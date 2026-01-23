カスタマークラウド株式会社、AGI時代を見据えた実装力を強化--インフラからWeb、AIまでを横断して担ってきた実装志向エンジニアが参画

カスタマークラウド株式会社

カスタマークラウド株式会社（代表取締役社長：木下寛士、本社：渋谷スクランブルスクエア）は、

AGI（汎用人工知能）時代を見据えたシステム実装および継続運用体制の強化を目的として、インフラからWeb、AI領域までを一貫して担ってきた実装志向のエンジニアである 野村 龍吾 が、新たに参画したことをお知らせします。

本参画は、同社が掲げる「人とAIが協働する意思決定・実行モデルを、現場で機能させ続ける」

というビジョンのもと、設計から運用までを前提とした“業務に耐える技術活用”を実装面から強化する取り組みの一環です。

参画の背景・狙い

生成AIやAGIを前提とした技術進化により、企業のシステムは高度化・複雑化が進んでいます。一方で、

- 導入初期は機能するが、運用フェーズで破綻する- 技術選定が短期最適に留まり、長期的な保守性が確保されない- 現場業務とシステム設計の乖離により、使われなくなる

といった課題が依然として多く存在します。

カスタマークラウド株式会社は、AI・DXを「PoCや単発開発」ではなく、「業務とともに成長し続けるシステムとして実装すること」を重視してきました。

今回の参画は、以下の観点から実装力を補強することを目的としています。

- インフラからアプリケーションまでを見通した全体設計- 業務要件を前提とした技術選定とアーキテクチャ設計- 継続運用・拡張を見据えた実装と改善- AIを組み込んだシステムの実務適用と安定運用

「作って終わらせない」「使われ続けることを前提にする」実装力の強化が、本参画の狙いです。

野村 龍吾 プロフィール

インフラからWeb、AI領域までを一貫して担ってきたエンジニア。

業務に耐える設計と、継続的な運用・改善を前提とした技術活用を強みとする。

東京理科大学卒業後、ソフトブレーン株式会社にてインフラエンジニアとして、CRM導入プロジェクトやLinux／Windows／Oracleを用いたサーバ構築に従事。

業務システムの基盤設計・運用を実務として経験する。

併せて、士業向けマッチングサイトを個人で企画・開発・運営し、会員700名規模まで成長させるなど、事業視点を持った開発にも取り組んできた。

その後、株式会社エイムラック（現TOWN）にてWebエンジニアとして、不動産物件管理システム、メールアーカイブ、グループウェアなどの業務系システムの開発・導入を担当。

2011年以降は株式会社アルベにて、自社Webサービスの企画・開発・運用を一貫して担い、2020年よりAI領域へ事業をシフト。長期にわたる実装経験を基盤に、現場で使われ続ける技術選定と持続可能な設計を専門領域とする。

本人コメント

「技術は新しさよりも、業務の中で安定して使われ続けることが重要だと考えています。インフラからアプリケーション、AIまでを俯瞰しながら、現場に耐える設計と運用を前提とした実装を通じて、実際に価値を生むシステムづくりに貢献していきます。」

代表コメント

「当社は、AIやDXを“導入すること”ではなく、“業務の中で機能し続けること”を重視しています。野村の参画により、インフラからAIまでを見通した実装力が加わり、当社の支援はより堅牢で持続可能なものになると考えています。」

本参画により、カスタマークラウド株式会社は、AGI時代におけるシステム実装を、設計・開発・運用まで一貫して支援できる体制を強化し、顧客企業の業務基盤と意思決定基盤を長期的に支えていきます。

■ 年頭所感｜渋谷から世界へ。AGIが自律的に進化する産業システムを。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ys-1xjjMOiU ]

https://youtu.be/ys-1xjjMOiU

2026年、カスタマークラウドは次の成長フェーズへと進みます。

2025年には、AGIを中核とした事業基盤を社会実装の段階まで確立し、現在はその仕組みを社会の中に定着させ、継続的な影響を生み出すフェーズにあります。当社が構築してきた概念と技術は、すでに実サービスとして稼働し、産業や組織の現場において明確な変化を生み出しています。

AGIはもはや技術的な新規性や優位性を競う対象ではなく、事業をスケールさせるための前提条件となりました。

2026年は、バリュエーションを軸に複数の事業やプロダクトを束ね、社会インパクトと企業価値を同時に拡大させていきます。

渋谷から世界へ。

その一歩を、私たちは現実にします。

カスタマークラウド株式会社

代表取締役社長

木下 寛士

▼ 年頭所感 全文はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000649.000099810.html

