食にまつわる「物語」を届けるフードメゾンtale.「くるま旅にあたらしいごちそうを」をコンセプトにしたグルメゾーンをジャパンキャンピングカーショー2026にて出店

株式会社ルレイオ

食にまつわる「物語」を届けるフードメゾン「tale.」（運営：株式会社ルレイオ 代表 中矢美陽）は、2026年1月30日（金）～2月2日（月）に幕張メッセで開催されるジャパンキャンピングカーショー2026に「くるま旅に新しいごちそうを」をコンセプトにしたグルメゾーンを監修します。私たちが語るのは手間を惜しまず、非効率を愛し、偏愛を貫くクラフツマンシップの物語。トップシェフやインフルエンサー、まだ注目されていない隠れた名店と共演をすることで、キャンピングカーにおける食体験の新しい楽しみ方を具現化します。ジャパンキャンピングカーショーとmaison tale.がコラボレーションをすることで産まれたいつもよりプレミアムなおいしい冒険にご参加ください。

ジャパンキャンピングカーショー2026のHP：https://jrva-event.com/event/jccs2026/

maison tale.のInstagram：https://www.instagram.com/maison_tale

グルメゾーンのコンセプトは「くるま旅にあたらしいごちそうを」

クラフツマンシップにあふれたフードメニューが限定出店します。

物語形式のグルメゾーンを監修するmaison tale.によるジャパンキャンピングカーショー限定のPOP UP。選りすぐりの店舗、クリエイターが「くるま旅にあたらしいごちそうを」をテーマにして、あなたのRV Lifeに向けた新しい食の楽しみを提案します。

熟成フライドポテト 井上式

数々のトップシェフが愛用する幻の芋を世界一贅沢なフライドポテトに！熟成芋でつくった熟成フライドポテト

熟成フライドポテト井上式（税込 1,200円）

知っていますか？スイートポテトよりあま～いじゃがいもがあることを。フライドポテトの素材は、雪室で18ヶ月以上熟成した「とかち井上農場」の「雪蔵甘熟メークイーン」。数多のトップシェフが予約待ちをしてでも入手したいこの食材は、切ると透明に透き通るくらい、糖化がすすんでいるんです。それを惜しげもなくフライドポテトにする、そんな贅沢をしちゃいました。職人永井将志氏が研究を重ねてたどり着いた、このフライドポテトのおいしい製法は、竜田揚げの方式。そのため、表面はカリカリのザックザクで、中身はトロ～リ。最高の素材と日本式の製法がフライドポテトを進化させる。あなたの人生で未体験ゾーンのおいしさが、脳天を直撃すること間違いなし！

株式会社マーボードウフ

フォロワー数は10万人！麻辣グランプリ2025グランプリを受賞！通販は秒速完売＆イベントは大行列！新感覚、山椒香るラム肉マーボードウフ

⽺肉のマーボードウフ丼（税込 1,300円）

フォロワー数は約10万人。通販では即完売。店舗では行列ができるマーボードウフが登場！⻩金比配合の山椒、こだわりの⽺肉、魔法のスパイスなど、日本のあちこちで出会った運命の素材を散りばめました。⻩金比配合の山椒は「食べるサウナ」と呼んでもいいくらい、ととのう味。丸一日、手間暇かけたこだわりの製法で焙煎された香り高い特製山椒。ただピリつくだけじゃない、おいしい緊張感があります。日本一こだわった⽺肉は大きくてゴロゴロ、麻婆ミートと呼んでもいいくらいの存在感。日本一⽺肉にこだわる"⽺SUNRISE"さんから仕入れています。「⽺肉はちょっと…」という人にこそ、食べてほしいです。豆腐だってスペシャルです。多くのマーボードウフは木綿豆腐が主流ですが、絹豆腐を投入。名づけて「シルク豆腐」。「トルゥン」という柔らかさで、お口の中がしあわせに。忘れられないマーボードウフの主演です。

株式会社マーボードウフのHP：https://mabotofu.jp/

株式会社マーボードウフのX：https://x.com/meer_kato

株式会社マーボードウフのInstagram：https://www.instagram.com/gosai531/

湯乃泉

超人気サウナ店の人気メニューをもってきました！普段は店舗でしか食べられないサウナ飯で体を温めて整いませんか？

北欧シーフードカレー、湯乃泉トマトサンラー丼、満天の湯ガーリックチキン丼（税込 1,000円）

日本全国のサウナ施設のサウナ飯を製造・プロデュースしている湯乃泉とのコラボレーションがこちら。上野の北欧、草加健康センター、満天の湯。いずれも熱心なファンがいる超人気サウナ店。そんなお店の超人気メニューだけを厳選してもってきました！普段は店舗でしか食べられないサウナ飯で温まりましょう。

