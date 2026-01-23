フィンランドのプロデューサーMisha & cocabona、グラミーノミネート歴を持つBeMyFiascoと新曲「Back to Myself」を1月23日リリース

The Orchard Japan

「Back to Myself」は、フィンランド出身の R&B プロデューサー/アーティスト Misha(ミーシャ)と、グラミーノミネート歴を持つ BeMyFiasco(ビーマイフィアスコ)による最新コラボレーション。2023 年から続く両者の創作関係の中で生まれた本作は、コラボ EP『Aura Gold』からのセカンドシングル。

cocabona(コカボナ)を迎えた共同プロデュースにより、90年代J Dillaを思わせる繊細なビート感覚と、アコースティックギターを軸にしたオーガニックなグルーヴが交差。温かくシネマティックなサウンドの中で、BeMyFiascoの芯のあるヴォーカルが楽曲全体を支え、クラシック・ソウルの味わいと、オルタナティブR&Bの親密なムードを自然につなげている。

「Back to Myself」が描くのは、人生の寄り道を経て “今の自分” へと立ち返る、静かで誠実なプロセス。変化によって生まれた新しい自分に戸惑いながらも、それを受け入れることこそが成長なのだと優しく語りかける。本作は、2026年3月に予定されているヨーロッパツアーとともに、『Aura Gold』の世界観をより深く印象づける重要なリリースでもある。

Mishaは、Lalah Hathaway、Talib Kweli、Amber Navran(Moonchild)といったグラミー受賞・ノミネートアーティストとのコラ ボレーションで知られ、オルタナティブ R&B、ヒップホップ、Nu-Funk、ビートミュージックを横断する洗練されたソウル感覚が高く 評価されている。

BeMyFiascoは、SZA、Robert Glasper、The Foreign Exchangeらとの共演でも知られるグラミー・ノミネートのシンガー/ソングライター/ヴォーカルアレンジャー。温かく包み込むようなトーンと、深い内省を湛えた表現力で唯一無二の存在感を放つ。

cocabona はヘルシンキを拠点とするアーティスト/プロデューサーで、ジャズ、ヒップホップ、R&B を横断しながら、現代的なビートメイキングと有機的な感触を融合させたサウンドを追求している。

[作品情報]

アーティスト：Misha, BeMyFiasco, cocabona

タイトル：Back to Myself

ジャンル： R&B, Alternative R&B

情報解禁日：2026年1月23日（金）0:00AM

配信開始日&オンエア解禁日：2026年1月23日（金）

発売元・レーベル：SWEET SOUL RECORDS

配信リンク：https://lnk.to/Misha_BTM