大人気のmojojojoの最新作はビッグサイズ！「mojojojo フロッキーコレクション」2026年5月に発売＆予約開始

株式会社ケンエレファント

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山健三）は、ぬいぐるみ作家・尾崎歩美氏の大人気mojojojoシリーズ最新作となるビッグサイズのフロッキーフィギュア「mojojojo フロッキーコレクション」を、2026年5月に発売いたします。それに先駆け、予約を開始いたしました。

尾崎歩美氏の数ある作品の中でも、特に多くのファンを獲得しているのが「Todd Friends」シリーズで、ケンエレファントでは第3弾（2026年1月時点）までミニチュアフィギュア化しております。

愛らしい表情とフォルム、ふわふわのフロッキーとカラビナで、女性を中心に好評をいただいております。

今回、そんな「Todd Friends」シリーズが最大約H109mmのビッグサイズなコンプリートBOXとなって新登場いたします。

手触りはそのままに、存在感あふれる全6種のコレクター必見アイテムです。

さらに、各アイテム限定デザインの豪華特典として、一緒に記念撮影が出来る特製トレーディングカードに、キラキラステッカーを同封しております。

ご予約は、ケンエレファント公式オンラインストア「KENELE STORE」(https://kenelestore.jp/products/gc0728z)にてご確認ください。

【製品概要】

製品名：mojojojo フロッキーコレクション

販売価格：BOX/1個1,430円（税込）

発売時期：2026年5月予定

販売場所：ケンエレファント直営店、ケンエレストア、ホビーショップ、その他全国の雑貨店 など

※対象年齢15歳以上

※発売時期が大幅に延期となる可能性や、仕様の変更、発売中止となることもございます。予めご了承ください。

※掲載の画像は開発中サンプルのため、実際の商品と多少異なる場合があります。

※掲載の情報は変更となる場合がございます。

【ラインナップ】

NaughtyKuroBelle

JohnNickyYou never know

【特典】

キラキラステッカー サイズ 60×73mmトレーディングカード サイズ 70×90mm

【アーティスト紹介：mojojojo／Ayumi Ozaki】

子どもの頃の工作のように、組み合わせたり、見え方を変えてみたりしながら

手にした方が自分の感じ方で関われる“余白”を大切に、制作しています。

ときどき、フィギュアやアニメーションなどの実験的な制作も楽しんでいます。

I make fuzzy and lazy stuffies.Since 2013.

・X：https://x.com/mojojojotwi

・Instagram：https://www.instagram.com/mojojojogram

【株式会社ケンエレファントについて】

・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ

・代表取締役社長：石山 健三

・設立：2000年2月9日

・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか

・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/kenelestaff

・ケンエレファント公式Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/