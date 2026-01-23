2026年3月、ハリー・ウィンストン阪急梅田店のリニューアルオープンを記念し、「リリークラスター・ミニ・ペンダント」にローズゴールドの温かみを纏った新たなバリエーションが誕生します。日常使いに最適な軽やかで立体的なデザインが人気のリリークラスター・ミニは、繊細にセッティングされたダイヤモンドが花びらの流麗なラインを描き出し、現代的なエレガンスを表現します。





リリークラスター・ミニ・ペンダント





ハリー・ウィンストンのデザインスタジオに保管されていた1940年代のアーカイブスケッチにインスピレーションを受けて誕生した『リリークラスター』コレクション。ハリー・ウィンストンを代表するコレクションとしてタイムレスな魅力を放つ『リリークラスター』は、優美に咲き誇るユリのエレガントな美しさにデザインの着想を得ています。ダイヤモンドの花びらは、ユリのしなやかな輪郭をオープンデザインによって描き出し、リング、ペンダント、ネックレス、イヤリングなど、幅広いラインナップで輝きを放ちます。





ハリー・ウィンストンが長い伝統の中で築き上げた、比類なきクラフツマンシップの証である『リリークラスター』コレクションは、ブランドの尽きることない芸術性と、革新的かつ洗練された感性を物語っています。





リリークラスター・ミニ・ペンダント





「リリークラスター・ミニ・ペンダント」

2026年3月17日より、ハリー・ウィンストン阪急梅田店にて先行発売開始

素材：ダイヤモンド×RG 価格：737,000円(税込)









【ハリー・ウィンストン阪急梅田店】

※2026年3月17日(火) リニューアルオープン予定

所在地 ： 大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店5階

電話番号： 06-6313-1399

営業時間： 10：00～20：00

定休日 ： 不定休(施設に準ずる)









【ハリー・ウィンストンについて】

1932年にニューヨークで創業したハリー・ウィンストンは、究極のファインジュエリーと高級時計製造のスタンダードを築き続けてきた唯一無二のブランドです。生涯を通じて“キング・オブ・ダイヤモンド”、“スター達のジュエラー”と称された創始者ハリー・ウィンストンは、従来のジュエリーデザインのセオリーにとらわれない、革新的な哲学の持ち主でした。彼は“宝石そのものがジュエリーのデザインを決定する”という信念のもと、ジュエリー制作の世界に革命をもたらしたのです。そのスタイルは、現在においてもすべてのハリー・ウィンストン製品のインスピレーション源として、時代を超越した美学の礎となっています。ヨンカーやホープ・ダイヤモンドなど、世界的に有名な、歴史に名を遺す宝石の数々を手に入れ、ハリウッドの伝説的なスターから王室の要人まで、90年以上にわたって多くのセレブリティを至高の輝きで彩り続けてきたハリー・ウィンストンの名は、最高峰の代名詞として、多くの人々の憧れであり続けています。









【本件に関するお問い合わせ先】

ハリー・ウィンストン クライアントインフォメーション

TEL：0120-346-376