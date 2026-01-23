プライベート・エクイティ・ファームSCVC Partners、BCKD Capitalとして再始動次世代ブランドを擁する多国籍ホールディングカンパニー「SVCV」を設立

SVCV Group Inc.

2023年に日本・東京および米国・ニューヨークにて設立されたプライベート・エクイティ・ファームであるSVCV(https://www.svcv.jp/) Partners(https://www.bckd.us/)（以下「当社」）は、本日、社名をBCKD(https://www.svcv.jp/coluccigroup) Capital（以下「BCKD(https://www.svcv.jp/educaworld)」）へ正式に変更するとともに、多国籍ホールディングカンパニー「SVCV」を立ち上げることを発表しました。本取り組みは、市場およびポートフォリオ拡大、新規セクターの導入に先立つものであり、当社を次世代型グローバル・ハイブリッド金融企業として位置づけるものです。

当社はまた、近日中にオフィス拠点における初期採用の発表および、初号ファンドのローンチを予定しています。

BCKD(https://www.svcv.jp/educaworld)の経営陣およびエグゼクティブ・ボードは、JPMorgan、BlackRock、UBSをはじめとする世界有数の金融機関において20年以上の経験を有する、ビジネスおよび金融分野のプロフェッショナルで構成される予定です。2026年第1四半期および第2四半期にかけて、合計約50名の採用を見込んでいます。

当社は今後10年間で100社以上の買収を計画しており、その候補として約1,000社の非上場企業を選定しています。これにより、複数産業にまたがる垂直統合型エコシステム・ポートフォリオの構築を進めてまいります。本拡張には、自社ファッションハウス、コンテンツ制作スタジオ、AIおよびクラウドサービス・プラットフォームなどを含む、10のフラッグシップブランドおよびオリジナルコンテンツ事業の立ち上げが含まれます。

BCKD(https://www.svcv.jp/ibgxworldwide) Capitalは、ホールディングカンパニーであるSVCVの運営・管理主体を務めます。SVCVは、「The Next Generation’s Group(https://www.svcv.jp/lwwglobal)」を掲げ、「創業者およびカルチャーファースト」の理念のもと、ラグジュアリーおよびファッション、コンテンツ制作およびストリーミング、データ、人工知能、金融サービスといった分野における自社フラッグシップブランドおよび事業群を展開していきます。

SVCV(https://www.svcv.jp/thegogopapacompany)独自の買収および成長モデル、ならびにグローバル展開戦略は、創業者とカルチャーを中核に据え、協業とイノベーションこそが将来の文化的トレンドおよび長期的な株主価値を創出する原動力であるという強い信念に基づいています。

さらに、事業拡張に伴い、当社はプライベート・クレジット、ベンチャーキャピタル、IP特化型ファンド、およびAI主導の市場機会やテクノロジー企業に投資するヘッジファンドの立ち上げも予定しています。これらは、収益源の多角化と株主リスクの低減を目的とした包括的戦略の一環です。

将来予想に関する記述について

本プレスリリースには、将来の財務状況、事業パフォーマンス、戦略および見通しに関する将来予想に関する記述が含まれています。これらの記述は、「トレンド」「可能性」「考えている」「予想する」「見込む」「予定である」「可能性がある」などの表現によって識別されます。これらの将来予想には、実際の結果が大きく異なる可能性のあるリスクおよび不確実性が含まれています。

BCKD Capitalについて

BCKD Capitalは、文化、ラグジュアリー、メディア、テクノロジー、コンシューマー領域における次世代企業の開発、取得、成長支援を目的として設立された、グローバル金融機関兼アセット・クリエーション・プラットフォームです。複数の事業部門を通じて、事業会社および投資ビークルから成る多様なエコシステムを運営しています。

SVCVについて

SVCVは、「The Next Generation’s Group」を標榜する多国籍ホールディングカンパニーです。創業者およびカルチャーファーストの理念のもと、ラグジュアリー、メディアおよびストリーミング、データおよびAI、金融サービスといった主要分野において、取得および自社開発ブランドの双方を収容・成長させるグローバル・プラットフォームとして機能します。