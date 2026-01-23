株式会社ヨロズ物流(本社：大阪府富田林市、代表取締役社長：新谷 剛、以下「当社」)は、2026年販促強化予定の注目の商品ラインナップを発表いたします。





2025年12月23日に、冬季路面に対応したCHAOYANGトラック用のスタッドレスタイヤについて、各モデルの特長を詳しくご紹介いたしました。その後、多くのお問い合わせやご関心をいただく中で、「他にはどんなラインアップがあるのか」「夏用タイヤも含めて全体を知りたい」といった声も多く寄せられました。

そこで今回は、前回詳しくご紹介したスタッドレスタイヤを含め、CHAOYANGトラックタイヤの夏用から冬用まで、2026年販促強化予定のラインアップや、用途や走行環境に応じて選べる製品構成を通じた“現場目線のタイヤ選び”をお伝えいたします。





AZ712

■AZ712 ― 地域配送を支える高耐摩耗・ロングライフモデル

2.3tクラスのトラックによる地域配送や日常業務を想定して開発された、高耐久・高耐摩耗性能を備えたトラックタイヤです。頻繁な発進・停止を繰り返す市街地走行においても安定した性能を発揮できるよう、高飽和パターン設計を採用。トレッド全体の剛性を高めることで摩耗の進行を抑え、走行距離の大幅な延長を実現しています。トレッドにはジグザグリブ形状を採用し、発進時や制動時に路面をしっかりと捉えることで、2.3tトラックに求められる確実なトラクション性能を発揮します。住宅地や商業エリアなど、路面状況が変化しやすい配送現場においても、安定した操縦性と安心感のある走行をサポートします。さらに、専用トレッドコンパウンドの採用により、耐摩耗性と使用寿命を高次元で両立。日々の業務で走行距離が伸びやすい2.3tクラス車両において、交換頻度の低減によるコストパフォーマンス向上にも貢献します。実用性と経済性を重視されるユーザーに適したモデルです。





AZ534

■AZ534 ― 低燃費性能と耐摩耗性を両立したオールシーズンモデル

燃費性能を重視しながら、年間を通じて安定した使用を想定したオールシーズン対応のトラックタイヤです。転がり抵抗の低減を意識した設計により、日常の運行における燃料消費の抑制に貢献し、経済性を重視するユーザーに適したモデルとなっています。

トレッドには、耐摩耗性に優れた特殊トレッドコンパウンドを採用。摩耗の進行を抑えながら、長期間にわたって安定した性能を維持することで、走行距離の延長とタイヤライフの向上を実現します。これにより、交換頻度の低減にもつながり、トータルコストの削減をサポートします。

また、ジグザグ構造のメイングルーブを採用することで、路面をしっかりと捉えるトラクション性能を確保。乾燥路面はもちろん、ウェット路面や季節の変わり目など、路面状況が変化しやすい環境においても安定した走行性能を発揮します。低燃費性能と実用性をバランス良く求める運行に適した一本です。





AZ534＋

■AZ534＋ ― 高い汎用性と燃費性能を両立したワイドトレッドモデル

接地性能の向上と燃費性能の両立を目的に設計された、実用性の高いトラックタイヤです。走行面を広く設計することで路面との接地面積を拡大し、安定した耐摩耗性能を確保。主流となるブロックサイズを採用することで、さまざまな走行条件や用途に対応できる高い汎用性を備えています。クラウン部には半深トレッド構造を採用し、過度な剛性を抑えることで偏摩耗を抑制。これにより、トレッド全体を均一に使いやすくなり、タイヤ寿命の延長と安定した性能維持に貢献します。日常的な運行においても、安心して長く使用できる設計となっています。また、曲折パターン溝を採用することで、駆動性能を確保しながら転がり抵抗の低減を実現。しっかりとしたトラクションを発揮しつつ、燃料消費の抑制にも寄与します。さらに、ショルダー部を開いた設計により放熱性能を向上させ、肩部への負担を軽減。熱によるダメージやトラブルの発生を抑え、安定した耐久性を確保しています。

AZ534＋ は、燃費性能・耐久性・汎用性をバランス良く求める運行に適したモデルとして、幅広いシーンで活躍するタイヤです。





CSR+1W

■CSR+1W ― 大型低床トラック向けオールシーズンドライブタイヤ

大型低床トラック向けに新たに設計されたドライブタイヤで、年間を通じて安定した走行性能を発揮するオールシーズンモデルです。雨天時のウェット路面に強く、さらに浅雪路面でも確かなグリップを発揮することで、四季を通じた運行を足元から支えます。