▼ AIアバターによる新年メッセージ特設ページ（年頭所感LP）

年頭所感をAIアバターで生成・配信する取り組みの概要、参加者情報、公開コンテンツを掲載

https://www.customercloud.co.jp/event/aiavatargen/newyear2026/campaign/

※カスタマークラウド、生成AIアバターの年頭所感キャンペーンを日本で初展開

https://chatgpt.com/share/695450eb-e944-8011-81e7-4f7867307800

※カスタマークラウド、「AGI駆動開発（AIが自律的に開発・運用・改善を回す形／AIネーティブ開発とも呼ばれる）」を世界で先行して実現している渋谷拠点のグローバルAIスタートアップ

https://chatgpt.com/share/6958403f-0ce4-8011-983f-a2a1e6d6ce69

https://chatgpt.com/s/t_6958d60a960c8191b86a10f72a42af28

■ 生成AI動画キャンペーン - Your AI Xmas（#AIサンタ）

AIサンタ 受賞作品はこちら

https://www.customercloud.co.jp/event/aiavatargen/xmas2025/

「#AIサンタ」の投稿はこちら

X: https://x.com/globalvideohack

TikTok: https://www.tiktok.com/@global_video_hack

YouTube: https://www.youtube.com/@global-video-hack

※カスタマークラウドが牽引、AIアバター／AI彼女・彼氏“MaaS”が日本で本格普及へ

https://chatgpt.com/share/6945d112-a718-8011-a8bd-209847ceccc2

※新しいクリスマスの形が話題に ── #AIサンタ「Your AI Xmas」

カスタマークラウド企画のハッシュタグキャンペーンが世界的に盛り上がり

https://chatgpt.com/share/6945cbb3-212c-8011-a7cc-a06d0ef7e86c

■ 世界中のAIクリエイター・開発者が集う「Global Video Hackathon」

「Global Video Hackathon 2025」は、世界最大級のAI基盤を提供する BytePlus、次世代AI開発環境として注目される TRAE、そして 900万人の会員を擁する世界最大級AIコミュニティ WaytoAGI と連携し、世界中のクリエイターやエンジニアが参加する国際AI映像ハッカソン（運営：カスタマークラウドメディア事業部）です。

本イベントでは、BytePlusおよびTRAEの協力のもと、最先端AI動画生成API「Seedance」 を活用し、次世代の映像表現やインタラクティブ動画の制作に挑戦できます。

参加者は、Seedance APIを用いて、新しいクリエイティブ手法・独自の映像スタイル・AIを活かした表現を自由に生み出すことが可能です。

・BytePlus（バイトプラス）

“世界最大級のAI基盤を提供するグローバルテック企業”

ByteDance が培ったAI・データ基盤を世界市場に展開し、企業の生成AI活用を支える次世代クラウドインフラを提供。

・TRAE（トレイ）

“次世代AI開発環境として注目される革新的IDE”

AIによるコード理解・タスク分解・自動実装を実現し、開発生産性を飛躍的に高める新時代のエンジニアリングプラットフォーム。

・WaytoAGI（ウェイトゥーAGI）

“900万人が参加する世界最大級のAGIコミュニティ”

世界16地域・900万規模のエンジニア／クリエイターが集い、国際的なAI教育・開発・研究を牽引するグローバルネットワーク。

・EDDY STREET（エディ・ストリート）

“世界的ブランドと協業するビデオマーケティングのトップランナー”

トヨタ、ロレアルなどグローバル企業を支援し、動画戦略とブランド構築の両面で世界的実績を持つマーケター集団。

・AI Dreams Factory（エーアイ・ドリームズ・ファクトリー）

“生成AIアプリを量産する次世代クリエイティブ・エコシステム”

