周年！～2026年にメインストーリー第五部配信決定！～

株式会社リベル・エンタテインメント9周年を記念した冨士原良先生による描き下ろしリーダーズイラスト

株式会社リベル・エンタテインメントは、イケメン役者育成ゲーム『A3!（エースリー）』（iOS/Androidアプリ）は、2026年1月27日（火）にサービス開始９周年を迎えます。それを記念して本日YouTubeで生配信された「A3! ゲームリリース9周年記念スペシャル公開生稽古！」では、メインストーリー第五部の配信が2026年に決定したことを発表するとともに、ダイヤ50個＆9周年記念メダルのプレゼント配布や、各種展開についても発表しました。

メインストーリー第五部の配信が2026年に決定！

『A3!』9周年特設サイト :https://9th-anniv.a3-liber.jp/

メインストーリー第五部の配信が2026年に決定し、ティザーPVと第五部のキービジュアルを公開いたしました。第五部主題歌の制作は大石昌良さんです。また、第四部と第五部を繋ぐ物語が描かれる、ACT4.5イベントの実施も決定しました。こちらではKICSがメインとなります。

続報は公式Xにてお知らせいたしますので、ぜひご期待ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yDm2VEUzVeg ]

パラレルイベントSP『IDOL REWRITE（アイドル リライト）』配信決定！

パラレルイベントSP『IDOL REWRITE（アイドル リライト）』の配信が決定しました。劇団員たちがアイドルに扮して活躍するパラレルイベントとなっています。イベントは全4回を予定しており、第1回は2月下旬より配信予定です。

詳細についてはA3!公式アカウントよりお知らせいたしますので、ぜひご期待ください。

『A3!』X公式アカウント :https://x.com/mankai_company

なお、現在限定スカウト『9th ANNIVERSARY（ナインス アニバーサリー）』を配信中、さらに前作『ニヒルの祝祭』の続編となる、MANKAIカンパニー特別公演『ニヒルの祝杯』を上演する９周年記念イベントも開催中です。ぜひお楽しみください。

ダイヤと９周年記念メダルもプレゼント！

本日の「A3! ゲームリリース9周年記念スペシャル公開生稽古！」内ゲーム企画にて獲得したダイヤ50個と９周年記念メダルを、2026年1月22日（木）22:30～2月11日（水）23:59までの期間中にプレゼントします。

引き続き公式サイト（https://www.a3-liber.jp）及び公式X（@mankai_company(https://x.com/mankai_company)）でも最新の情報や各種キャンペーン情報をお伝えしていきますので、ぜひご期待ください。

各組ミニアルバム第7弾「PLEASANT EP」の発売が決定！

各組ミニアルバム第7弾「PLEASANT EP」の発売が決定しました。第十一回・第十二回公演曲、パラレルイベントSP『IDOL REWRITE（アイドル リライト）』の新曲、オリジナルボイスドラマを収録、ジャケットイラストは冨士原良先生描き下ろし！さらに LIMITED EDITION には限定特典として各組ファンミーティング本編映像を収録した Blu-rayやライブ写真を使用したミニブックレット付きとなります。ジャケット絵柄等は追ってお知らせ予定です。

詳細は公式サイトのお知らせをご覧ください。

https://www.a3-liber.jp/news/20260122-2500

『A3!』初のASMRボイス作品 発売決定！

『A3!』初のASMRボイス作品、「『A3!』ASMR～真澄と過ごす日常～」「『A3!』ASMR～至と過ごす日常～」の発売が決定しました。無料視聴版は「がるまに」にて1月28日（水）から、製品版は1月31日（土）からの配信を予定しています。

商品の詳細はキャンペーン特設サイトをご確認ください。

さらに、ASMRボイス発売を記念して真澄＆至の描き下ろしイラストを使用したスカウトも実施予定！

詳細はA3!公式アカウントよりお知らせいたしますので、お楽しみに！

『A3!』ASMR特設サイトはこちら :https://www.dlsite.com/modpub/lp/garumani/A3asmr/