深く広いトレッドパターンを採用することで、排水性を高め、ウェット路面での安定性と耐摩耗性を確保。同時に、転がり抵抗の低減にも配慮した設計により、低燃費性能との両立を実現しています。天候や路面状況が変化しやすい環境下でも、安定した駆動力を発揮する点が特長です。また、最適化されたトレッドパターンにより、高いグリップ性能と優れた耐久性を両立。発進時や加速時の力強いトラクション性能に加え、長期間使用しても性能が持続しやすい設計となっており、タイヤ寿命の面でも高い評価が期待できます。

CSR+1Wは、雨に強く、浅雪にも対応するオールシーズンタイヤとして、大型低床トラックの安定した運行と経済性を支える一本です。





CR976A

■CR976A ― 均一摩耗と安定性を追求したロングライフモデル

安定したハンドリング性能と優れた耐久性を重視して設計されたトラックタイヤです。改良されたショルダーデザインにより、タイヤ全体に均一な接地圧がかかることで偏摩耗を抑制。長期間使用しても性能のバラつきが出にくく、トレッド寿命の延長に貢献します。

5本のリブと4本の幅広で直線的なグルーブを組み合わせたシンプルかつ機能的なリブパターンを採用し、路面との均一な接地を確保。高い直進安定性と正確なハンドリング性能を実現するとともに、優れた排水性により雨天時でも安定したグリップ性能を発揮します。さらに、クロスリブサイプが路面の水膜を効果的に排出し、濡れた路面でも滑りにくく、安心感のあるコントロール性を提供します。また、ストーンリジェクタープラットフォームを備えることで、小石の挟まりやベルト部へのダメージを抑制し、耐久性を向上。浅めに設計されたトレッド深さがトレッドのよじれや異常摩耗を抑え、均一な摩耗状態を長く維持します。

CR976Aは、タイヤ端部に切り込みを設けない構造を採用しており、摩耗が進んだ後も見た目の劣化を感じにくい点も特長のひとつです。後輪専用設計により、トラクション性能と耐久性のバランスを最適化。中距離から長距離走行まで、後輪タイヤの性能を重視する運行に適したロングライフモデルです。





CR960A

■CR960A ― 均一摩耗とウェット性能を両立したスタンダードモデル

安定した走行性能と扱いやすさを重視して設計されたトラックタイヤです。改良されたショルダーデザインにより、タイヤ全体に均一な接地圧をかけることで偏摩耗を抑制し、トレッドを効率良く使用。長期間にわたり安定した性能を維持し、トレッド寿命の延長を実現します。トレッドには、シンプルなストレートリブパターンを採用。路面との均一な接地を確保するとともに、効率的な排水性を発揮することで、雨天時でも優れたウェットトラクションと安定したハンドリング性能を提供します。直進安定性にも優れ、日常的な運行において安心感のある走行を支えます。さらに、クロスリブサイプが路面の水膜を効果的に切り裂き、濡れた路面でも滑りにくく、確実なコントロール性能を確保。天候や路面状況に左右されにくい、信頼性の高いスタンダードモデルです。





AZ850

■AZ850 ― 新構造と独自トレッド設計で過酷な運行に応えるタフモデル

耐久性と走行安定性を高次元で両立するために、新たな構造と設計思想を採用したトラックタイヤです。ゼロ度超高強度ベルト構造と高強度スチールワイヤーを組み合わせた新しいタイヤ構造により、タイヤ全体の剛性を高めながらも柔軟性を確保。走行時のブレを抑え、荷重がかかる条件下でも安定した走行性能を発揮します。トレッド溝には「底部ステップ角度」を設け、走行中に発生する応力を効果的に分散。これにより、溝底部分での亀裂発生を抑制し、耐久性を大幅に向上させています。さらに、新たに採用された3本ラインのトレッドパターンがクラウン部の荷重を最適に分散し、高ゴム含有・低発熱配合技術との相乗効果によって、摩耗性能は従来比で約15％向上を実現しました。また、この“今までにない設計”のトレッドパターンは、ダンプやトレーラーといった車両にも適しており、運行中の曲がり動作においてはグリップを滑らかに逃がすことで、タイヤサイド部の摩耗やダメージを軽減します。加えて、ブロック間の石噛みを抑制する構造により、石の詰まりによるトラブルを大幅に低減。過酷な現場環境でも、ストレスの少ない安定した運行を可能にします。県道や国道などの多様な路面環境に対応し、中短距離の低速運行から中距離の高速走行まで幅広くカバー。AZ850は、耐久性・摩耗性能・安定性を重視する現場に向けた、信頼性の高いタフモデルです。





