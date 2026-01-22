『サイバーフォーミュラコレクション-Heritage Edition-シリーズ』に「νアスラーダAKF-0/G」「凰呀AN-21」が登場。あみあみにて、予約受付中。

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『C.F.C.-Heritage Edition- 新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN』の「νアスラーダAKF-0/G スパイラルブーストモード」「凰呀AN-21 スーパー・エアロ・ブーストモード」を現在、それぞれご案内中です。



■C.F.C.-Heritage Edition- 新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN




【製品情報】


□参考価格：各4,510円(税込)


□発売日：2026年8月下旬予定


□ブランド：メガハウス


【サイズ】全長約90mm



【セット内容一覧】


・フィギュア本体×1


・専用ディスプレイケース×1


・銘板調ホイルステッカー×1



OVAアニメ『新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN』より、「νアスラーダAKF-0/G スパイラルブーストモード」「凰呀AN-21 スーパー・エアロ・ブーストモード」がサイバーフォーミュラコレクション-Heritage Edition-シリーズに登場！！


「νアスラーダAKF-0/G スパイラルブーストモード」は、ブースト圧の一定蓄積によるフラッシュオーバーによって追加加速を得るブーストモード、“スパイラルブーストモード”状態の姿を完全新規造形/新規金型で再現！！


「凰呀AN-21 スーパー・エアロ・ブーストモード」は、ブースト圧の一定蓄積によるフラッシュオーバーによって追加加速を得るブーストモード、“スーパー・エアロ・ブーストモード”状態の姿を再現いたしました。


実際のレーシングカーを髣髴とさせる細かいマーキングと、深みのある美麗な彩色が組み合わさり、小さいながらもリアリティと高級感を感じられる一品となりました。


小さいサイズに多くの魅力が詰まった-Heritage Edition-を是非お手にとってお楽しみください。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。


※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。


(C)SUNRISE



【店舗情報】


