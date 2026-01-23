メガネブランド「Zoff」× FRUITS ZIPPER初コラボレーションアイウェア　2025年1月23日（金）より全国のZoffで発売

株式会社インターメスティック

株式会社インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、アソビシステムが手掛けるアイドルグループ「FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）」との初コラボレーションとなるアイウェアコレクション「Zoff｜FRUITS ZIPPER」を、2026年1月23日（金）より全国のZoff店舗とZoff公式オンラインストア他で発売します。また同日、タイアップ曲「君と目があったとき」を配信リリースし、本コラボレーションアイウェアを着用したミュージックビデオを同日19時より公開します。

本コラボレーションは、「FRUITS ZIPPERとの出会いが、目元に魔法をかける。」がテーマのアイウェアコレクションです。メンバーそれぞれが「今、自分がかけたいメガネ」をセレクトした“Member's select”モデルと、メンバーカラーを取り入れた"Member's color“モデルの2タイプを展開。全14種のラインアップです。

タイアップ曲「君と目があったとき」は、「夢ができる瞬間」をFRUITS ZIPPERらしい等身大の視点で描いた楽曲です。メガネというモチーフを通して、見え方が変わることで世界が少し違って感じられる瞬間や、前に進むきっかけとなる感情を、やさしくポップなサウンドで表現しています。作詞・作曲は、「わたしの一番かわいいところ」や「かがみ」などを手がけたヤマモトショウが担当しています。

ミュージックビデオは、“個性が乱れとして扱われ、表情を見せることが禁止されている世界”を舞台に、メガネをかけたFRUITS ZIPPERのメンバーたちが、周囲の人々をおしゃれと表情の世界へ目覚めさせていくストーリー。

■商品概要

- 商品名｜Zoff｜FRUITS ZIPPER- 種類・価格｜メガネ全14種 \7,700、\11,100（セットレンズ代込み）※オリジナルケース・メガネ拭き付き- 発売日｜2026年1月23日（金）- 取扱店舗｜Zoff店舗（アウトレット除く）、Zoff公式オンラインストア他- 特設ページ｜https://www.zoff.co.jp/shop/contents/fruitszipper.aspx※商品の詳細は特設ページをご覧ください

■楽曲情報

FRUITS ZIPPER Digital Single「君と目があったとき」

- 配信日：2026年1月23日（金）- MV公開：2026年1月23日（金）19:00公開

■商品詳細

▼早瀬ノエルモデル

NOEL's select ZA251053_43A1 \11,100

存在感はあるのに、どこか淡い。絶妙な透け感カラーで今っぽく。コーデのワンポイントになる、主役級のこなれアイテムです。

NOEL's color ZA251054_43A1 \7,700

▼仲川瑠夏モデル

LUNA's select ZF251011_64A1 \11,100

黒でもブラウンでもない、お洒落なニュアンスを仕込むオリーブカラー。どんな表情にもスッと溶け込み、目元の存在感を引き立てる万能な一本です。

LUNA's color ZA251054_14E3 \7,700

▼月足天音モデル

AMANE's select ZY252031_49E1 \11,100

クラシカルなべっこう柄も、細身フレームならこんなにガーリーに。まるでアクセサリーを纏うように、目元にさりげない華やかさを。

AMANE's color ZA251054_14E1 \7,700

▼真中まなモデル

MANA's select ZF252023_15E1 \11,100

温もりのある絶妙なシルバーが、目元に柔らかな輝きを。おめかししたい日も、個性を出したい日も。どんなシーンにも寄り添います。

MANA's color ZA251054_14E2 \7,700

▼櫻井優衣モデル

YUI's select ZY252032_43F1 \11,100

まろやかなブラウンカラーと丸みシルエットで、とびきりスウィートな印象に。あえての大きめサイズだから、欲張りに小顔効果も。

YUI's color ZA251054_43A3 \7,700

▼鎮西寿々歌モデル

SUZUKA's Select ZO252010_43E1 \11,100

トレンドのオーバルは、華奢なフレームで儚げに。ふんわり甘いブラウンカラーで、メガネ初心者でも取り入れやすい「愛され顔」の完成です。

SUZUKA's color ZA251054_43A4 \7,700

▼松本かれんモデル

KAREN's select ZC251019_48A1 \11,100

絶妙なサイズ感で、お顔バランスをきゅっと可愛く。プラスチック×メタル素材の欲張りコンビネーションフレームなので、いつだってビジュ盛れな私へ。

KAREN's color ZA251054_43A2 \7,700

■付属品

全てのフレームに、メガネケースとメガネ拭きがセット。持ち運びのときにも元気になれる、メンバーカラーが散りばめられたオリジナルデザインです。

■トピックス

【X限定】サイン入りメガネ拭きプレゼントキャンペーン

Zoff公式Xアカウントをフォローし対象投稿を引用リポストでオリジナル壁紙をプレゼント。また、抽選で7名様に「サイン入りメガネ拭き」をプレゼントします。

- キャンペーン開始日時：2026年1月23日（金）11:00～- 公式X：https://x.com/Zoff_INFO

【Instagram限定】MV撮影オフショット動画プレゼント

Zoff公式Instagramにて、指定のコメントを投稿した方を対象に、「ミュージックビデオ撮影オフショット動画」をプレゼントします。

- キャンペーン開始日時：2026年1月24日（土）20:00～- 公式Instagram：https://www.instagram.com/zoff_eyewear/

屋外広告展開について

2026年1月31日（土）～2月1日（日）の期間、東京ドーム公演にあわせ、周辺6か所にて屋外広告（OOH）を展開します。「Zoff｜FRUITS ZIPPER」の世界観を体感できるビジュアル展開、推し活を楽しめる仕掛け、写真撮影を楽しめるフォトスポット演出、ビジョンごとに異なる映像演出など、待ち時間も巡って楽しめる構成です。さらに同期間中、ラクーア店では特別なVMDを実施します。ここでしか見ることができない大型パネル展示や、サイン展示を展開予定です。

｜FRUITS ZIPPER

アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」より誕生したアイドルグループ。グループ名は、「実を結ぶ」という意味を持つ FRUITに、「元気を与える」という意味のZIPを組み合わせ、FRUITS ZIPPERと命名された。「原宿から世界へ」をコンセプトに、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街“原宿”から「NEW KAWAII」を発信していく。

｜お問い合わせ