北欧「シーフードカレー」

上野の北欧サウナのカレーレシピにシーフードを加えたオリジナルメニュー。

草加健康センター「トマトサンラー丼」

埼玉の草加健康センター名物のトマトサンラー湯麺をご飯バージョンにアレンジ。

満天の湯「ガーリックチキン丼」

横浜の天然温泉満天の湯で人気だったガーリックチキンを丼に！ボリューム満天です。

湯乃泉 草加健康センターのHP：https://yunoizumi.com/

湯乃泉 草加健康センターのInstagram：https://www.instagram.com/yunoizumi_souka

サウナ飯のOEMのお問い合わせ先

草加健康センター 冷凍事業部（三蔵フード）：048-941-2619

高木精肉店（Meat TAKAGI）

創業100年の精肉店がおくる”一度食べたら忘れられない味”

自家製山形牛ローストビーフ丼（税込1,500円）

おつまみローストビーフ（税込1,100円）

大正15年（1926年）に東京都中野区大和町に精肉卸・小売店として創業。日本国産のお肉にこだわり、「食べたらおいしい」は当たり前、"一口食べたら二度と忘れない味"を追求し続ける精肉店「高木精肉店（Meat TAKAGI）」の自家製山形牛ローストビーフ丼とおつまみローストビーフ。お肉の味を楽しんでいただきたいので味付けは「塩」と「胡椒」のみ。保存料、着色料など食品添加物は一切不使用。赤身はしっとりと歯切れの良いやわらかい食感が特徴で、噛めば噛むほど味がでてくる至極のローストビーフです。日本全国に存在する和牛の中から創業１００年の精肉屋が厳選した「山形牛」のみを使い、丹精込めてつくりあげた最高の逸品をどうぞ。

高木精肉店（Meat TAKAGI）のX：https://x.com/yusuke815

THE OMOCHI

SNSで10,000リツイート以上された釜戸と薪火でつくる究極のお餅。星付きシェフも唸らせる宮城の餅職人笠原さんによる幻の餅が登場です。

THE OMOCHIスイーツ餅（税込 800円）

笠原餅店の笠原さんは、事業体として今や絶滅寸前な製法である"釜戸と薪火”で蒸した餅米から、究極のお餅づくりに挑戦する、クラフツマンシップに溢れたつくり手です。選び抜かれた素材、繊細な火入れ、感覚を研ぎ澄ませた蒸かし。

一番古いけど、一番おいしいつくりかたでつくった独自の餅を追求しています。天皇家や貴族が祝いの席で食したかつての究極の味を、いまだに探求し続けている。そんな餅をTHE OMOCHIと名付けました。これが本物の旨い餅、そんな意味が込められています。今回はスイーツ餅にして、あんことずんだ餡を乗せて提供いたします。

THE OMOCHIのHP：https://theomochi.com/

amazoonia（アマゾニア）

数々の世界大会で受賞歴を持つ注目のパティシエのお菓子が登場！誰もが夢中になる天才的な焼き菓子はサロン・デュ・ショコラにも出店します。争奪戦になるので「いま」食べちゃいましょう！

美しい動植物からインスピレーションを受けて生まれた実店舗を持たないお菓子のブランド「amazoonia」。デビューから話題になり、百貨店に出店した際には連日の売り切れ。そんな松田みどりシェフのお菓子がキャンピングカーショーにも登場します。ペルー産アマゾンカカオのフルーティーな香りを閉じ込めた「アマゾンカカオのガトーショコラ」、カカオニブの心地よい食感と藻塩の塩味がクセになる「アマゾンカカオニブと藻塩のサブレ」、ブランドロゴのモチーフでもあるカエルをかたどったしっとり濃厚な抹茶フィナンシェ「カエルのしずく」。アマゾニアならではの個性豊かな菓子を取り揃えました。

さらに、今回のイベント限定で「ショコラショー」もお楽しみいただけます。

アマゾニアセットA（ショコラショーとトウモロコシサブレ2枚）：1,100円（税込）

アマゾニアセットB（竹炭ラテ＆カカオニブと藻塩のサブレ2枚）：800円（税込）

アマゾニアセットC（ショコラショーとTHE OMOCHI）：1,500円（税込）

カエルのしずく：390円（税込）

アマゾンカカオのガトーショコラ：490円（税込）

ショコラショー：900円（税込）

amazooniaのInstagram：https://www.instagram.com/_amazoonia_/

milky greek

韓国で爆発的な流行になったグリークヨーグルトをいまここで！日本初のグリークヨーグルト専門店。ミルキーグリークの「もっちり、むっちり」ヨーグルトで優勝しましょう

グリークヨーグルト各種（税込800円）

韓国で大人気のグリークヨーグルトは日本でも話題沸騰に。総フォロワー数5万人を超える人気ブランド「ミルキーグリーク」がジャパンキャンピングカーショーにも登場です。ミルキーグリーク最大の特徴は厳選した国産牛乳と乳酸菌というシンプルな原料で作る自家製のグリークヨーグルト（ギリシャヨーグルト）。約3日間かけて作る手作りの製法により、濃厚でクリーミーな味わいと、牛乳本来の優しい甘さが特徴。今回販売するフレーバーはストロベリー、アールグレイ、抹茶ミルクです。まだ未体験な方はぜひここで初体験を！

