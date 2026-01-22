卒業や入学、新たな出会いを祝い春の訪れを表現した桜のパフェ「Spring SAKURA Parfait」を販売 ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

Spring SAKURA Parfait イメージ（ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町）

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町（所在地：東京都千代田区紀尾井町1-2 総支配人：芝田尚子）は、桜の季節におすすめのパフェ「Spring SAKURA Parfait」を2026年3月1日（日）から4月30日（木）まで販売いたします。

新生活のはじまりで卒業や入学などお祝いの機会や出会いが多い春。春の訪れや新たな門出を祝うこの季節に晴れやかな桜を表現したパフェをご用意しました。

パフェグラスには、グリオットチェリーとストロベリーを浮かべたレモンのジュレにマスカルポーネクリーム、桜の白あんクリーム、食感のあるクランブル、フレッシュなストロベリーを重ねました。その上に、桜の花びらが舞う桜アイスを乗せ、トップには甘酸っぱいラズベリーソルベや桜の花びらをデザインしたクッキー、飴細工、グラスの周りに桜のメレンゲを飾り、春の心地よい季節に咲く華やかな桜をデザインしました。桜の花びらを浮かべた桜のシロップで味わいを加えながらお楽しみいただけます。

当ホテルのある東京ガーデンテラス紀尾井町の周辺には、美しい桜が咲き誇ります。ご友人や大切な方と散策をしながらゆったりとホテルで過ごす春のお出かけにはもちろんのこと、ご家族のお祝いにもおすすめです。

レストラン： All-Day Dining OASIS GARDEN（36F）

時 間： 3：30P.M.～8：00P.M.（L.O.7:30P.M.）

料 金： \3,500 ドリンクセット\4,500

お問合せ ： TEL：03-3234-1136（10:00A.M.～7：00P.M.)

※料金には、消費税が含まれております。（サービス料別途15％）

※画像はイメージです。

※上記内容は、リリース時点（1月22日）の情報であり、営業時間や仕入れ状況により、変更がある場合がございます。最新の情報はホテルのホームページをご覧ください。

※当社のレストランなどにおける食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社など（当社の食材仕入先）に表示義務のある特定原材料8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。なお、本プランについては、使用食材の都合上、乳、卵、小麦は対応いたしかねますのでご了承ください。