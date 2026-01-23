【滋賀県大津市・石山】古民家を再生　焼き鳥「やきとり 鶏丸 石山店」炭火×手打ちで2026年1月23日オープン

滋賀県大津市石山で、地域に残る古民家を再生した炭火焼き鳥店「やきとり 鶏丸 石山店」が、2026年1月23日にオープン！古民家を解体せずに活かし、炭火焼き鳥店として再生する本取り組みは、地域の風景や記憶を未来へとつなぐことを目的としたものです。

古民家再生×焼き鳥｜滋賀・石山の街の記憶を活かした店舗づくり

「やきとり 鶏丸 石山店」は、滋賀県大津市石山エリアに残る古民家を、

解体せずに活かしながらリノベーションし、炭火焼き鳥店として再生した店舗です。

新築ではなく、既存の柱や梁、縁側といった建物の要素を残すことで、

その場所が積み重ねてきた時間や地域の記憶を、空間の一部として継承しています。

古民家ならではの余白と落ち着きを大切にしながら、

石山の街の日常に自然と溶け込む飲食店として設計されています。

炭火焼き鳥｜一本一本手打ちで仕込む焼き鳥づくり

提供する焼き鳥は、炭火焼きにこだわった焼き鳥。

一本一本を手打ちで仕込み、炭の状態や火加減を見極めながら丁寧に焼き上げています。

強火で一気に焼き上げるのではなく、

焼き色・香り・火入れのバランスを確認しながら仕上げることで、

素材本来の旨みを引き出す焼き鳥を提供します。

派手な演出や過度な創作ではなく、

仕込みから焼き、仕上げまでの工程を大切にすること。

その積み重ねによって生まれる一串を、まっすぐに届けます。

鍋・季節料理・鳥刺しまで楽しめる、食の広がり

「やきとり 鶏丸 石山店」では、炭火焼き鳥に加え、

鍋料理や季節の一品料理、鳥刺しなど、

その時期やシーンに合わせて楽しめるメニュー構成を用意しています。

寒い季節には、ゆっくりと火を囲む鍋料理を。

季節の移ろいに合わせて内容が変わる季節料理は、

滋賀・大津の食文化や旬の素材を意識しながら仕立てています。

また、素材と仕込みにこだわった鳥刺しは、

焼き鳥とは異なる一面を楽しめる一皿として提供しています。

日常の食事としても、少し特別な夜にも対応できるよう、

焼き鳥にとどまらない“食の広がり”を大切にしています。

61席・テラス席あり｜一人飲みから家族利用まで対応する空間

「やきとり 鶏丸 石山店」は、全61席を備え、

カウンター席に加えて、ゆったりとした客席空間や庭を望める席、テラス席など、

多様な過ごし方ができる構成となっています。

個室完備。用途に応じた過ごし方ができる焼き鳥店

店内には、鍋料理専用としても利用できる個室空間を備えています。

ドリンクはセルフスタイルとすることで、

スタッフの出入りを最小限に抑え、食事や会話に集中できる環境を整えています。

周囲を気にせず食事や会話を楽しめるため、

家族での利用や、落ち着いた食事の場としても利用可能です。

宴会特化ではなく、

静かに食事を楽しみたい日や

少人数でゆっくり過ごしたい時間に選ばれる空間設計。

石山エリアで、

個室のある焼き鳥店・居酒屋・今日の晩ご飯を探している方にも対応できる店舗です。

“常食型”の焼き鳥店｜宴会特化だけではない日常使いの焼き鳥店

「やきとり 鶏丸 石山店」が目指しているのは、

特別な日のためだけの焼き鳥店ではなく、

日常の食事として選ばれる“常食型”の焼き鳥店です。

大人数の宴会やコース利用を前提とするのではなく、仕事帰りに一人で立ち寄る夜、家族と夕食を囲む時間、友人と静かに会話を楽しむひととき。

そうした日々の生活の延長線に、自然と存在する店であることを大切にしています。

「やきとり 鶏丸 石山店」は、宴会需要に特化するのではなく、

一人での食事から、家族や仲間との食事まで、

日常の延長線で使われる常食型”の焼き鳥店として設計されています。

仕事帰りや普段の夕食など、

「今日は焼き鳥にしよう」と思った日に、気負わず自然と選ばれる店であること。

それが、この店、ナデシコグループが目指している姿です。

滋賀から世界へ｜YAKITORIという言葉とともに、世界で愛されてきた焼き鳥文化

焼き鳥は、今や日本国内だけの料理ではありません。

YAKITORI という言葉は、SUSHIやRAMENと同じように、

国や言語を越えて通じる、日本発の食文化として世界に広がっています。

シンプルな調理法でありながら、

火入れ、香り、間合い、素材への理解によって味が決まるYAKITORIは、各国で独自の解釈を生みながらも、「炭火で焼いた串を味わう」という本質は変わらず受け継がれてきました。

