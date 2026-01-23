VTuber事務所ハコネクト所属『赤衣アカメ』の誕生日記念グッズ&ボイスが1月23日(金)0時より販売開始

2026年1月23日(金)00時00分～2026年2月22日(日)23時59分までの期間、ハコネクト公式BOOTHにて『赤衣アカメ誕生日グッズ&ボイス』を販売いたします。



■『赤衣アカメ誕生日グッズ&ボイス』詳細


〇赤衣アカメ誕生日記念グッズ&ボイスフルセット　\10,000


・としぞう先生描き下ろしB2シルキースエードタペストリー


・直筆サイン入り約A5サイズアクリルパネル


・缶バッジ2種（直径57mm）


・誕生日ボイス2種


　01_盗みの一夜


　02_街角の再会


　【音声ファイル形式】wav


*フルセットご購入の方にはアクリルパネルへ「赤衣アカメ直筆サイン」を記入！



〇赤衣アカメ誕生日記念アクリルパネルセット \5,000


・約A5サイズアクリルパネル


・缶バッジ2種（直径57mm）


・誕生日ボイス2種


　01_盗みの一夜


　02_街角の再会


　【音声ファイル形式】wav



〇としぞう先生描き下ろしB2シルキースエードタペストリー \4,000



〇誕生日記念ボイス(2種セット） \500


　01_盗みの一夜


　02_街角の再会


　【音声ファイル形式】wav



■販売概要


・販売期間


2026年1月23日(金)00時00分～2026年2月22日(日)23時59分


・販売サイト


　ハコネクト公式BOOTH https://haconect.booth.pm/


　Geek Jack【English】https://shop.geekjack.net/collections/akai-akame


　Geek Jack【中文】https://shop.geekjack.net/zh/collections/akai-akame



■赤衣アカメプロフィール







山奥で生きてきた経歴を持つ、年齢不詳のシーフ。


ハイスペックな能力を持ちながらも、基本的には面倒くさがりで、飄々とした気だるげな雰囲気が特徴。


低く魅力的なダウナーボイスで丁寧な敬語を使うが、時折毒舌が顔を覗かせる。 光り物と動物が好きで、見かけると目の色を変える。


いつも携えているナイフは「ゴム製」ということになっており、その真偽は本人のみぞ知る。


誕生日：1月23日


X:https://x.com/akaiakame_haco


youtube:https://www.youtube.com/@AkaiAkame



【VTuber事務所「ハコネクト」及び運営会社について】


VTuber事務所「ハコネクト」は2021年6月より活動を開始したVTuber事務所です。


所属VTuberの目的や希望にあわせたマネジメントと配信などの活動のサポートを行い、


応援してくださるファンの方と共有する時間、思い出、絆を大切に活動運営しております。


・公式サイト：https://haconect.com/


・公式Twitter：https://x.com/haconect


・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@haconect


ハコネクトでは秋葉原を中心に広告を展開中。


自社スタジオも完備し、収録&配信環境の充実やグッズ展開にも力を入れております。



▼企業情報


社名: 株式会社アナログ / analog inc.


本社: 東京都千代田区外神田4丁目14－1秋葉原UDX 4F LIFORK内


設立日: 2021年4月1日


資本金: 900万円


▼本プレスリリースのお問合せ先はこちら


ハコネクト総合お問い合わせフォーム


https://haconect.com/contact/