milky greekのInstagram：https://www.instagram.com/milkygreek/

LOCAL BAMBOO株式会社

破壊される森を飲んで守る竹炭カフェラテ

竹炭ラテICE、竹炭ラテHOT（税込 700円）

アウトドアファンの方々はご存知でしょうか？竹の増加が森を破壊していることを。実は竹によって、森の生態系が崩れるほか、集中豪雨による土砂災害の1/3が竹林で発生したという記録もあるくらい災害が増えるのです。そんな問題を「飲んで解決」しようとするのが“森を育てる竹炭ラテ”。使われている竹炭パウダーは、放置された竹林を手入れする過程で得られたもの。竹林が健やかに戻ると、森に光が入り、土が締まり、川や農地までが穏やかに保たれていきます。その循環の最初の一歩を、この一杯が担っています。珈琲の風味に影響を与えない竹炭パウダーですが、口当たりはまろやかに。見た目はふしぎな黒でも、後味はやさしい。飲むたびに、森にも優しい循環が生まれます。

代表 江原太郎さんのInstagram：https://www.instagram.com/bamboo_taroh/

澱々（oriori）

“飲む”をデザインするドリンクアーティスト emmy（澱々）による

特別なジンジャエールが登場。星付きレストランからギャラリーまで、

さまざまな場で紡がれてきた一杯を、旅のお供に。

Oriori Trail Ginger （オリオリトレイルジンジャー）（税込 700円）

ミシュラン星付きシェフをはじめとした名だたるトップクリエイターとコラボするドリンクアーティストemmyによる特別なジンジャエールが登場。ジャパンキャンピングカーショーで初お披露目するOriori Trail Ginger は、生姜にシナモンやクローブ、鷹の爪を重ね、橙とハチミツでやわらかくまとめたジンジャエールです。仕上げにほんの少し加えた米酢が後味をすっきり整え、長い移動の合間や、景色を眺めながら気持ちをゆるめたい時に寄り添う一杯。 キャンピングカー越しに変わっていく景色を心地よくするお供にいかがでしょうか。

澱々（emmy）のInstagram：https://www.instagram.com/oriori_kikuzaka/

HYAKKOYA

Googleマップの口コミは500件で星4.9！日本一のレモン島からきた究極・濃厚レモネード。世界に一つだけのレモネード HYAKKOYA ～ひゃっこや～

HYAKKOYAレモネード（COLD or HOT ）（税込 870円）

国産レモンの生産量第一位を誇る広島県生口島産“瀬戸田レモン”。そんな日本一のレモン島には、その地でしか作れない究極のレモネードがあると言う。皮や果肉を丸ごとすり潰す独自の製法で美味しいとこだけギュギュっと凝縮！そこに加えるのはお水と厳選した3種の砂糖を少しだけ。一切のえぐみが無く、まるでレモンそのものを食べるような鮮烈な味わいのレモネードを、ぜひ一度ご賞味あれ！

HYAKKOYAレモネードのHP：https://hyakkoya.com/

HYAKKOYAレモネードのInstagram：https://www.instagram.com/hyakkoya_lemonade

イベントの概要

■イベント名

ジャパンキャンピングカーショー2026

■概要

物語形式のグルメゾーンを監修するmaison tale.によるジャパンキャンピングカーショー限定のPOP UP。選りすぐりの店舗、クリエイターが「くるま旅にあたらしいごちそうを」をテーマにして、あなたのRV Lifeに向けた新しい食の楽しみを提案します。

■出店スケジュール

2026年1月30日（金）-2026年2月2日（月）

■出店場所

幕張メッセ

■出店ブース名

飲食エリア（ホール６）

休憩エリア（ホール５）

■プロフィール

maison tale.

食にまつわる「物語」を届ける フードメゾン。私たちが語るのは手間を惜しまず、非効率を愛し、偏愛を貫くクラフツマンシップの物語。トップシェフやインフルエンサー、まだ注目されていない隠れた名店とコラボレーションすることで、食と物語を融合。物語を感じながら食を楽しむ体験を日本のIPとして世界に発信します。

maison tale.のInstagram：https://www.instagram.com/maison_tale

maison tale.のX：https://x.com/maison_tale

■メディア向け宣材写真のDLはこちらから

今回のリリースに使用した写真は以下よりDLしていただけます。

https://drive.google.com/drive/folders/1UJ0sr510peEgkcRFGO253-5E0bP1kqpP?usp=drive_link

＜運営会社について＞

会社名:株式会社ルレイオ

資本金:1,000,000円

住所:〒103-0004東京都中央区東日本橋一丁目2番6号SNS東日本橋ビル

代表取締役:中矢 美陽