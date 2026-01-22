【1日限定】阪急百貨店の人気スイーツが“走るデパ地下”としてワタワンに出現

株式会社antiqua

阪急百貨店のデパ地下で親しまれている人気スイーツが、2/8（日）の1日限りでWHATAWONに登場します。

百貨店ならではのクオリティと安心感を、ワタワンで気軽に楽しめる特別イベント。スイーツ好きの方はもちろん、週末のおでかけ先を探している方にもおすすめです。

■ 「走るデパ地下」がWHATAWONにやってくる

今回開催されるのは、阪急百貨店の人気スイーツをそのまま楽しめる特別企画。百貨店のデパ地下を飛び出し、“走るデパ地下”としてワタワンへやってきます。

普段は百貨店まで足を運ばないと出会えないスイーツを、いつものおでかけの延長で楽しめるのが最大の魅力です。

■ 百貨店クオリティのスイーツを、もっと身近に

阪急百貨店といえば、味・品質ともに定評のあるスイーツが揃う場所。その中でも人気の商品が厳選され、今回のイベントで販売されます。

自分へのちょっとしたご褒美や、家族・友人と分け合うおやつにもぴったり。「今日は少し特別なおやつにしたい」そんな気分に応えるラインナップです。

バレンタインにも“ちょうどいい”百貨店スイーツ

バレンタインが近づくこの時期、「重くない、でも安っぽく見えない」そんなギフトを探している方にも、今回の百貨店スイーツはぴったりです。

阪急百貨店のデパ地下で支持されているスイーツは、

・味の確かさ

・見た目の上品さ

・贈って安心できるブランド力

が揃っているので、友人や職場へのプチギフトはもちろん、家族へのちょっとしたバレンタインや、自分へのご褒美としてもおすすめです。

「バレンタイン用に買って、そのまま渡せる」

そんな使い勝手の良さも、イベントならではの魅力です。

■ イベント概要

開催日：2026年2月8日（日）

時間：12:00～15:00

場所：WHATAWON（ワタワン）【大阪・岸和田】

内容：阪急百貨店の人気スイーツ販売

■ 数量限定につき、お早めの来場がおすすめ

本イベントは数量限定販売となっており、商品はなくなり次第終了となります。

毎回人気が予想されるため、確実に楽しみたい方はお早めの来場がおすすめです。

1日・3時間だけの特別なスイーツ体験を、ぜひお見逃しなく！

■ 最新情報は公式Instagramで随時発信

会場について｜WHATAWON（ワタワン）

WHATAWON（ワタワン）は、株式会社antiquaが手がける大型商業施設です。大阪府岸和田市に位置し、「ファッション・食・音楽・カルチャー・自然体験・ペット」がひとつの空間に融合する新しい日常の遊び場として、幅広い世代の来場者に親しまれています。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

