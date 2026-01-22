トレイダーズ証券株式会社における特許権登録に関するお知らせ（第1号）

トレイダーズホールディングス株式会社

当社グループ会社で外国為替証拠金取引事業（FX取引）等を営むトレイダーズ証券株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：須山 剛、以下「トレイダーズ証券」）は、このたびLIGHTペアに関する技術（以下「本特許」）について当社グループ第1号となる特許権が設定登録されましたのでお知らせいたします。

本特許は、アプリ版でのLIGHTペア各取引画面において、「LIGHTモード」ボタン（ON/OFF）を押下することで、通常の通貨ペア取引と瞬時に取引画面を切り替え可能とする技術等です。従来の複雑な操作プロセスを1操作に集約し、お客様の取引効率性と利便性を飛躍的に向上させる独自のシステム設計を実現しています。

トレイダーズ証券のLIGHTペアは、業界最高水準のスプレッドおよびスワップポイントを提供する主力サービスで、多くのお客様からご支持をいただいております。本特許の設定登録により、この優れたサービスに技術的な参入障壁を構築し、競争優位性をさらに強化いたします。また、当該技術を活用した新たなサービス展開により、さらなる収益機会の拡大が期待されます。

本件はトレイダーズ証券として特許登録第1号案件であり、現中期経営計画において重要な成長戦略として掲げる知財戦略の第一歩となります。これまで社内に蓄積してきた技術力やノウハウ、独創的なアイデアといった見えない価値を知的財産権として権利化することで、企業価値の向上と持続的成長の実現を目指しております。

知財戦略の推進により、競合他社による模倣を防止し事業領域を保護するとともに、独自技術による付加価値の高いサービス創出と新たな事業領域への進出を実現してまいります。また、特許取得による技術的優位性の可視化は、当社グループのブランド価値向上と市場における独自ポジションの確立に大きく寄与するものと考えております。

今後も、継続的な知的財産の創出体制を強化し、知財開発人材の育成・確保を推進するとともに、社内全体に展開しているアイデア募集制度等を促進し、全社的な取り組みとして知的財産の創出に尽力してまいります。

これらの取り組みを通じて、戦略的な知財ポートフォリオの拡充を図り、特許取得の積み重ねによる技術競争力の強化、特許技術を活用した収益化も重視し、独自性の高いサービス展開による収益力の強化を目指します。

【サービス概要】

トレイダーズ証券の提供するFXサービスにおいて、アプリ版では取引画面に設置した「LIGHTモード」ボタンを通じて、通常の通貨ペアとLIGHTペアをシームレスに切り替えられる設計としています。

LIGHTペアは、業界最高水準のスワップポイントの提供およびスプレッドの縮小を実現した商品設計とすることで、取引コストを重視する顧客基盤の拡大を目的としています。初心者から取引経験者まで幅広く利用しやすい商品性とすることで、預り資産の増加に寄与しています。

（サービスURL）https://min-fx.jp/lineup/fx/service/lightpair/

特許の概要】

１．発明名称：情報処理システム、情報処理方法、及びプログラム

２．発明要約：多様化する顧客の要望に対応可能な金融商品のサービスを提供できるようにする

（実施例：本特許は、同一の金融商品（通貨ペア）に対して、取引条件が異なる複数の取引サービ

スを提供し、ユーザーの操作に応じて取引条件を容易に切り替えることができる情報処理システ

ム等に関するものです。本特許では、最小取引単位、最大取引単位、建玉の上限、スプレッド、

スワップポイント等の取引条件が異なるサービスを取引スタイル等に応じて選択できるととも

に、取引画面の切り替えも容易であるため、複数の取引条件が存在する場合でも、ユーザーがそ

の違いを直感的に理解できる結果、満足度の向上と取引機会の拡大を一体的に実現することがで

きます。）

３．特許権者：トレイダーズ証券株式会社