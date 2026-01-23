AtHeart、1月24日「2025コレオ・アワーズ」出撃！スペシャルステージに立つ…本格的に2026年活動始動！

TITAN CONTENT

グループAtHeartが「コレオ・アワーズ」に出撃し、本格的に2026年の活動に向けて始動する。

AtHeartは、1月24日にソウル特別市・広津区YES24ライブホールで開催される「2025コレオ・アワーズ」に出席し、スペシャルステージを披露する。

「コレオ・アワーズ」は、世界的なK-POPブームの中心で文化を動かしてきたダンス創作者の専門性と権利を称える、国内初の振付授賞式である。「BEYOND THE BORDERS OF DANCE（ダンス、境界を越える）」というスローガンのもと、国境・言語・文化を越えて拡張されたK-ダンスのグローバルな地位に光を当てる。

タイタンコンテンツのCPO（Chief Performance Officer）であるリア・キムの進行のもと、この日AtHeartは、反転する楽曲の展開と感情の流れに合わせてパワフルさと流麗さが交差する群舞が印象的な「Plot Twist」、ときめきと緊張が共存する感情の駆け引きの中で徐々に大きくなっていく想いをダイナミックな動きで表現した「Push Back」を祝賀ステージとして披露する。厚いチームワークを基盤にした完璧な呼吸が際立つAtHeartならではの群舞で、ユニークな魅力を伝える予定だ。

デビューと同時にハリウッド・リポーターなど海外有数のメディアから「2025年に最も注目すべきK-POPグループ」として挙げられたAtHeartは、最近アメリカ・ニューヨークとLAで大規模なプロモーションを展開し、成功的なグローバル進出の青信号を灯した。特にAtHeartは、FOX5「Good Day New York」に出演し、K-POPガールズグループ史上最短期間でアメリカのTV番組に進出するなど、大きな成果を収め、グローバル市場における強大な存在感を誇示した。

またAtHeartは、現地有力メディアとのインタビューをはじめ、K-POPを代表するアーティストたちが経てきたグラミー・ミュージアムの「グローバル・スピン・ライブ」、現地最大のラジオチャンネル102.7 KIIS FMの「iHeart KPOP with JoJo」にも出演し、熱い人気を証明した。国内外を行き来する縦横無尽な活動の中でAtHeartは、小さな羽ばたき一つが巨大な風を起こすように、無限の潜在力と可能性を基盤に急成長を続け、K-POPシーンに新たなパラダイムを呼び起こしている。

一方、AtHeartがスペシャルステージを披露する「2025コレオ・アワーズ」は、来る24日にソウル・広津区YES24ライブホールで開催される。

［写真提供＝タイタンコンテンツ］