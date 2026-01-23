多数のセレブリティがAmi Paris 2026年秋冬メンズ＆ウィメンズコレクションファッションショーに来場
2026年1月21日（現地時間）、Ami Paris (アミ パリス)が発表した2026年秋冬コレクションのファッションショーに、 創設者兼クリエイティブ・ディレクターのアレクサンドル・マテュッシは、メゾンと深い関係を築いてきた親しい友人たちであるアーティスト、タレント、文化人、そして長年のサポーターたちを迎え入れました。
過去シーズンに引き続き、フレンド・オブ・ザ・ハウスの本田翼、チェ・ウシク、SEVENTEEN スングァン、桜田通、なごみ、カトリーヌ・ドヌーヴ、ダイアン・クルーガー、アダム・ディマルコ、カロリーヌ・ド・メグレなどがショーに出席し、Ami Parisの中心にある友情や継続性を象徴する存在として際立っていました。
