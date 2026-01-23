99.9%除菌機能を備えたコンパクトなポータブル除菌歯ブラシ「Pokepure」により、いつでもどこでも清潔な歯磨きを実現します。

開発背景と市場ニーズ

きっかけは旅先で感じた環境問題意識

代表の大森は、宿泊施設で提供される使い捨て歯ブラシの環境負荷に課題意識を持ち、旅先では携帯用歯ブラシを使用するようになりました。しかし、歯ブラシを濡れたままケースに収納することで雑菌臭が発生し、衛生面への不安を感じ、新たな課題に直面しました。この「環境負荷」と「衛生面」という2つの課題を同時に解決すべく、Pokepureの開発がスタートしました。

社会における衛生管理への意識

近年、日常生活や外出先での衛生管理意識の高まりを受け、薬剤を使わず手軽に除菌できる機器の需要が拡大しています。Pokepureは、UV-Cライトによる自動除菌機能を搭載し、わずか60秒で99.9%の除菌を実現。歯磨きに関する市場アンケート調査でも60％以上の方が除菌できる歯ブラシに期待していることがわかりました。携帯性と衛生性を両立することで、「外出先でも清潔な歯ブラシを使いたい」という新しい生活ニーズに応える新製品です。

製品概要

製品名：Pokepure（ポケピュア）発売日：2026年1月23日 希望小売価格：4,800円 (税込み）※替えブラシ販売有販売チャネル：CAMPFIRE（URL：https://camp-fire.jp/projects/869209/view）特徴：・ケースに入れてたった60秒で自動UV-C除菌、化学物質不使用の安全設計・バッグやポーチに収まるコンパクトサイズ、防水仕様で水回りでも安心して使用可能・銀イオン配合ナイロン毛の抗菌ブラシ、約2か月使用可能な強度の高いブラシでゴミを削減

会社概要

社名：株式会社グリーン大森所在地：奈良県代表者：代表取締役 大森勝事業内容：輸入代行・小売りWebサイト：https://camp-fire.jp/projects/869209/view