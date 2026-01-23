【投票開始】物価対策はしているのに、なぜ生活は楽にならない？ー慶應義塾大学教授 白井さゆり氏が提起

Polimill株式会社

生成AIの社会実装を推進するPolimill株式会社（本社：東京都港区／代表取締役：伊藤あやめ・谷口野乃花）は、2026年1月20日、当社が運営するデジタル民主主義プラットフォーム「Surfvote」にて、「物価対策をしても、なぜ生活は楽にならないのか？」というイシューの意見募集を開始しました。

Surfvoteとは？

Surfvoteでは、社会のあらゆる課題や困りごとを「イシュー」として、ほぼ毎日掲載しています。 これらのイシューは、大学の先生や専門家、全国の地方自治体など、多様な立場の方々によって提起されています。Surfvoteを訪れれば、誰でも気軽に社会課題に触れ、学び、考えることができます。 アカウント登録をすることで、自分の意見に近い選択肢を選んで投票したり、コメントを投稿して他のユーザーと意見を交わしたりすることも可能です。私たちは、社会の分断や対立をあおるのではなく、さまざまな意見や立場を持つ人々が共通の価値観を見つけられる場を目指して、日々サービスの改善・開発を進めています。

https://surfvote.com/

この記事の一部をご紹介

- 「対策しているのに、楽にならない」感覚は正しい

物価補助や給付金があっても、「家計の余裕が戻らない」という生活実感には理由があります。そこには、保険料や税の自動増加、給付制度の見えにくさなど、構造的な要因が潜んでいます。

- 「インフレ税」と「見えない負担」が生活を圧迫

所得が上がっても保険料が増え、消費税は物価上昇とともに支払額が増える。こうした「気づかないうちの負担」が、生活をじわじわ苦しめています。政府の数字だけでは見えない課題がここにあります。

- 「政策が本当に効いたか」を可視化する仕組みを

誰に・いつ・どのくらい効いたかが見える仕組みがなければ、支援は実感されず、政策への信頼も失われます。あなたは今の政府の物価高対策について、どう感じていますか？

Surfvoteで投票してみませんか？

「社会の未来を市民の声でつくる」Surfvoteでは、このテーマについての意見を幅広く募集しています。

「食料や日用品の価格が上がっても、そこへの支援が少ないから実感できない」

「給付金よりも、保険料や税の上昇の仕組みを変えないと根本解決にならないと思う」

生活者の「実感」から始まる議論に、あなたも参加しませんか？

【投票ページはこちら(https://surfvote.com/issues/t406p2jcopzh)】

執筆者プロフィール

白井さゆり（しらい・さゆり）さん

慶應義塾大学総合政策学部教授。アジア開発銀行研究所ADBIフェローも兼任。2011-16年に日本銀行政策委員会審議委員を務める。専門はマクロ経済、金融政策、国際金融、デジタル決済・通貨など。著書に『環境とビジネス』（岩波新書）ほか。

公式HP：https://www.sayurishirai.jp/

Polimill株式会社について

Polimill株式会社（本社：東京都港区）は、テクノロジーとデザインの力で社会課題解決を支援するスタートアップです。

「のこしたいみらいをともにつくる」をミッションに、行政・市民・専門家をつなぐプラットフォーム「Surfvote」や、自治体業務向け生成AI「QommonsAI」などを展開し、誰もが参加できる社会の仕組みづくりに挑んでいます。

公式サイト：https://polimill.jp/