HipHopショートアニメ『シャドウビート』、第2弾楽曲「Teen spirits」を1月23日リリース

IPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行う株式会社Plott（本社：東京都千代田区、代表取締役：奥野翔太、以下 「Plott」）は、小学館・コロコロコミック編集部との共同プロジェクトであるHipHopショートアニメ『シャドウビート』において、第2弾楽曲「Teen spirits」を2026年1月23日にリリースすることをお知らせいたします。本楽曲はPCI MUSICより全世界配信されます。

■ HipHopショートアニメ『シャドウビート』とは

教室の片隅で息を潜めていた “クラス5軍” の少年少女が、Lo-Fiのチルなビートに乗せたエモラップで心の闇を歌い──放課後の夕焼けとともに、“陰”がHipHopで化ける瞬間を描く学園青春譚です。

本作品は、YouTubeやコミックなど、多彩なメディアで展開する音楽アニメプロジェクト。

毎月1曲、ストーリーとリンクした楽曲を制作し、レジェンドHipHopアーティストから新進気鋭のNEXTスターまで、豪華アーティストが続々参加予定となっています。

■ 新曲「Teen spirits」について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zRGVoHUX25U ]

第2弾楽曲「Teen spirits」は、シャドウビートの世界観である"陰に残り続ける10代の感情"を背景に、友達と真の友情を築けずに悩む10代の女子の内面を描いた楽曲です。

表面的にはうまく振る舞いながらも、本音を言えない、踏み込めない、孤独を抱えてしまう――そうした思春期特有の揺れ動く感情を、繊細かつリアルなリリックで表現しています。

楽曲情報

タイトル：Teen spirits

MC：COMA-CHI & Sitissy luvit

ビート：DJ Mitsu the Beats

リリース日：2026年1月23日

配信：PCI MUSIC（全世界配信）

MV：シャドウビート公式YouTubeチャンネルにて公開予定

配信URL：https://pcim.lnk.to/Teenspirits

■ アーティスト・制作陣について

本楽曲のMCは、日本の女性ラッパーシーンを代表するCOMA-CHIと、「Red Bull Roku Maru 2025」チャンピオンのSitissy luvitが担当。ビートは、日本を代表するビートメイカー／プロデューサーのDJ Mitsu the Beatsが手がけています。

COMA-CHI

日本の女性ラッパーの代名詞とも言える存在。長年にわたり第一線で活動を続け、その確かなスキルとメッセージ性で不動の支持と深いリスペクトを集めてきた、日本ヒップホップシーンのパイオニア的アーティストです。

Sitissy luvit

フリースタイル・ラップバトルの大会「Red Bull Roku Maru 2025」チャンピオン。鋭い言語感覚と現代的なフロウを武器に、いま最も注目を集める新世代ラッパーです。

DJ Mitsu the Beats

日本を代表するビートメイカー／プロデューサー。Lo-Fi Hip Hopを語る上で欠かせない存在として、国内外で高い評価を受け続けています。

■ 映像展開について

「Teen spirits」は、アニメ本編と連動したミュージックビデオ（MV）をシャドウビート公式YouTubeチャンネルにて公開予定です。

本MVのイラストレーションは、イラストレーター・葵山わさびが担当。繊細な筆致と感情表現に定評のあるビジュアルによって、楽曲が描く10代の内面や揺れ動く感情を、より深く映像として表現しています。キャラクターの表情や沈黙、間を重視した演出により、音楽とビジュアルが一体となった作品に仕上がっています。

＜各種SNS＞

公式YouTube：https://www.youtube.com/@shadow-beat-official

公式X：https://x.com/sb_shadowbeat

■ 株式会社Plottについて

ショートアニメを中心にIPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行っているクリエイティブ企業です。主にYouTubeやTikTokにおけるアニメ作品や、webtoon（※）作品のプロデュース・制作を行っています。「日常に温度を。世界に熱狂を。時代に灯火を。」を理念とし、日本を代表する次世代のクリエイティブ企業を目指しています。これまで数多くのIPコンテンツを世に送り出し、YouTube領域では累計チャンネル登録者1,200万人、累計再生回数150億回を突破しています。SNSユーザーに届くコンテンツを軸として、グッズ・ゲーム・音楽・コミック・ノベルなど幅広いメディアミックス展開をしています。

※ webtoonは、NAVER WEBTOON Ltd.の登録商標です。

■ 会社概要

株式会社Plott（Plott Inc.）

代表取締役：奥野翔太

設立：2017年8月2日

所在地：東京都千代田区神田錦町2-4 ダヴィンチ小川町5F

公式サイト：https://plott.tokyo/