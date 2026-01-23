「バレエ・芸術文化を通して、世界中の“夢の架け橋 ”となる」をミッションに掲げ、ウクライナバレエダンサーや指導者、国内ダンサーで構成している「PASONA Awaji World Ballet」のオリジナル 公演『PASONA Awaji World Ballet presents 針山版新制作「鶴の恩返し」～いのちへの感謝と平和への願いを込めて～』が3月28日（土）、4月4日（土）に再演決定。そしてこの度、本作品に出演する子供ダンサーの募集を1月23日（金）より開始いたします。URL：https://www.awajiballet.com/tsurunoongaeshi

今回上演する本作品は、ラトヴィア国立歌劇場での海外単独公演、ならびに大阪・関西万博のシグネチャーパビリオンオープニングイベントでも上演し、国内外から大好評をいただいたオリジナル公演です。日本の昔話“鶴の恩返し”をテーマに、鶴が人間に恩返しをする心温まる物語を軸にバレエの優美な舞と、その場の情景を豊かな音色で表現する音楽島オーケストラの生演奏にてお届けいたします。そして今回募集する子供ダンサーは、12歳までのお子様が対象。世界各国で活躍するダンサーたちとともに、一つの舞台を創り上げる貴重な挑戦の場となります。“踊ることが好き”という気持ちが未来につながる。夢への第一歩を踏み出したい子供たちのご応募を心よりお待ちしています。

【PASONA Awaji World Balletとは】

2022年、世界情勢が急変する中で、ウクライナから避難してきた 2人のバレエダンサーと世界的バレエダンサー 針山愛美との出会いをきっかけに誕生。現在は、ウクライナバレエダンサーや指導者、国内ダンサーら計16名が所属し、日々国境や言葉の壁を越え、 “バレエ”の舞を通し、発足当初から変わらぬ「平和への想い」と「感謝」をお届けすべく活動を行っている。

■『子供ダンサー募集開始』概要

期間： 1月23日（金）～2月28日（土）対象： 12歳までのお子様参加料金： 10,000円 ※上記金額には「本公演のチケット2枚(8000円相当)」「公演前WSクラスへの参加権」「衣装費」が含まれますリハーサル： 3月7、8、23、24、27日（旧アソンブレホールにて実施）※原則として全日程にご参加いただける方を対象としていますが、学校行事等やむを 得ないご事情がある場合は、事前にご相談ください応募方法： 「横タンジュ」と「アラベスク」の写真を添えて、専用URLよりご応募くださいURL： https://www.awajiballet.com/audition

【参考】 PASONA Awaji World Ballet presents針山版 『鶴の恩返し～いのちへの感謝と平和への願いを込めて～』

日程：3月28日（土）、4月4日（土）時間：16：00開演（15：30開場）より約1時間 出演者：＜構成・演出・出演＞針山愛美＜ダンサー＞倉智太朗／ネリア・イワノワ／スヴェトラーナ・シュリヒテル／ソフィア・シェイコ／マルガリータ・ドゥシャコワ／カテリーナ・エフチコーワ／マリア・ヴォロコビナ／セルゲイ・ロモヴィツキ―/コンスタンティン・ツァプリカ／タラス・コヴジュン／山本春姫／横田爽磨 ほか※出演者は変更となる可能性がございます会場：旧アソンブレホール（兵庫県淡路市岩屋2942-17）料金：一般／4,000円（税込）、小中高／2,500円（税込）※未就学児入場無料URL：https://www.awajiballet.com/チケット：teket（テケト） https://teket.jp/6378/62371右記電話番号からもご購入いただけます 050-3816-3651問合わせ：TEL 050-3816-3651（10：00～18：00）※木曜定休日E-mail awajiballet@pasonagroup.co.jp

https://www.awajiballet.com/