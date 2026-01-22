アフリカの若き漫画家３人が、日本で漫画家デビューに挑む！『NFT漫画プロジェクト in アフリカ』第３弾作家 Tash／タッシュ『Nightslasher（ナイトスラッシャー）』特設サイト公開！

株式会社実業之日本社

株式会社実業之日本社 ライツ・事業開発部（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩野 裕一）と株式会社実業之日本デジタル（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩野 裕一）は、NFT販売所「Zaif INO」を運営する株式会社カイカフィナンシャルホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木 伸）と協業し、アフリカの若き漫画家の才能を応援する「NFT漫画プロジェクト in アフリカ」において、日本での出版に向けた資金調達を行うNFT販売に先駆け、作家ごとの魅力を深掘りする特設サイトを順次公開しております。

プロジェクト第３弾として、ネオンが輝く巨大都市を舞台に、激しい戦闘と宿命的なライバル関係を描くアクション・バトルファンタジー『Nightslasher（ナイトスラッシャー）』を手がけるTash（タッシュ）氏の特設サイトおよび試し読みページを公開いたしました。

特設サイトでは、作品の詳しい世界観の紹介に加え、作家本人のインタビュー動画なども掲載しており、プロジェクトにかける想いをご覧いただけます。

第３弾 公開コンテンツ

作品名： Nightslasher

（ナイトスラッシャー）

Tash（タッシュ） 特設サイト

https://zaif-ino.com/media/nft-manga-africa-no3/

『Nightslasher』試し読みページ

https://zaif-ino.com/media/nft-manga-africa-no3-tameshiyomi/

NFT販売スケジュール：３名の作家が順次登場！

2026年1月28日（水）より、３名の作家によるNFT販売を順次開始いたします。

スケジュールの詳細は以下の通りです。

※状況によりスケジュールが前後する可能性がございます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10667/table/127_1_b5dbb2187f19b71d38551927bd54ce45.jpg?v=202601230921 ]作品と作家紹介

作品｜Nightslasher

（ナイトスラッシャー）

ジャンル：アクション・バトルファンタジー

ネオンが輝く巨大都市を舞台に、激しい戦闘と宿命的なライバル関係を描くバトルファンタジー。両親を亡くし過酷な環境で育った少年が、自身に秘められた力と向き合いながら成長していく姿を描く。スピード感のあるアクションと、若者の内面の葛藤が融合した作品。

作家｜Tash（タッシュ）

ジンバブエ・ハラレ出身、18歳の学生ながらアーティスト／ストーリーテラーとして活躍。Artslayerの名でも活動しており、クールで緻密、ダークさの中にインスピレーションを感じさせる表現を得意とする。代表作『Nightslasher』は、人生の暗い局面から生まれた物語でありながら、強さと希望を内包した作品。困難に直面しても適応し、立ち上がる力を描くことをテーマとしている。

本作を、読み応えのある作品としてだけでなく、将来的にはアニメとしても届けたいという想いを持ち、創作を通じて同じように悩みや課題を抱える人々とつながり、「強さは自分の中にある」というメッセージを伝えることを目指す。

── 作家から皆様へのメッセージ（日本語） ──

日本の読者のみなさん、こんにちは！このページを見つけてくれて本当に嬉しいです。『Nightslasher』は、冒険、隠された物語、つらい出来事に立ち向かうこと、そして暗闇の中でも前に進む力を見つけることをテーマにしています。私は、クールで緻密なアートと、心を奮い立たせる物語を組み合わせることが大好きで、この作品がみなさんの心にも届き、いつかアニメになれたらいいなと思っています。

読んでくれてありがとうございます。ぜひ一緒にこの物語の旅を楽しみましょう！

── Message from the Author (English) ──

Hey Japanese readers! If you’ve stumbled upon this page,I’m super excited to share Nightslasher with you.It’s all about adventure,hidden chapters, facing tough times and finding the strength to keep going, even when things get dark. I love mixing cool, detailed art with inspiring stories, and I hope this work can connect with you and maybe even become an anime someday.Thanks for checking it out-let’s go on this journey together!

今後の展開について

本作家・Tash氏の特設サイト公開により、『NFT漫画プロジェクト in アフリカ』に参加する全作家の情報が出揃いました。

今後は、各作家によるNFT販売を順次開始し、日本での出版に向けた挑戦を本格的に進めてまいります。

各作家の個性あふれる作品世界を、ぜひお楽しみください。

最新情報は Zaif INO公式X（旧Twitter）アカウントにて随時発信してまいります。

Zaif INO公式X： Zaif INO｜NFT販売所 ／ @zaif_ino(https://x.com/zaif_ino)

Zaif INOとは

Zaif INOとは、審査制NFTローンチパッド（一次販売所）です。

Zaif INOが審査することで厳選されたNFTを安心してご購入頂くことが出来ます。

さらに、クレジットカード決済対応しているため、暗号資産をお持ちでない方でも簡単にNFTを購入頂くことが可能なサービスです。