AT161

■AT161 ― 長距離輸送に最適化された高コストパフォーマンスタイヤ

長距離輸送に求められる「安定した走行性能」「タイヤの長寿命化」「高いコストパフォーマンス」を高次元でバランスさせたトラックタイヤです。耐久性と経済性を兼ね備え、長時間の運行においても安定した性能を発揮。日常的に長距離を走行する車両の運行効率向上に貢献します。改良されたトレッドコンパウンドと強化されたタイヤケーシングを採用することで、耐摩耗性を向上させながら、コストと性能の最適なバランスを実現。過酷な長距離運行においても性能の低下を抑え、タイヤ寿命の延長による交換頻度の低減が、運行コスト削減に直結します。また、転がり抵抗の低減により燃費効率の向上にも貢献。走行距離が伸びるほど差が出る設計思想により、輸送コストの最適化を強力にサポートします。さらに、縦溝が変形しにくいトレッド設計を採用することで、高速道路走行時や直進安定性が求められるシーンでもブレの少ない安定した走行を実現。快適性と安心感のある運行を支えます。

AT161は、トレーラーや長距離トラック、高速バスといった車両に適したモデルであり、品質を維持しながら価格面でも導入しやすい設定を実現。長距離輸送におけるトータルコストの削減を目指すユーザーにとって、有力な選択肢となる高パフォーマンスタイヤです。





AZ650

■AZ650―地域配送を支える、タフで扱いやすい一本

地域配送や日常的な運行を想定して設計された、耐久性と走行安定性を重視したトラックタイヤです。強固なタイヤ胴体構造により、横方向からの負荷に強く、発進・停止や交差点での旋回が多い運行環境でも、安定した耐久性を発揮します。また、優れた損傷防止性能と最適化された摩耗プロファイルにより、路面状況や天候を問わず、安定したパフォーマンスを維持。偏摩耗を抑えながら、長く安心してご使用いただけます。さらに、しっかりとした牽引力と素直なハンドリング性能を両立。積載時・空荷時を問わず、ドライバーが操作しやすく、日々の運行ストレスを軽減します。市街地走行から地域間輸送まで、毎日使うからこそ信頼できるタイヤとしておすすめできる一本です。





CB972

■CB972―オフロード現場を支える、後輪専用設計

鉱業・伐採・建設・採石場といった過酷な現場での使用を想定して設計された、後輪専用タイヤです。舗装路だけでなく、泥道や砂利道などの非舗装路を頻繁に走行する車両において、安定したトラクションと高い耐久性を発揮します。トレッドセンターには大きなブロックを配置した、アグレッシブなラグデザインを採用。これにより、泥や砂利道でもしっかりと路面を捉え、優れた駆動力とブレーキング性能を確保しています。また、セルフクリーニング性能にも優れており、走行中に泥や石を噛みにくく、メンテナンスの手間を軽減できる点も現場では大きなメリットです。さらに、特殊なトレッドコンパウンドを採用することで、険しいオフロード条件下でもトレッドの剥離を抑制。岩場や採石場など、タイヤに大きな負荷がかかる環境でも、摩耗寿命を重視した設計となっています。非舗装路から舗装路まで幅広く対応できるため、現場と移動区間を行き来する車両にも安心してご使用いただけます。

「止まれない」「滑れない」現場でこそ求められるのが、確かなグリップ力と耐久性。CB972は、過酷なオフロード現場を支える後輪用タイヤとして、信頼できる一本です。









■株式会社ヨロズ物流について

昭和62年に創業した株式会社ヨロズ物流は、一般貨物自動車運送事業をはじめ、倉庫業、産業廃棄物収集運搬業など、多角的な物流サービスを提供しております。2020年よりCHAOYANGトラックタイヤの日本総代理店として全国に200社を超える代理店・販売店ネットワークを構築。物流とタイヤの両面から、高品質かつ信頼性の高いサービスを届けています。

