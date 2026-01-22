結成10周年を迎える滝音による前代未聞の「ネタなし」全国ツアー開催決定　各地を巡る体験型ツアーを経て千穐楽のルミネで10周年の集大成「ネタ」を解禁　『滝音結成10周年全国ツアー THE ツアー』

吉本興業株式会社

2026年で結成10周年を迎える滝音が従来の単独ライブの概念を覆す異色の全国ツアー『滝音結成10周年全国ツアー THE ツアー』を栃木、愛知（名古屋）、大分、兵庫、東京の全5か所で開催することが決定しました。

本ツアーの最大の特徴は、漫才やコントといった「ネタ」を一切封印し、観光ツアーという形で豪華ゲスト芸人とともに全国各地を巡ります。

いちご狩りや宿泊企画など、その土地ならではの空気を感じながらファンのみなさまと思い出を共有する体験型ツアーです。

4箇所（栃木・名古屋・大分・兵庫）を巡る「ネタなし」の旅を経て、3月27日（金）にルミネtheよしもとで行われるフィナーレでは、満を持して10周年の集大成となる新ネタを解禁します。

全国を巡りファンとの絆を深めてきた二人が、記念すべき節目の舞台を飾ります。

本人コメント

●秋定遼太郎

行脚という字を「あんぎゃ」と読むことに正直まだ抵抗がありますが、今回は我慢して全国を行脚したいと思います！

●さすけ

結成10周年の節目の全国ツアー！観光あり、グルメあり、聖地巡礼あり！

しかもなんと千秋楽にはネタありという幕内ツアー！皆の衆お是非にこぞっておくれ！

公演概要

『滝音結成10周年全国ツアー THE ツアー』

＜開催概要＞

●栃木：THE 栃木（バスツアー）

日程：2月21日(土)

内容：東京駅発着バスツアー（昼食付・益子絵付け体験・いちご狩り）

ゲスト：例えば炎

●名古屋：THE 名古屋（観光ツアー）

日程：3月1日(日)

内容：名古屋街ブラツアー（昼食付・名古屋城観光）

ゲスト：ニッポンの社長



●大分：THE 大分（宿泊バスツアー）

日程：3月3日（火）

内容：宿泊を伴う特別プラン

ゲスト：マユリカ



●兵庫：THE 兵庫（バスツアー）

日程：3月14日(土)

ゲスト：豪快キャプテン



●東京：THE 千穐楽（単独ライブ）

日程：3月27日(金)19:00開場／19:30開演

会場：ルミネtheよしもと

内容：本ツアーの集大成となるネタおよびトーク、コーナーライブ

配信：あり

※バス・観光ツアーの詳細については、

https://tourch.co.jp/release/321/

をご確認ください。

＜チケット販売スケジュール＞

受付期間(栃木・愛知)：1月23日(金)11:00～ ※先着発売のみ

URL：https://tourch.co.jp/release/321/

※大分・兵庫・東京のチケット詳細については後日発表します。