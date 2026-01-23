



CBT・IBT試験等の試験運営業務をメイン事業とする株式会社CBTソリューションズ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野口功司)は、2026年1月28(水)・2月4日(水)の2日程にて自治体・公共団体様向けの無料ウェビナー『～AIで加速させるDX：効率化の先にある、職員と住民の幸せ～』を開催いたします。

～元市議が語る、現場を救うための「AI活用と仕組みづくり」～

「2040年問題」という言葉を、一度は耳にされたことがあるのではないでしょうか？





少子高齢化が深刻化し、現役世代の急激な減少が避けられない2040年。自治体経営においては、限られた人員でいかにして公共サービスを維持し、市民満足度を向上させていくかが、今まさに問われています。





しかし、現場に目を向ければ、膨大な定型業務や紙ベースの非効率なプロセスが残り、DX（デジタルトランスフォーメーション）の必要性を感じつつも、「具体的にどこから手をつければいいのか」「AIを導入して本当に現場の負担が減るのか」といった戸惑いの声も少なくありません。





本ウェビナーでは、元市議会議員として行政の内側を知り尽くした講師が登壇。





本来、AI導入には組織の仕組みそのものを変えるような膨大な労力が必要とされます。しかし、本セミナーでお伝えするのは、そのような難しい話ではありません。





行政現場のリアルな課題に即した、今の運用を活かしながら成果を出す「本質的なAI活用術」について詳しく解説します。





【こんなお悩みにアプローチ】

・業務のムダを削減したい

・深刻な人手不足を解消したい

・業務の引継ぎを楽にしたい

・AI導入・DX推進の進め方が知りたい





申込いただいた方全員に、DX先進自治体の知見を凝縮した、窓口負担を軽減させるための『最強のQ&Aテンプレート』を配布いたします。





また、アーカイブ配信をお送りいたしますので、当日のご都合がつかない方でもぜひお気軽にお申し込みください！

～登壇者プロフィール～

与儀 大介（よぎ だいすけ）｜実業家・元埼玉県志木市議会議員

世界35カ国を巡るバックパッカーを経て、20代で起業。メンズ脱毛サロン「FIGO」や1日店長型バー「Layover」など、多岐にわたる事業を立ち上げている。2020年には志木市議会議員に初当選し、議員報酬を地域事業に再投資する「地域起業党」党首として政治のDX化や規制緩和を提唱。YouTube番組『令和の虎』への出演など、枠にとらわれない独自の経営視点と高い発信力を持つ連続起業家である。





＜Day1＞1/28(水)申込ページ

https://zoom.us/webinar/register/WN_ikGMiHG_S8OG3XTRD5QkmA#/registration





＜Day2＞2/4(水)申込ページ

https://zoom.us/webinar/register/WN_5yHqxZ6wR7epf28oS1V48w#/registration

■開催概要







