¡Ô¿·Ï¢ºÜ »î¤·ÆÉ¤ß¡Õ¿·°ìËü±ß»¥¤Î´é¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¾À¸¡ª¡©¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ëÏÃÂê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ó¥¿¥á¤¬¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡ª¡Ø½ÂÂô±É°ì¤¬Å¾À¸¤·¤¿¤é¥¢¥é¥µーÇÉ¸¯OL¤À¤Ã¤¿·ï¡Ù¤¬¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥êPalcy¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ
¡Ø½ÂÂô±É°ì¤¬Å¾À¸¤·¤¿¤é¥¢¥é¥µーÇÉ¸¯OL¤À¤Ã¤¿·ï¡Ù¡Ê¸¶ºî:»°±ºÍ°Ù»Ò / Ì¡²è/¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ:²Æµ±°ìÀ¸ / ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ:pomodorosa¡Ë¤¬2026Ç¯1·î23Æü¤è¤ê¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥êPalcy¡Ê¥Ñ¥ë¥·¥£¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤·½ÂÂô±É°ì¤¬¡¢ÎáÏÂ¤ÎÆüËÜ¤òÀ¸¤¤¿¤é――¡©
ÇÉ¸¯OL¤È¤·¤Æ¸½Âå¼Ò²ñ¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡È¶áÂåÆüËÜ¤ÎÉã¡É¤Î»ëÅÀ¤¬¡¢Æ¯¤¯»ä¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ë±Ô¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ø½ÂÂô±É°ì¤¬Å¾À¸¤·¤¿¤é¥¢¥é¥µーÇÉ¸¯OL¤À¤Ã¤¿·ï¡Ù¤Ï¾¯½÷¡¦½÷À¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥êPalcy¡Ê¥Ñ¥ë¥·¥£¡Ë¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î23Æü¤è¤ê¡¢Ëè·î23Æü¤´¤í¹¹¿·¤ÇÏ¢ºÜÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
½é²ó¤ÏÂè£±ÏÃ¤Î£³¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬´°Á´ÌµÎÁ¤Ç¸ø³«¡ª
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
¿·°ìËü±ß»¥¤Î´é¡¦½ÂÂô±É°ì¤¬ÎáÏÂ¤Î¥¢¥é¥µーÇÉ¸¯OL¤ËÅ¾À¸¡ª¡©
»þ¤ÏÌÀ¼£¡£
¶áÂå²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢½ÂÂô±É°ì¤¬¼Â¶È²È¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ëÌë¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤ÆÂ¤òÆ§¤ß³°¤·¤¿½ÂÂô¤Ï¡¢Æ¬¤ò¶¯ÂÇ¤·µ¤Àä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¼¡¤ËÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤³¤Ï145Ç¯¸å¤ÎÆüËÜ¤Ç¡¢ÂÎ¤Ï½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª
¥¹¥Þ¥Û¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¹âÁØ¥Ó¥ë¡Ä¡Ä¶Ã°ÛÅª¤ÊÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤¿ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¡¢
¥¢¥é¥µーÇÉ¸¯OL¤ËÅ¾À¸¤·¤¿½ÂÂô¤¬º¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡ª
¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤±¤Æ¡¢³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤ë¡¢ÏÃÂê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ó¥¿¥á¾®Àâ¤¬ÂÔË¾¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º²½¡ª
¢£¤ß¤É¤³¤í
¡ÖÆ»µÁ¤òÈ¼¤Ã¤¿Íø±×¤òÄÉµá¤·¤Ê¤µ¤¤¡×
¤½¤¦Àâ¤¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¼Â¶È²È¡¦½ÂÂô±É°ì¡£
ÆüËÜ¤òÁÛ¤¦¾ðÇ®¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤ÃË¤Ç¤¹¡£
――¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢145Ç¯¸å¤ÎÎáÏÂ¤ËÅ¾À¸¡ª¡©
