【岡山大学】岡山大学在学生と菅誠治理事・上席副学長との懇談会を開催

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 1月 23日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2025年11月13日と12月5日の2日にわたり、学部生と菅誠治理事（教学担当）・上席副学長との懇談会を開催しました。この懇談会は、本学における教育をよりよいものとするために、在学生と上席副学長が直接対話し、新たな視点や課題を共有することを目的として企画・開催しています。



本学では、高等学校の新学習指導要領における「主体的・対話的で深い学び」の視点で学習した高校生の状況を先取りした教育改革に取り組んでいます。懇談会では、2025年度から展開している新しい学士課程教育をテーマに、その一期生である1年生と意見交換を行いました。



出席者は、11月13日が6人、12月5日が11人でした。両日とも、ウォーミングアップとして「AIをどのような用途で活用しているか」という質問が菅上席副学長からあり、学生からは、「メールや英作文等の文章添削」、「頭の整理」、「検定試験準備等の学習計画立案」、「日常生活での相談相手」等の回答がありました。



続いて、学部横断クラスで取り組む課題探究科目「知の探研」に関する話題に移りました。事前アンケートでは、「『知の探研』を一言で表すなら？」という質問に対し、学生からの回答は「協調」、「チャレンジ」、「実験室」、「交流」等がありました。それを受けて、菅上席副学長から「チームで課題に取り組むことについて、どのように感じたか」という質問がありました。学生からの意見としては「信頼関係が構築され、議論が深まっていった」、「テーマによって議論の広がりに差があった」、「テーマ設定には改善の余地があると感じた」、「課題内容は非常に興味深く、積極的で向学心の高いメンバーと議論できる場面もあった」等がありました。



次に、英語科目に関する話題に移り、新たに導入された英語学習オリエンテーションや自律学習の環境整備について意見を求めました。学生からは、英語外部検定試験の成績による単位認定の考え方や、オンライン学習教材である「English Central」の活用方法等について意見があり、改善の余地があることが確認されました。



さらに、他学部の開講科目を履修し、自身の専攻と異なる学問分野に触れる「全学交流科目」について、「履修してみてどうだったか」という質問が菅上席副学長からありました。学生からは、「自分は理系だが、文系のトピックについて学べて楽しかった。一方で、文系の友達が数学系の科目に当たった際は、負担が大きそうだった」、「理系の科目では、高校レベルの物理や化学の知識が前提となっており、ついていくのが大変な場合があった」等の感想が寄せられました。



懇談会では笑いも交えながら、活発な意見交換が行われました。参加者からは、実施後のアンケートを含めて「新入生オリエンテーションページを改善してほしい」、「知の探研について、テーマ選択の時にもう少し各テーマの具体的な内容が分かるとより良かった」、「調べ学習や発表にとどまらず、具体的な活動に起こす時間があったら、より面白い学習が出来るかと思った」といった意見が寄せられ、学生生活や新しい科目の今後について共に考える、前向きで実りある対話の場となりました。

引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

本情報は、2025年12月24日に岡山大学から公開されました。

学部生との懇談会の様子（11/13）

出席した学部生との集合写真（11/13）

学部生との懇談会の様子（12/5）

出席した学部生との集合写真（12/5）



◆参 考

・国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学教育推進機構

https://www.ipec.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学在学生と上席副学長との懇談会を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002856.000072793.html

・【岡山大学】在学生と上席副学長との懇談会を開催しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001979.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学務部 学務企画課 教育支援グループ

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-8426

E-mail：daf8424◎adm.okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えてください

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14953.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年1月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003714.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html