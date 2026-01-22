RAISE A SUILEN×Fear, and Loathing in Las Vegas「Drown Out the Noise」開催報告

株式会社ブシロード

株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：北岡那之）は、

1月22日(木)にZepp Osaka Baysideにて開催いたしました、

RAISE A SUILEN×Fear, and Loathing in Las Vegas「Drown Out the Noise」についてご報告いたします。

報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。

2026年1月22日(木)、Zepp Osaka Baysideにて、RAISE A SUILEN×Fear, and Loathing in Las Vegas「Drown Out the Noise」（主催：株式会社ブシロードミュージック）が開催されました。

2バンドによるツーマンライブは、2022年2月に開催されたRAISE A SUILEN SPECIAL LIVE「Repaint」以来、約4年ぶりの開催となりました。また「Repaint」開催以降も、RAISE A SUILENはFear, and Loathing in Las Vegasが主催する音楽イベント「MEGA VEGAS」への出演、Fear, and Loathing in Las Vegasからは提供楽曲第2弾となる「Drown Out the Noise and Push Through the Trash」の制作など、積極的に交流を重ねてきました。

本編では、まずFear, and Loathing in Las Vegasが登場。RAISE A SUILENへの提供楽曲第1弾「Repaint」のセルフカバーを皮切りに、新旧の代表曲を全13曲披露しました。会場を大いに盛り上げると、続くRAISE A SUILENもアッパーチューンの人気楽曲に加え、「Drown Out the Noise and Push Through the Trash」のライブ初披露など全12曲を演奏。さらに、RAISE A SUILENによる「Rapaint」演奏の際には、Fear, and Loathing in Las VegasよりSoとMinamiがステージ上に登場し、コラボパフォーマンスも披露。会場は終始熱狂に包まれ、4年ぶりのツーマンライブは熱気冷めやらぬまま幕を下ろしました。

RAISE A SUILENとしては、2月にBanG Dream! 10th Anniversary LIVE「In the name of BanG Dream!」、3月に「MEGA VEGAS 2026」への出演に加えて、今年6月には東京と兵庫で単独ライブの開催も決定しております。2026年のRAISE A SUILENの活動にも引き続きご注目ください。

＜公演概要＞

◆公演名：RAISE A SUILEN×Fear, and Loathing in Las Vegas「Drown Out the Noise」

◆日程 ：2026年1月22日(木) 開場18:00／開演19:00

◆会場 ：Zepp Osaka Bayside

◆出演 ：RAISE A SUILEN

Fear, and Loathing in Las Vegas

◆公演詳細：https://bang-dream.com/events/ras-vegas2026

◆セットリスト

Fear, and Loathing in Las Vegas

M1. Repaint

M2. Song of Steelers

M3. Until You Die Out

M4. Rave-up Tonight

M5. Just Awake

M6. Keep the Heat and Fire Yourself Up

M7. Fist for the New Era

M8. LLLD

M9. Step of Terror

M10. Party Boys

M11. Twilight

M12. Virtue and Vice

M13. Luck Will Be There

RAISE A SUILEN

M14. R・I・O・T

M15. HOWLING AMBITION

M16. Life on the Lotus

M17. UNSTOPPABLE

M18. Invincible Fighter

M19. Drown Out the Noise and Push Through the Trash

M20. V.I.P MONSTER

M21. TWIN TALE

M22. !NVADE SHOW!

M23. Repaint

M24. HELL! or HELL?

M25. OUTSIDER RODEO

■セトリプレイリスト公開中

各音楽配信サービスにてRAISE A SUILEN×Fear, and Loathing in Las Vegas「Drown Out the Noise」のライブセットリストをプレイリストにて配信中です。

ライブの余韻をそのままに、配信でも両バンドの楽曲をお楽しみください。

URL：https://bmu.lnk.to/ras-vegas2026pr

■RAISE A SUILEN LIVE 2026 東京公演・兵庫公演が開催

RAISE A SUILENの単独ライブ、RAISE A SUILEN LIVE 2026を今年6月に開催いたします。

6月18日(木)にSGC HALL ARIAKEにて東京公演、6月26日(金)に神戸国際会館こくさいホールにて兵庫公演が開催となります。

チケット最速先行抽選申込の受付が、本日21:00より開始いたしました。

申込券は、発売中のRAISE A SUILEN 14th Single「‘FIGHT’ ADDICT」初回生産分に封入されています。

＜公演概要＞

◆公演名：RAISE A SUILEN LIVE 2026

◆東京公演

日程：2026年6月18日(木) 開場17:30／開演19:00(予定)

会場：SGC HALL ARIAKE

◆兵庫公演

日程：2026年6月26日(金) 開場18:00／開演19:00(予定)

会場：神戸国際会館こくさいホール

◆チケット最速先行抽選申込

受付期間 ：～2026年2月16日(月) 23:59

※RAISE A SUILEN 14th Single「‘FIGHT’ ADDICT」初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。

詳しくはこちら：https://bang-dream.com/events/ras_2026

■「MEGA VEGAS 2026」 BanG Dream!プロジェクトより、RAISE A SUILEN・Ave Mujicaが出演

Fear, and Loathing in Las Vegasが主催する音楽イベント「MEGA VEGAS 2026」が、神戸ワールド記念ホールにて開催されます。BanG Dream!プロジェクトより、3月20日(金)にAve Mujica、3月21日(土)にRAISE A SUILENが出演いたします。

オフィシャルサイト5次抽選先行が1月25日(日)まで受付中です。

＜公演概要＞

◆公演名：MEGA VEGAS 2026

◆日程 ：2026年3月20日(金・祝) 開場 10:30／開演 12:00(予定)

2026年3月21日(土) 開場 10:30／開演 12:00(予定)

◆会場 ：神戸ワールド記念ホール

◆チケット情報

・オフィシャルサイト5次抽選先行

受付URL： https://eplus.jp/megavegas/

受付期間 ：～2026年1月25日(日) 23:59

・一般発売

受付期間：2026年1月30日(金) 10:00～

※先着順・上限数に達し次第終了

詳しくはこちら：https://megavegas.jp/

■【新情報】「ガルパ」にて、「ライブ打ち上げガチャ」が開催中！

本ライブ開催を記念して、スマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」内で、「ライブ打ち上げガチャ」が開催中です。RAISE A SUILENメンバーの出現率がアップするほか、様々なアイテムと交換できるピース付きとなります。

さらに、有償スター限定の★5 RAISE A SUILENメンバー1人確定ガチャも同時開催中です。

詳しくは、ガルパ内のお知らせをご確認ください。

■「BanG Dream!（バンドリ！）」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。

2025年2月28日にプロジェクト10周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年には、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開を予定しており、同作に続く新作TVアニメシリーズの制作も決定している。さらに、TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送や、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。

公式サイト：https://bang-dream.com/

公式X：https://x.com/bang_dream_info

公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music

YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official

▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。

(C)BanG Dream! Project

Photo ハタサトシ