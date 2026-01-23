株式会社リイトル(所在地：大分県別府市、代表：河越 敬仁)は、大分県別府市の別府温泉 杉乃井ホテル 杉乃井パレス1Fにて売店「別風ゆのや」を運営しております。

別風ゆのやでは、旅の記憶に寄り添う商品提案を通して、贈答や自宅用として選ばれる菓子づくりを目指し、新商品の開発を進めてきました。

このたび、【ここでしか買えない】「別風ゆのや」オリジナル商品に新商品が加わりましたのでご紹介いたします。

ご旅行の記念や、大切な方へのお土産としてぜひご利用いただければ幸いです。





店舗内観





■別風ゆのや かぼすパイ

～大分県産かぼすを使用したジャムと120層に織り込んだパイ生地～

大分県はかぼすの生産量全国一位、全国の生産量の約9割を大分県が占めています。

大分県産かぼすは、まろやかな酸味とさわやかな香りが特徴です。

そんな大分県が誇るかぼすをジャムにして、120層に織り込んだパイ生地で包み、焼き上げました。個包装で配りやすいのもおすすめポイントです。

かぼすの風味香るサクッと食感のパイをぜひご賞味ください。





かぼすパイ

かぼすがさわやかに香る





※アレルギー：小麦・乳成分・卵









■「別風ゆのや」について

・店舗名 ：別風ゆのや

・所在地 ：〒874-0822 大分県別府市観海寺1

・営業時間：7:00～22:00 ※店休日は施設に準ずる

・TEL ：0977-27-5051









■運営会社について

・運営会社： 株式会社リイトル

・所在地 ： 〒874-0909 別府市田の湯町12番25号

・代表者 ： 河越 敬仁

・設立 ： 2023年12月

・事業内容： 別府温泉 杉乃井ホテル 杉乃井パレス内 売店「別風ゆのや」運営、

観光土産品の開発、製造及び販売

工芸品、民芸品の加工及び販売、食料品の販売、地域商社事業に関する業務

・資本金 ： 1000万円

・URL ： https://www.reetle.jp