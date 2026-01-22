【BEIDELLI× NMIXX(エンミックス)ギュジン】コラボアイテム20％OFFセール実施中！

ABLY Corporation., Inc.

韓国No.1ファッション通販アプリABLY（エイブリー）が運営するamood(アムード)にて、2026年1月25日（日）までの期間限定で、「BEIDELLI（ベイデリー）×NMIXXギュジン 20％OFFセール」を開催します。 NMIXX(エンミックス)ギュジンとともに完成した25FWコレクションをお買い得にご購入いただけるチャンスを逃さず、今すぐにチェックしてみてください！

・キャンペーン概要

・セール期間：2026年1月19日（月）00:00～2026年1月25日（日）23:59

・詳細：BEIDELLI全商品最大20％OFF

▶︎セールページ : https://www.amood.jp/section-webview(https://www.amood.jp/section-webview?uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F19545%3Ffrom%3Dshortcut§ionName=BEIDELLI%C3%97%E3%82%AE%E3%83%A5%E3%82%B8%E3%83%B3&title=amood)

▶︎BEIDELLI ショップ : https://www.amood.jp/market/34066

▶︎BEIDELLI 公式Instagram：https://www.instagram.com/bei_delli/

▶︎amood 公式Instagram：https://www.instagram.com/amood_jp_official/

BEIDELLI（ベイデリー）は韓国発レディースファションブランドで、ブランド名はBASIC（ベーシック）とDAILY（デイリー）の意味を組み合わせたものに由来します。ベーシックだけど、日常生活に必須的で飽きないスタイルを追求し、トレンドに関係なく誰にでも合うコーデを提案します。

商品紹介

[MADE/ギュジンpick！] フォーにフードファー ツーウェイ フードジップアップ / https://www.amood.jp/products/19623678

厚手のコットンとポリエステル混紡の生地をを使用しており、体に安定的にフィットし、着心地が楽なフードジャケットです。クロップ丈のため、脚が長く見え、スタイリッシュにコーデできます。

[MADE/ギュジンpick!] フラップ レタリング 起毛 トレーニング セット / https://www.amood.jp/products/19464630

オーバーフィット裏起毛スウェットセットアップです。ジップアップパーカーは全体的に余裕のあるフィット感で、大きめのフードが特徴です。スウェットパンツはワイドフィットで裾にドローストリングがついているため、ジョガーパンツっぽく演出することも可能です。

[MADE/ギュジンpick!] ビットファームートンジャケット / https://www.amood.jp/products/19464633

柔らかくてふんわりとした肌触りとふわふわな感触のジャケットです。ボリュームのあるシルエットでおしゃれなムードを醸し出します。厚みのある裏地を使用しているため、保温性が高く真冬でも暖かく着用できます。