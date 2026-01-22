[イベントレポート] Cricutが国内最大級のハンドメイドイベント「HandMade In Japan Fes′ 冬（2026）」に出展 ～初心者から作家まで、″手作りの可能性″を広げる体験を提供～

Cricut, Inc.

世界ユーザー数 1,000万人以上を誇るカッティングマシンブランド「Cricut（クリカット）- 本社：米国ユタ州／日本マーケティング統括責任者：下森龍二」は、2026年1月17日（土）・18日（日）に東京ビッグサイト西1・2ホールで「HandMade In Japan Fes' 冬（2026）」に出展いたしました。イベントでは、バレンタインをテーマにした3機種のデモンストレーション及び作品展示を通じて、初心者から作家まで幅広い来場者とともに、Cricutの掲げる「人々が創造性あふれる人生を送れるよう支援する」を体現すべく、日本市場における「ハンドメイドの新たな可能性」を提示いたしました。

バレンタインをテーマにした多様な制作デモを実施

Cricutブースでは、バレンタインシーズンに合わせて、用途や素材の異なる3機種によるデモンストレーションを行いました。

Cricut Joy：スマートビニールのカットデモ、Cricut Explore 3：フレークシールのカットデモ、Cricut Maker 3：フェルト素材のカットデモを実施いたしました。

さらに、バレンタイン向け作品のほか、アクリル素材の彫刻や本革を使用したデボス加工など、作家向けの制作サンプルも展示し、Cricutで実現できる表現の幅広さを具体的に紹介いたしました。

初心者から作家まで、幅広い層が来場

ブースには、Cricutを初めて知る来場者の他、ハンドメイド作家や既存のCricutユーザー、家族連れなど、様々な層が訪れました。

特に印象的だったのは、普段すべてを手作業で制作している作家や個人事業者が、「ここまで繊細なカットができるのか」「こんな加工もできるのか」「作業時間を短縮できるのか」と具体的な相談を目的に来場していた点です。Cricutが制作現場の課題解決につながる可能性を強く実感する機会となりました。

来場者の反応

会場では、以下のような声が多く寄せられました。

【製品サイズへの驚き】

「こんなに小さいカッティングマシンがあるとは知らなかった」

特にコンパクトなCricut Joyへの関心が高く、設置スペースに制約のある方からの問い合わせが目立ちました。

【繊細なカットへの反応】

「こんなに繊細な素材やデザインも細かくカットできるなんて」

どの機種でも実現できる高いカット精度は、もともと産業用途として開発されていた技術を小型化し、一般消費者向けに展開した製品だからこそ可能になったものです。

そのような背景や技術の話についても、興味深く耳を傾けていただきました。

【フレークシールデモへの注目】

近年のシールブームも相まって、フレークシールのカットデモは高い人気を集めました。来場者へのプレゼントとして配布したフレークシールも好評で、多くの方に手に取っていただきました。

【対応素材の幅広さへの評価】

アクリル彫刻や本革のデボス加工サンプルを見た来場者からは、「こんな作品まで作れるのか」と、Cricutの多様な素材対応力に驚く声が相次ぎました。

イベントを通じて見えた市場の可能性

今回のイベントを通じて、ハンドメイドを楽しむ多くの方が「カッティングマシン」という選択肢を知らず、すべてを手作業で行っている現状が明らかになりました。

Cricutの活用方法を紹介すると、「便利そう」「制作の幅が広がりそう」といった前向きな反応が寄せられ、クーポンチラシを手に取る方や、購入を検討したいという声も多く聞かれました。

また、体験イベントやSNS、オンラインコミュニティなど、購入後も学び・相談できる環境が整っている点は、初心者にとって大きな安心材料と確認できました。

日本マーケティング統括責任者 下森龍二が語る今後の展望

今回のハンドメイドジャパンへの出展は、「誰でも、簡単に、創造する楽しさを」というCricutのブランドメッセージを、 実際の体験を通じてお届けする機会となりました。

会場では、「こんなものを作ってみたい」「あんな作品に挑戦してみたい」といった想いはあるものの、それを実現する方法を知らずにいた方が多くいらっしゃいました。

Cricutを知り、アンバサダーのデモを通じて、実際に触れていただくことで、 ご自身の創作の幅が大きく広がる可能性を感じていただけたのではないかと思います。

初めて目にする機能や表現に、驚きの声が多く聞かれたことも印象的でした。

今後もCricutは、「ものづくりのワクワク」をブランドの価値として大切にしながら、 イベント出展や体験機会の創出を通じて、ハンドメイド・DIYが日本の皆さまにとって「毎日の楽しみ」となるよう、 さまざまな取り組みを継続してまいります。

製品情報

Cricut joy

最もコンパクトなエントリーモデル。カスタマイズも簡単で、日常で使える実用的なプロジェクトに最適。

持ち運びにも便利！

Cricut Explore3

約100種類以上の素材をカ ットできるパワフルな中位モデル。カットも驚くほどスピーディ！人気のDIYプロジェクトに挑戦したい方におすすめ！

Cricut Maker3

プロ級の仕上がりが可能な最上位モデル。約300種類以上の素材をカットできるパワフル性能。布のカット、金属への刻印、レザーのデボス加工なども対応！

