VTuber事務所ハコネクト所属『赤衣アカメ』の誕生日記念グッズ&ボイスが1月23日(金)0時より販売開始
2026年1月23日(金)00時00分～2026年2月22日(日)23時59分までの期間、ハコネクト公式BOOTHにて『赤衣アカメ誕生日グッズ&ボイス』を販売いたします。
■『赤衣アカメ誕生日グッズ&ボイス』詳細
〇赤衣アカメ誕生日記念グッズ&ボイスフルセット \10,000
・としぞう先生描き下ろしB2シルキースエードタペストリー
・直筆サイン入り約A5サイズアクリルパネル
・缶バッジ2種（直径57mm）
・誕生日ボイス2種
01_盗みの一夜
02_街角の再会
【音声ファイル形式】wav
*フルセットご購入の方にはアクリルパネルへ「赤衣アカメ直筆サイン」を記入！
〇赤衣アカメ誕生日記念アクリルパネルセット \5,000
・約A5サイズアクリルパネル
・缶バッジ2種（直径57mm）
・誕生日ボイス2種
01_盗みの一夜
02_街角の再会
【音声ファイル形式】wav
〇としぞう先生描き下ろしB2シルキースエードタペストリー \4,000
〇誕生日記念ボイス(2種セット） \500
01_盗みの一夜
02_街角の再会
【音声ファイル形式】wav
■販売概要
・販売期間
2026年1月23日(金)00時00分～2026年2月22日(日)23時59分
・販売サイト
ハコネクト公式BOOTH https://haconect.booth.pm/
Geek Jack【English】https://shop.geekjack.net/collections/akai-akame
Geek Jack【中文】https://shop.geekjack.net/zh/collections/akai-akame
■赤衣アカメプロフィール
山奥で生きてきた経歴を持つ、年齢不詳のシーフ。
ハイスペックな能力を持ちながらも、基本的には面倒くさがりで、飄々とした気だるげな雰囲気が特徴。
低く魅力的なダウナーボイスで丁寧な敬語を使うが、時折毒舌が顔を覗かせる。 光り物と動物が好きで、見かけると目の色を変える。
いつも携えているナイフは「ゴム製」ということになっており、その真偽は本人のみぞ知る。
誕生日：1月23日
X:https://x.com/akaiakame_haco
youtube:https://www.youtube.com/@AkaiAkame
【VTuber事務所「ハコネクト」及び運営会社について】
VTuber事務所「ハコネクト」は2021年6月より活動を開始したVTuber事務所です。
所属VTuberの目的や希望にあわせたマネジメントと配信などの活動のサポートを行い、
応援してくださるファンの方と共有する時間、思い出、絆を大切に活動運営しております。
・公式サイト：https://haconect.com/
・公式Twitter：https://x.com/haconect
・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@haconect
ハコネクトでは秋葉原を中心に広告を展開中。
自社スタジオも完備し、収録&配信環境の充実やグッズ展開にも力を入れております。
▼企業情報
社名: 株式会社アナログ / analog inc.
本社: 東京都千代田区外神田4丁目14－1秋葉原UDX 4F LIFORK内
設立日: 2021年4月1日
資本金: 900万円
▼本プレスリリースのお問合せ先はこちら
ハコネクト総合お問い合わせフォーム
https://haconect.com/contact/