奇妙な異世界Vlog「遷移圏見聞録」発のフリーロームVR「Mobilis Frontier」クラファン開始30分で目標1,000万円達成、翌朝5:00時点で1,740万円超（CAMPFIRE総合1位）

株式会社アルファコード

株式会社第九（所在地：遷移圏 八島連邦 武蔵自治領 燈禾、代表取締役社長：ナカムラ）と株式会社アルファコード（所在地：東京都港区、代表取締役社長：小野佳克）による、フリーローム型XRアトラクション『Mobilis Frontier（モビリス フロンティア）』のクラウドファンディングは、1/22（木）20:00からの開始30分で目標支援総額である1,000万円を突破いたしました。

また翌朝1/23（金）5:00時点で支援総額は1,740万円を超えており、CAMPFIREの総合人気ランキングで1位を獲得しております。（※支援総額・ランキングはCAMPFIRE上の表示に基づく同時点の数値です。）

CAMPFIREの総合人気ランキングで見事1位を獲得！（2026/1/23 5:00時点）https://camp-fire.jp/

これもひとえにご支援いただいている皆様、普段から「遷移圏見聞録」、「Mobilis Frontier」の活動をご覧いただいているファンの皆様、その他すべての関係者の皆様のおかげでございます。この場を借りて深く御礼申し上げます。

また早速在庫切れの返礼品も多く出ており、今後も高いご期待に応えるべく皆様からの声もお聞きしながら、返礼品の拡充の検討を進めてまいります。詳しくは今後、Mobilis FrontierのX（https://x.com/MobilisFrontier）等から発信していきますので、ご興味のある方は是非フォローしていただけますと幸いです。

私たち企画制作チームとしましては、この熱いご支援を胸に引き続きクラウドファンディングを盛り上げていくと共に、皆様が夢見る「現実と地続きの異世界での冒険」をしっかりと実現させられるよう、遷移口調査に向けたXR空間の構築に全力で取り組んでまいります。

引き続きご支援のほど、何卒よろしくお願いいたします。

【以下、参考情報】

■XRとは

VR/AR/MRの総称

■遷移圏見聞録とは

遷移圏で活動するYouTuber兼第九代表の ナカムラ氏（ドムシアット日本出身）が2023年10月に開設したYouTubeチャンネル。遷移圏での日々の暮らしや仲間たちとの冒険の様子をVlog形式で紹介している。チャンネル登録者数は28.1万人（2026年1月22日時点）を超え、毎月１万～数万人のペースで増加中。「この世界は絶対に存在している！」「一度でいいから遷移圏に行ってみたい！」という熱狂的なファンを多く抱える、今最も注目されている空間ネイティブな作品。（空間（3次元）的な広がりがあり、その作品世界と現実世界の繋がりを感じられたり、実際にそこに行きたい、冒険したい、暮らしてみたいと思わせられるような作品）

■フリーローム型XRアトラクションとは

ヘッドマウントディスプレイを装着してXR空間内を自由に歩き回りながら、そこに広がる世界を体験できる新感覚の没入型アトラクション。現実空間とデジタル空間を融合させる事でこれまでに無い新しい体験を提供することができる。主に商業施設等での導入が急速に進んでおり、国内また世界各地で多くの人々に驚きと感動を与えている。

■ナカムラ氏がYouTube等で投稿している、遷移圏の様子

ナカムラ氏が飼っているペット「ががまる」(https://youtube.com/shorts/KieTSszywW4?si=EEyvX2o6GHECBi8s)静山で行われる空魚追ショー(https://youtube.com/shorts/9w-zA5AVUek?si=ejB4aTjWKCDNjgX1)水虎の一族「エント」の里へ訪問(https://youtu.be/rrOFK4jbycg?si=cQ7-FDTptqfbc__r)一攫千金！カルバクトホールへの大冒険(https://youtu.be/SYgLKkCA9WA?si=svigRvLTKoSWmeBS)[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=37OsQbMFIhw ]

ナカムラ氏が拠点にしている八島連邦 武蔵自治領 燈禾（初の長編動画投稿）

遷移圏見聞録YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@seni.kenbun

遷移圏見聞録ホームページ：https://senikenbun.wixsite.com/home

■XRアトラクション：Mobilis Frontierの概要

Mobilis Frontierでは、ナカムラ氏が普段暮らしている異界「遷移圏」に繋がる「遷移口」を、他の調査メンバーと共に実際に歩き回りながら探索・冒険していただきます。探索用XRゴーグル（施設側でご用意します）を装着し、ご自身の足で一歩ずつ異界の地を踏みしめてみてください。調査の先で皆様を迎えるのは、これまでに見たことのない光景、建造物、遷移物、そして未知の生物との遭遇かもしれません。驚きや感動と共に、皆様にとっての常識の境界線が書き換わる、そんな体験をお届けできればと考えています。

