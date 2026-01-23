株式会社ヒラヤマグループホールディングス（本社：鹿児島県出水市平和町、代表取締役社長：郷式清敏）は、クラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」にて、アクティブなライフスタイルに寄り添う新しいスキンケアライン「momgdero active（マームグデロ アクティブ）」の先行販売を開始いたします。

新ライン≪momgdero active/マームグデロアクティブ≫

momgdero とは、韓国語で “ 心のままに ” を意味します。忙しく我慢しがちな日々の中でも時には「心が向かうままに」自分自身の気持ちを大切にしてほしい。 そんな想いを込めて作られたブランドです。私たちが今回注目したのは、「フェイスマスク＝美容専用」という固定観念です。「気になるけど手が出しづらい」「男性やアクティブ層にはハードルが高い」--そんな声に応えるために立ち上げたのが、“新ライン『momgdero active（マームグデロ アクティブ）』”です。

第一弾プロダクト《BOTANICAL SERUM GEL PACK》

第一弾プロダクトとして、フェイスシート「BOTANICAL SERUM GEL PACK」をご用意いたしました。運動後や日中の活動で熱を帯びた肌は「今、整えたい*」と感じるタイミングです。洗顔後にサッと貼るだけで、手軽なスキンケアとして自然に取り入れられる、新感覚のアクティブスキンケアを実現いたしました。*乾燥から守り、肌をすこやかに保つ。

■ その日の肌と気分で選べる2タイプ

■ プロジェクトで実現したいこと

① 運動後・発汗後の肌ケアをより手軽で身近にすることで、忙しい毎日でも継続しやすいシンプルで手軽な肌ケア習慣を提供いたします。② 「フェイスマスク＝美容専用」という固定観念を払拭し、スポーツ後やアウトドア帰りにも使用できる新しい価値観のマスクを広く展開いたします。③ アクティブなライフスタイルに寄り添うスキンケアブランドとしての地位を確立し、コスメ売場を超え、スポーツ施設やアウトドアショップなど、アクティブな場所での販売を目指します。

■プロジェクト概要

プロジェクト名：【新定番】美容だけじゃない「アクティブ後」の新しいスキンケアを届けたい募集期間：2026年1月20日（火）～2026年3月10日（火）

■ リターン内容（一例）

https://camp-fire.jp/projects/871485/view

- 【早割40%オフ】フェイスマスク10枚 2,000円（税込・送料込）／30名限定- 【早割40%オフ】フェイスマスク100枚（01・02）各50枚ずつ 6,000円（税込・送料込）／20名限定- 【法人向け】フェイスマスク1,000枚＋momgdero active特設ページにスポンサーとして1年間、会社名・バナー掲載 300,000円（税込・送料込）／6社限定※掲載の大きさは購入者数により変動いたします。※掲載内容はメールにてご確認させていただきます。※企業イメージが相違する場合等、お断りさせていただく場合があります。

■株式会社ヒラヤマグループホールディングスについて

名称：株式会社 ヒラヤマグループホールディングス代表取締役社長：郷式 清敏所在地：鹿児島県出水市平和町1012番地事業内容：PB商品企画（食品・化粧品）・EC事業 ブランドサイト：https://momgdero.theshop.jp/公式Instagram ：@momgdero（https://www.instagram.com/momgdero/）