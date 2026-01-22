【10355円ゲット】Teclast Android 16タブレット『P50Mini』を期間限定の低価格でお得に購入可能！ Amazonセール開催(1/22から1/28まで)

GUANGZHOU SHANGKE INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED

詳細を見る :https://geni.us/xinpinP50Mini

モデル：Teclast P50Mini

リンク：https://geni.us/xinpinP50Mini(https://geni.us/xinpinP50Mini)

通常価格：14900 円

割引：31%

【コード】：2026P50MINI

イベント価格：10355 円

セール期間：1月22日(木)～1月28日(水)

【高性能プロセッサ × Android 16 OS 】 最新のAndroid 16システムを搭載し、新設計の情報通知管理機能と高度な情報保護モードを採用。Unisoc T7200（T606）オクタコアプロセッサ（2×Cortex-A75 1.6GHz＋6×Cortex-A55 1.6GHz）を組み合わせ、文書処理、動画編集、ゲーム実行など、あらゆるマルチタスクをスムーズに処理します。

【8.68 インチ 90Hz 防眩光屏 × デュアルスピーカー】臨場感ある視聴体験 16:10 アスペクト比の 8.68 インチ IPS ディスプレイ（1340×800 解像度、180PPI）は、広視野角と 1670 万色表示により鮮明な色彩再現を実現。

【12GB RAM×1TB 拡張可能】大容量ストレージと高速処理 4GB 物理 RAM＋8GB 仮想メモリの計 12GB メモリで、複数アプリを同時起動しても遅延なく切り替え。

【長時間快適 × 省電力設計】5000mAh バッテリー ×340g 超軽量 5000mAh ポリマーバッテリーは、ローカル電子書籍読書時最大 15 時間連続稼働（Wi-Fi オフ）。Type-C 充電で 3.5 時間満充電（急速充電非対応）し、通勤中の動画視聴、旅行時の地図検索、子供の学習環境としての長時間使用にも最適。

【340g 超軽量デザイン × 豊富な拡張機能】ポータビリティと機能性のバランス 厚さ 8.2mm、重量 340g のコンパクトボディは片手で簡単に持ち運び可能で、前面ブラック × 背面ブルーのデザインは洗練された印象。

Teclast（会社「商科グループ」の子ブランド）は1999年に設立し、「デジタルライフをより多くの人に楽しんでもらいます」をコアアイデアとして、Teclast良質なタブレットとノートパソコンを中心に展開を広げ、現在では、すでに一億以上のユーザーを持つブランドに成長しております。



我々は、より多くのユーザーに信頼性の高い、個性的で、コスパの高い製品を楽しんでいただけるよう、技術革新・製品開発からプロモーション・販売まで一貫したサービスを提供します。



