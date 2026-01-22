プロeスポーツチームFENNEL、2026年新ユニフォームを公開 ── 自信と誇りを引き出す“戦闘服”として立体感と存在感を追求

株式会社Fennel

プロeスポーツチーム「FENNEL」を運営する株式会社Fennel（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高島 稜、以下「FENNEL」）は、2026年シーズンに向けた新ユニフォームデザインを2026年1月22日（木）19:00に発表し、同時刻より販売を開始します。

また、販売開始にあわせて、2026年1月31日（土）までの期間限定で、所属選手・ストリーマーの名前入りユニフォームを限定販売します。

ユニフォームは選手にとっての“戦闘服”。FENNELは、選手をよりかっこよく魅せ、誇りと自信を引き出す一着として、立体感・存在感を追求した新デザインを制作しました。

新ユニフォーム リリースPV

新ユニフォームデザインについて：自信と誇りを引き出す“戦闘服”

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oZRk-s_NFoc ]

2026年の新ユニフォームは、デザインの「意味付け」そのものよりも、FENNELが何を信じ、どう在りたいかという“意志”をかたちにすることを起点に制作しました。

何を作るのか、どんなデザインにするのか--自由度が高いからこそ、そこに意志が宿ることが重要だと捉えています。

本ユニフォームは、選手が身にまとう“戦闘服”として、立体感と存在感を追求。ディテールの一つひとつに、選手をより強く、より誇らしく見せるための選択を重ねました。

- 意志の輪郭を際立たせる赤いパイピング- スピード感と挑戦のムードを生むチェッカーフラッグの切り返し

ユニフォームを着た選手が「自分たちは特別だ」と自信を持ち、プレーでその姿勢を証明する。

さらに、ユニフォームに名を連ねるスポンサーの皆さまにも、FENNELと共に歩む誇りを感じていただける存在でありたい。そんな想いをこのユニフォームに込めています。

期間限定：所属選手・ストリーマー「ネーム入り」ユニフォームを限定販売

新ユニフォームの販売開始と同時に、所属選手・ストリーマーの名前入りユニフォームを期間限定で販売します。

名前入りモデルは、応援する相手への意思表示をより明確にし、チームへの一体感を形にできる仕様です。

販売期間：2026年1月22日（木）19:00 ～ 2026年1月31日（土）23:59

対象：所属選手・ストリーマーのネーム入りモデル

新ユニフォーム／販売概要

FENNELについて

- 商品名FENNEL OFFICIAL UNIFORM T-SHIRT Ver.2026- 価格\16,500(TAX IN)- 販売開始2026年1月22日（木）19:00- ネーム入り限定販売期間2026年1月22日（木）19:00 ～ 2026年1月31日（土）23:59- 販売場所FENNEL公式オンラインストア：https://fennel-store.com/- サイズ展開S／M／L／XL

2019年に設立。2025年現在、7つのeスポーツタイトルで部門を保有。VALORANT部門は日本国内で4度の優勝、Pokemon UNITE部門は2024年夏に世界一に輝くなど全部門で国内最高水準の競技成績を誇るプロeスポーツチームです。

eスポーツ業界内でも先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開しています。主催するeスポーツ大会ブランド「FFL」は黎明期のeスポーツシーンに対し、毎週のイベントや国際大会、学生大会などを開催。最大同時接続者数は12万人を記録するなど、シーンの盛り上がりを支えました。アパレル事業ではDIESEL、WIND AND SEAなどとのコラボレーションを実施。チーム合計のSNS総フォロワー数は480万人、YouTube総再生回数は7億回を超え、eスポーツシーンにおける強固なファンベースとeスポーツファンを始めとする若者シーンの知見を活かしたマーケティング、エンターテイメント事業も行うなど、日本eスポーツシーンを牽引していく企業です。

会社概要

会社名：株式会社Fennel

代表取締役会長：遠藤 将也

代表取締役社長：高島 稜

所在地 : 東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエアビル6階

設立日 : 2019年10月

ホームページ：https://fennel-esports.com

公式 X：https://x.com/FENNEL_official

公式 オンラインストア：https://fennel-store.com

FENNEL STUDIO：https://www.fennel-studio.com

公式 YouTube：https://www.youtube.com/c/FENNEL_official

FFL公式 YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCrQOCBkjJ3_ozfjFDf_AgQw