¤·¤«¤â¡¢¤Ê¤¼¤«¥¢¥é¥µーÇÉ¸¯OL¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡ª
½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î»Ñ¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤É¤³¤«¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ê½ÂÂô¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¡È¤é¤·¤¯¤Æ¡É»×¤ï¤º¥Ë¥ä¥ê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½Ð¿ÈÃÏ¡¦ºë¶Ì¤Î·ãÊÑ¤Ö¤ê¤ËÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë»Ñ¤â¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¥¹¥Þ¥Û¡¢ÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¡¢¹âÁØ¥Ó¥ë¡¢¼Ö¡Ä¡ÄÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤¿ÆüËÜ¤Ë¡¢¶Ã¤¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ÂÂô¤Î¡Èµ¤¤Å¤¡É¡£
ÄÂ¶â³Êº¹¡¢¸ÛÍÑ¤ÎÉÔ°Â¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¹âÆ¡Ä¡Ä
¸½Âå¼Ò²ñ¤ÎÌäÂê¤Ë¡¢Èà¤Ï²¿¤ò»×¤¤¡¢¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«¡©
¡ÀÂè£±ÏÃ¤Î£³¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬´°Á´ÌµÎÁ¤Ç¸ø³«Ãæ¡ª¡¿
¾Ð¤¨¤Æ¡¢¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶»¤Ë»É¤µ¤ë¡£
½ÂÂô±É°ì¡ßÎáÏÂ¼Ò²ñ¤Î²½³ØÈ¿±þ¤òÉÁ¤¯¡¢ÏÃÂê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ó¥¿¥á¤¬ÂÔË¾¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤Ç¤¹¡ª
¢§¸¶ºî¡§»°±ºÍ°Ù»ÒÀèÀ¸ X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@oui_tenpen(https://x.com/oui_tenpen)
¢§Ì¡²è¡§²Æµ±°ìÀ¸ÀèÀ¸ X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@natsukiio0(https://x.com/natsukiio0)
¢§¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§pomodorosa¡§@pomodorosa(https://x.com/pomodorosa)
¢£Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
ÌÀ¼£»þÂå¡¢¼Â¶È²È¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë½ÂÂô±É°ì¤Ï¡¢
¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÎáÏÂ¤ËÀ¸¤¤ë¥¢¥é¥µーÇÉ¸¯OL¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¤ë¤â¤Î¡¦Ê¹¤¯¤â¤Î¡¦¿¨¤ì¤ë¤â¤Î¡¢Á´¤Æ¤¬ÌÀ¼£¤È¤Ï°ã¤¦¤³¤È¤Ë¡¢½é¤á¤Ï¸ÍÏÇ¤¦½ÂÂô¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¿·°ìËü±ß»¥¤Î´é¤È¤·¤Æ¸½Âå¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¿½ÂÂô±É°ì¤¬¥¢¥é¥µーÇÉ¸¯OL¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢ÀßÄê¤«¤é´ñÁÛÅ·³°¤ÊÏÃÂê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ó¥¿¥á¾®Àâ¤¬¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º²½¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡
¥Ó¥¸¥Í¥¹ÆÃÍ¤Î·ø¶ì¤·¤µ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ë¡¢ºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
『渋沢栄一が転生したらアラサー派遣OLだった件』は少女・女性マンガアプリPalcy(パルシィ)にて毎月23日ごろ更新予定。
¢§ºîÉÊ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§¡Ö#½ÂÂôÅ¾À¸¡×¤ÇÅê¹Æ¡¦¸¡º÷¡ª
¢£Âè1ÏÃ »î¤·ÆÉ¤ß
▶¥Þ¥ó¥¬¤ÎÂ³¤¤Ï¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥êPalcy¤Ç¡ªhttps://palcy.jp/comics/2492
『渋沢栄一が転生したらアラサー派遣OLだった件』は少女・女性マンガアプリPalcy(パルシィ)に毎月23日ごろ更新予定。
