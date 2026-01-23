LAで開催のNAMMショウで世界初披露。ハモンドオルガンフラッグシップモデル「XK-7＆XK-7D」2026年3月7日新発売。

株式会社鈴木楽器製作所

株式会社鈴木楽器製作所（静岡県浜松市、取締役社長鈴木周司）は、2026年3月7日、ハモンドオルガン「XK-7」（1段鍵盤モデル）と「XK-7D」（2段鍵盤モデル）を同時に発売します。プロミュージシャンや、よりコアなオルガンファンに向けた、最高峰の音と演奏性、そして充実のカスタム機能を備えたコンボオルガンで、2026年1月22日（現地時間）から米国LAで開催されるNAMMショウで世界初披露します。

製品概要

1934年に米国で誕生したハモンドオルガン。その歴史の中で生まれた、名機と呼ばれる「B-3」に代表されるヴィンテージトーンホイールオルガン（以下ヴィンテージオルガン）は、9接点鍵盤による演奏表現、電気的なノイズさえも魅力として語られ、そのサウンドは今も根強い人気があります。XK-7&XK-7D（以下、本モデル）では、こういったヴィンテージオルガンの愛すべき不完全さまでも、新音源「Virtual Electro Mechanical（VEM）」により、これまで以上に精緻に再現。音色も、より温かく迫力あるものへと進化しました。また新設計の「6 Contacts Long（6L）鍵盤」はシリーズ最多の6接点を設け、フワっと演奏した時の発音感や打鍵感なども、よりヴィンテージライクに。 XK-7、XK-7Dの2ラインアップは、いずれもフルセットドローバーを装備し、オルガンプレイの醍醐味を、ホームでもステージでも存分に感じていただけます。また、ペダル鍵盤「XPK-250W mk3」、木製スタンド「ST-XKD-W」、木製ベンチ「BCH-XKD-W」も同時に発売。既存の関連製品と併せて、様々なセットアップが可能です。

XK-7&XK-7D製品特長

例1.XK-7Dと同時発売製品によるフルセットアップ例2.XK-7Dと既存製品によるステージ用セットアップトーンホイールを忠実に再現した新モデリング音源「VEM音源」搭載

ヴィンテージオルガンでは、複数鍵盤を同時に演奏した際にオルガン内部の電流の流れ方や電圧の変化によって微細な音の変化やノイズが発生したりしていました。そのエラーとも思える特徴的な音が、現在では逆に魅力として捉えられています。XK-7&XK-7D（以下、本モデル）では、こういったアナログ回路を含めた動作をリアルタイムにモデリングし、和音演奏においても、より忠実にヴィンテージサウンドを再現。細部にこそ感じる妥協のない音づくりを追求しました。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=YEYeT3umFe4 ]

ヴィンテージオルガンの真空管アンプ等をモデリングで再現、温かく迫力あるサウンド

ヴィンテージオルガンのトーンホイールとプリアンプを接合している“マッチングトランス”と、真空管プリアンプ“AO-28”は、本来の目的である音量調節の他に、音に独特のにじみやコンプレッション効果を加えていました。XK-7&7Dではこれに着目し、トランス及びAO-28をモデリング技術で再現。ヴィンテージオルガンの温かで迫力感のあるサウンドを得ました。

6接点を有した新設計「6L鍵盤」でヴィンテージオルガンに迫る演奏感

XK-7＆7Dで新たに搭載した6L鍵盤は、各キーに6つの接点を設け、鍵盤を少しずつゆっくりと押していくと微細な多列接点の演奏感を実現。9接点を有するヴィンテージオルガンに迫るレスポンスです。また鍵盤長をヴィンテージオルガンと同設計にすることで、支点から演奏される点までの距離も同じになり、打鍵感もさらに近づきました。

手前からXK-5、XK-7、B-3の鍵盤ペダル鍵盤においても3接点を実現

オルガン演奏はペダル鍵盤も含めたセットでその真価を発揮します。同時発売のXPK-250W mk3は3接点を有し、専用ケーブル（H-BUSケーブル）でXK-7&7Dと接続することで、ペダル鍵盤においてもヴィンテージオルガンの動作を忠実に再現しつつ、レスポンスの良い演奏に。この組み合わせで最高のスペックでの演奏が可能になります。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=926WoDWMeYY ]

気流までモデリング、よりリアルに進化したレスリーシミュレーター

本モデルにはレスリースピーカーを直接接続可能ですが、使用できない場面では内蔵のレスリーエフェクトが活躍します。本モデルでは進化したレスリーシミュレーターを搭載。キャビネット内で音が反射する現象を忠実にモデリングし、よりリアルなレスリーサウンドを実現。さらに、マイクタイプの選択やマイキング位置を真横にする選択が可能となり、ジェントルなジャズサウンドからロックなサウンド(https://youtu.be/q4STX91qQEE?si=wIZuH622-3aJnmWQ&t=309)まで、よりお好みのセッティングを行っていただけるようになりました。

あらゆる状態のヴィンテージオルガンの音色を精緻に再現する充実のカスタム機能

VEM音源により、個体差や生産時期によって異なる仕様など、あらゆるコンディションのヴィンテージオルガンと同じ状態の音色を再現できます。例えば、お手持ちのB-3の現在の状態をそのままXK-7&7Dへ移植できるようなイメージです。

カスタムトーンホイールカスタムコンタクトカスタムペダルレジストレーション

商品詳細

より詳しい情報や仕様についてはこちらをご参照ください。

特設サイト(https://www.suzuki-music.co.jp/special/hammond_xk-7/)

XK-7製品情報ページ(https://www.suzuki-music.co.jp/products/65701/)

XK-7D製品情報ページ(https://www.suzuki-music.co.jp/products/65711/)

XPK-250W mk3製品情報ページ(https://www.suzuki-music.co.jp/products/65721/)

ST-XKD-W製品情報ページ(https://www.suzuki-music.co.jp/products/65722/)

BCH-XKD-W製品情報ページ(https://www.suzuki-music.co.jp/products/65723/)

市場想定価格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98165/table/25_1_7d8e65421b313334d2bde010f6f07444.jpg?v=202601230951 ]

今後の展開

ご自身の環境でじっくりおためしいただき、楽器ご購入後はレンタル料金をキャッシュバックする、レンタルサービス(https://www.suzuki-music.co.jp/product_category/rental/rental-hammond/)を開始します。取扱店情報の公開と共に、お店にもこのサービスを活用いただきながら、お客様に実機に触れていただく機会を増やしていきます。

発売記念イベント

発売日3月7日と8日の2日間、弊社東京支店（日本橋）にて、トーク＆試奏イベントを行います。開発にもご協力いただいたハモンドオルガン奏者河合代介さんをゲストにお迎えします。また7日の夜には、渋谷のライブハウスにて河合代介さんによるXK-7Dのライブを予定しています。

詳細はこちらをご覧ください。(https://www.suzuki-music.co.jp/notices/60577/)

株式会社鈴木楽器製作所

静岡県浜松市中央区領家2-25-7

https://www.suzuki-music.co.jp/

1954年にハーモニカメーカーとして設立。鍵盤ハーモニカ「メロディオン」などの教育楽器、オムニコード、ハモンドオルガンなど電子楽器の製造も行っています。