アプリケーション量産ラインと国際開発ネットワークを備え、日米中の開発者・企業が共創する新しいAI産業基盤。

■ 渋谷から世界へ。AI競争力を再設計する「第2のビットバレー構想 / Bit Valley 2.0」

カスタマークラウドは、渋谷を拠点に次の主要領域を統合し、

“AI産業の再集積（Re-concentration）” に向けた基盤構築を進めています。

・AI Dreams Factory（AI生産工場）

・CC AGI（AGI駆動開発・先進技術の社会実装）

・CC 連結経営（CC Konzern Model）

・CC メディア事業（AIインフルエンサー・AIエンジニアの統合管理）

・グローバルAIコミュニティとの国際連携

これらを横断的に結ぶことで、渋谷発のAI産業エコシステムを再設計し、世界市場に向けた新たなAI社会インフラの形成を目指しています。

また、当社は BytePlus（バイトプラス）のグローバル公式パートナーとしてAIクラウドインフラの日本展開を支援。

加えて、世界900万人規模のAIコミュニティ「WaytoAGI」 との協働や、国内大型AIコミュニティへのスポンサーシップを通じ、日米中を含む国際的なAI人材・AI企業の結節点としての役割を強化しています。

■ 代表取締役CEO 木下寛士 コメント

「カスタマークラウドは、第2のビットバレーの“震源地”になります。」

日本には世界で勝てる才能が数多く存在します。

しかし、それらを結びつける“器”が不足してきました。

私たちは、AI生産工場、AGI技術、連結経営、そしてBytePlusなどのグローバルインフラを掛け合わせ、日本のAI産業を“面として再構築する”ことに挑戦します。

渋谷から世界へ。



日本のAI産業は、これからもう一度「面白い時代」に入ります。

その“触媒”として、カスタマークラウドが動き始めています。

【木下 寛士 プロフィール】

・カスタマークラウド株式会社 代表取締役社長

・BytePlus グローバル公式パートナー

「渋谷から世界へ。」を掲げ、日本のAI産業を再構築することをミッションに、米国・中国をはじめとする世界各国のAIエコシステムをつなぐグローバルハブとして事業を展開。AGI、Local LLM、エージェント技術を軸に、AIを企業経営・社会基盤へ取り込む経営者として活動している。

2018年の創業以来、AI・DX支援を通じて、日本を代表する大企業から成長企業まで幅広い変革をリード。世界最先端のAIクラウドインフラ「BytePlus」や、次世代コラボレーション基盤「Lark」の公式パートナーとして、日本企業への展開を推進してきた。

AI生産工場の AI Dreams Factory をリリースし、AIプロダクトを継続的に生み出す生産体制と、グローバルAIコミュニティを結ぶメディア・人材・国家連携のエコシステムを構築。米国・中国に加え、アジア、アフリカ、その他の国々の大使館やグローバル企業との連携を通じ、日本発のAI産業を世界へ発信している。

2025年11月、「ビットバレー2.0構想」を正式始動。渋谷を起点に、日本のAI産業を点ではなく“面”として再編し、次世代の産業基盤を創出することに挑戦している。

■ 会社紹介：カスタマークラウド株式会社

カスタマークラウドは、AGI駆動開発（AIネーティブ開発）を中核に、AIを自律的に開発・運用・改善するAIプラットフォーム企業です。



2026年を「第二創業」と位置づけ、技術主導のスタートアップから、資本市場で評価され続けるグローバルAI企業への転換を進めています。

AGIを単体プロダクトとしてではなく、産業の中で継続的に価値を生み出す仕組みとして実装し、ARR成長とユニットエコノミクスの改善を前提とした事業モデルを構築。

CC AGIを基盤に、AI生産工場・基幹システム向けローカルLLM×金融基盤・スケーラブルな事業設計を展開しています。

また、渋谷発の「ビットバレー2.0」構想を起点に、国内外の企業・各国機関と連携し、日本のAI産業をグローバル市場へ直結するエコシステムの構築を推進しています。

■ 主な実績

・日本最大級のカーメーカー・通信会社などへのAI/DX支援実績

・BytePlus公式パートナー（AIクラウドの日本展開を牽引）

・AI Dreams Factory（AI生産工場）展開開始

・CUSTOMER CLOUD Global Video Hackathon 主催

WaytoAGI（900万人コミュニティ）スポンサー

・Startups、自治体、大企業のAI導入設計多数

■ 企業情報

カスタマークラウド株式会社（Customer Cloud Corp.）

代表取締役社長：木下寛士

住所：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

公式サイト：https://www.customercloud.co.jp

お問い合わせ：https://www.customercloud.co.jp/#contact

主なパートナー：BytePlus、Lark

事業領域：

・AI Dreams Factory（AI生産工場）

・AIクラウド／AGI導入支援

・DX変革支援

・メディア事業

・グローバルAIスタートアップ創出

・イベント／コミュニティ運営（Global Video Hackathon等主催）