「やきとり 鶏丸 石山店」が大切にしているのは、

流行や過度な演出ではなく、日常の食事として、自然に食べ続けられてきた焼き鳥のあり方です。

滋賀・石山という地域の日常に根ざしながら、世界で親しまれてきたYAKITORIの文脈と重ね合わせることで、焼き鳥を“料理”としてだけでなく、暮らしの中にある文化として伝えていくことを目指しています。

鶏丸は、炭火焼きという日本の食文化と、古民家という空間価値を掛け合わせながら、

焼き鳥を料理としてだけでなく、文化として伝えることを目指しています。

地域に根ざした一店舗一店舗の積み重ねを、やがて世界へとつなげていく。

「やきとり 鶏丸 石山店」は、その重要な拠点のひとつとして位置づけられています。

よくあるご質問（FAQ）

Q. 予約はできますか？

A. はい、ご予約可能です。

「やきとり 鶏丸 石山店」は、滋賀県大津市・石山エリアの焼き鳥居酒屋として、

お一人様からご家族・グループまで幅広くご利用いただけるよう、

事前予約にも対応しています。

予約方法は、公式サイト・公式LINE（公開予定）・お電話にて受け付け予定です。

Q. 一人でも利用できますか？

A. はい、お一人様でのご利用も歓迎しています。

カウンター席を備えており、仕事帰りの一人飲みや一人ディナーとしても利用しやすい空間です。

「今日は軽く炭火焼き鳥を食べたい」という日常使いにも適した、

石山グルメの中でも“常食型”の焼き鳥店を目指しています。

Q. 禁煙ですか？喫煙所はありますか？

A. 店内は全席禁煙です。

店外に喫煙所を設けており、

食事の時間と空間を大切にしたい方にも安心してご利用いただけます。

禁煙の焼き鳥店を探している方にもおすすめです。

Q. 子連れでも利用できますか？

A. はい、子連れでのご利用も可能です。

テーブル席やゆったりとした客席構成のため、

ご家族での食事や夕食利用にも対応しています。

大津・石山エリアで家族利用できる焼き鳥店をお探しの方にもご利用いただけます。

Q. テラス席はありますか？

A. はい、テラス席をご用意しています。

古民家ならではの庭を望む空間で、

季節や空気を感じながら食事を楽しんでいただけます。

古民家リノベーション店舗ならではの雰囲気も魅力のひとつです。

Q. 営業時間と定休日は？

A. 営業時間は 17:00～24:00（0時まで） です。

深夜営業に対応している焼き鳥居酒屋として、

仕事帰りのディナーや遅めの食事にもご利用いただけます。

定休日は設けておらず、年中無休で営業予定です。

店舗概要

店舗名：やきとり 鶏丸 石山店

所在地：〒520-0832 滋賀県大津市粟津町6-12

電話番号；077-533-7711

オープン日：2026年1月23日

業態：焼き鳥（YAKITORI・やきとり）

喫煙・禁煙：禁煙（屋外に喫煙所あり）

調理方法：炭火焼き／一本一本手打ち

席構成：61席（テラス席あり・カウンター6席）

営業時間：17時00分～0時00分（L.O. 23:00）

定休日：なし

関連リンク

株式会社nadeshico公式サイト（滋賀の飲食店運営・地域活性化）

URL：https://nadeshico1000.jp

やきとり 鶏丸 石山店 公式サイト（メニュー・予約）

URL：https://brand.nadeshico1000.jp/torimaruishiyama/

(https://brand.nadeshico1000.jp/torimaruishiyama/)店舗公式LINE

※公開次第掲載予定

やきとり 鶏丸 石山店 Instagram（新メニュー・席紹介）

URL：https://www.instagram.com/torimaruishiyama/?hl=ja

取材・掲載に関するお問い合わせ

本件に関する取材・撮影・インタビューの

ご相談は随時受け付けております。

古民家再生の取り組みや、

焼き鳥業態「鶏丸」に関する取材対応も可能です。

▽

取材先

株式会社nadeshico

担当者：川人俊之

電話番号：077-599-3993

メールアドレス：t-kawahito@nadeshico1000.jp

会社概要

会社名：株式会社nadeshico

所在地：

〒525-0032

滋賀県草津市大路1丁目11-14 フロントビル草津5階

TEL/FAX：077-599-3993

事業内容：飲食店運営、地域活性化事業 、飲食店プロデュース ほか

URL：https://nadeshico1000.jp