〇アトラクション名：Mobilis Frontier ～遷移圏 特別遷移境界 調査編～（仮称）

〇サービス開始時期：2026年夏頃（予定）

〇調査実施場所：東京都内の商業施設からスタートし、全国展開予定（具体的な場所は現在検討中）

〇調査時間：1回約20分（受付、準備、ゴーグル脱着等の前後時間を含めると全体で30分弱）

〇調査人数：1回あたり4～8人程度

■Mobilis FrontierのCAMPFIREページ

https://camp-fire.jp/projects/906395/view

■Mobilis Frontierのプロモーション兼クラウドファンディング告知映像

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=A4Rxdrd7Dg0 ]

■Mobilis Frontier公式Xアカウント

https://x.com/MobilisFrontier

■クラウドファンディング詳細

〇支援募集期間：2026年1月22日～3月27日

〇支援サイト：CAMPFIRE https://camp-fire.jp/projects/906395/view

〇目標金額：1,000万円（開始30分で達成、更なるチャレンジを続けてまいります。）

〇支援金の主な使い道：Mobilis Frontier（XRコンテンツ）の制作、リターン品の製造と配送

〇返礼品（一部在庫切れの品がございます。）

■Mobilis Frontierへの想い ー ナカムラ氏

ドムシアットの皆様、初めまして。

異界で暮らし旅するVlogシリーズ「遷移圏見聞録」を発信している、YouTuber兼第九代表のナカムラと申します。

これまで私は、皆さんの生きる世界（我々はドムシアットと呼んでいます。）と地続きにある異界「遷移圏」での暮らしや仕事、仲間たちとの冒険、未知なる秘境の人々や想像を超えた生き物たちとの出会い等の様子をVlogにして、皆様にお伝えしてきました。

この遷移圏での日々の体験は自分の常識を打ち破るものばかり、

「いつか、この体験を画面の向こうのものではなく“皆様自身の身体”でも味わってもらいたい」という思いが、ずっと心の中にありました。

そうした中で、某日、遷移圏へと続く異界の道「遷移口」を管理している遷移通行管理局から、とある緊急報告が舞い込んできました――

それは「新たに大規模な遷移口が発見された」というものでした。

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=lD2OkK-5Hpg ]

遷移口内の様子怪しい遷移物遷移抜けの瞬間（東京駅構内）遷移口の仕組み

遷移圏→遷移口→ドムシアット日本（東京駅）への帰還：https://www.youtube.com/watch?v=lD2OkK-5Hpg

この発見に伴い、管理局は新たに発見された遷移口の全面調査作戦として「Mobilis Frontier（モビリス フロンティア）計画」を立ち上げました。

管理局は現在関係各所に協力を募っており、当チャンネルも「この計画に協力してもらいたい」との要請を受けました。（これもひとえに普段、私の活動を応援してくださっているファンの皆様のおかげです。本当にありがとうございます！）

しかし、本計画は非常に大規模かつ困難を極めることが予想されており、たくさんの方々のご支援・ご参画が必要です。そこで、ドムシアットで暮らす皆様にも、XR空間構築のためのクラウドファンディングでのご支援と、無事に空間が構築され遷移口調査の準備が整った際には本計画の成否を分ける重要な現地調査へのご協力をお願いできますと幸いです。これまで画面越しにお伝えしてきた、「奇妙で壮大な異界での心躍る冒険」を、今度はぜひ、皆様自身の身体で体験してみてください。

皆様と共に、この未知なる世界へと踏み出せる日が来るのを楽しみにしております。

この「Mobilis Frontier計画」が、遷移圏と皆さんが暮らすドムシアットをこれまで以上に強く結び直す“架け橋”になることを願って。

■会社概要

株式会社アルファコード （Alpha Code Inc.）

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-18-19 UD神谷町ビル 12F

代表取締役社長 ：小野佳克

事業内容：

・XRシステム、アプリケーションの企画及び開発

・メタバースソリューションの提供

・VR/MR LIVE配信事業

・イマーシブ エクスペリエンス プラットフォーム「Blinky」の運営

・VR撮影、VRサービスのインフラ提供

・ネットワークコンテンツの企画・研究・開発に関するコンサルティング

資本金：1億円

設立年月日：2015年10月1日

URL：https://www.alphacode.co.jp/

株式会社第九

代表取締役社長：ナカムラ

事業内容：

・オリジナルIP「遷移圏見聞録」を中心とした映像、書籍、展示、デジタルコンテンツの企画・制作等

・XRを活用した体験型コンテンツの企画、開発

・設立年月：2025年11月21日

URL：https://www.daiku9.com/