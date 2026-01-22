【ルイ・ヴィトン】第38回アメリカズカップ ナポリ2027のタイトルパートナーとしてアメリカズカップとのパートナーシップ更新、伝説的な予選ステージ ルイ・ヴィトン カップのオーガナイザーを再び主催

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、2027年にナポリで開催される第38回アメリカズカップのタイトルパートナーとしてのコミットメントを更新。新たなる伝説の旅への道筋をつけ、アメリカズカップと共にその伝統を継続していくことになりました。

海は常に時代を超越したインスピレーションの源であり、数々の偉大な伝説を生み出してきました。2024年のバルセロナ大会に続き、ナポリは今、2027年に開催されるルイ・ヴィトン 第38回アメリカズカップと共に幕が開ける、新たな章の舞台となる準備を進めています。2026年より、「エミレーツ・チーム・ニュージーランド」、「GB1」、「ルナ・ロッサ」、「チューダー・チーム・アリンギ」、そして「K チャレンジ」の5チームが、複数の予選レースを通じて競い合います。最終選考レースとなるルイ・ヴィトン カップは、2027年5月にナポリでスタート。各挑戦艇は、大会の歴史にその名を刻むべく、防衛艇である「エミレーツ・チーム・ニュージーランド」に挑みます。

創業者ルイ・ヴィトンの孫 ガストン-ルイ・ヴィトンによるグラフィックデザインが採用された、ルイ・ヴィトン 第38回アメリカズカップ ナポリ2027のクリエイティブ・シグネチャーは、ルイ・ヴィトン カップというイベント名に加え、メゾンのイニシャルである「V」を主役にしたもの。1900年代、ガストン-ルイは「V」を再構築し、パーソナライゼーションの先駆的なビジョンを反映した自身のシグネチャーとして確立しました。紋章を彷彿させるネイビーブルー、ホワイト、レッドのデザインにより、ガストン-ルイ・ヴィトンは、自分のラゲージを一目で識別できるようにしたのです。「Victory(勝利)」の意味も象徴する「V」は、勇気と卓越性へのたゆまぬ追求というアメリカズカップが大切にする価値観を体現する栄光のシンボルであり、「Victory Travels in Louis Vuitton(勝利の喜びをのせて旅するルイ・ヴィトン)」を改めて証明するものでもあります。

このパートナーシップは、革新性やパフォーマンス、そしてエレガンスを中心に、技術的な精度と職人の手作業によるサヴォアフェール(匠の技)が融合する、ユニークな絆を讃えるもの。精巧に設計されたAC40やAC75のフォイル、そしてアニエールのアトリエの熟練した職人によって製作されたアメリカズカップとルイ・ヴィトン カップのトロフィー・トランクは、共に卓越性の頂点を体現しています。

1851年にはじまったアメリカズカップ、そして1854年に創業したルイ・ヴィトン。わずか数年の違いで誕生した両者は以来、大胆なエスプリと卓越性の絶え間ない追求によって築かれた伝統を共有してきました。1983年、メゾンはアメリカズカップとの初のスポーツを介したパートナーシップを締結。これにより、ルイ・ヴィトン カップとして知られる「挑戦艇」を決める予選ラウンドが導入され、より多くのチームが参加できるようになったことで、大会は革命的な変革を遂げました。今日、ルイ・ヴィトンは、アメリカズカップ・パートナーシップ(ACP)という新たなガバナンスの創設によって、開放性や近代化、包括性の象徴となったこの新しい大会をサポートできることを誇りに思います。

「アメリカズカップの新たな変革をサポートできることは、私たちにとって大きな喜び。これを機に、より現代的で包括的な時代が幕を開けます。私たちは1983年、ルイ・ヴィトン カップ創設により、アメリカズカップ初の大きな変革を共に経験しました。そして今日、アメリカズカップ史上初めてイタリアで開催される新たな歴史的大会に立ち会い、「Victory Travels in Louis Vuitton(勝利の喜びをのせて旅するルイ・ヴィトン)」のメッセージを伝えられることを光栄に思います」とルイ・ヴィトンの会長兼CEO ピエトロ・ベッカーリは述べています。

「ルイ・ヴィトンは、現代のアメリカズカップの代名詞。ルイ・ヴィトン カップの導入によりアメリカズカップがその歴史上最大の変革の1つを遂げた1983年、そして今、アメリカズカップ・パートナーシップの結成に際しても、メゾンは常に存在感を示しています。私たちは、卓越性と変革に根差した40年以上にわたる旅路を共有しているのです」とアメリカズカップ イベントCEO グラント・ダルトンはコメントしています。

「Victory travels in Louis Vuitton(勝利の喜びをのせて旅するルイ・ヴィトン)」

ルイ・ヴィトンでは、その歴史を通して、世界的に著名なアスリートたちが所有するこの上なく貴重なスポーツアイテムを荷造り梱包し、大切に保護するという役割を委ねられてきました。ルイ・ヴィトンではこの大切な伝統を受け継ぎ、世界で最も象徴的なスポーツ賞や競技会のトロフィーを運び、展示するためのトランクをデザインしています。感動に彩られたこれらのコラボレーションは、今もなおメゾンの歴史を刻み続け、「Victory Travels in Louis Vuitton(勝利の喜びをのせて旅するルイ・ヴィトン)」、そしてスポーツにおける卓越性がルイ・ヴィトンの価値観と共鳴していることの証となっています。1983年にアメリカズカップと初のパートナーシップを締結して以来、メゾンは、FIFAワールドカップ(TM)(2010年、2014年、2018年、2022年)、リーグ・オブ・レジェンド カップ(2019年、2020年)、デビスカップ(2019年、2020年、2021年、2022年)、ローラン・ギャロス(2017年、2018年)、NBA(2020年、2021年、2022年)、F1モナコGP(TM)(2021年、2022年、2023年、2024年、2025年)、ラグビーワールドカップ・フランス大会(2023年)、バロンドール(R)(2023年、2024年、2025年)、パリ オリンピック＆パラリンピック競技大会(2024年)、全豪オープン(2023年、2024年、2025年)など、世界屈指のスポーツ大会に関わっています。

アメリカズカップについて

1851年にはじまったアメリカズカップは、トロフィーを争うスポーツの国際大会としては世界最古の大会であり、アスリートにとって最も過酷なスポーツ競技の1つとして位置付けられています。「ニューヨーク・ヨット・クラブ」は、1983年にオーストラリアのチームに敗北するまで、132年間にわたってこのトロフィーの防衛を果たしました。以来、アメリカズカップを手にしたのは、アメリカ、スイス、ニュージーランドの3ヶ国のみ。

現在のアメリカズカップの防衛艇は、ロイヤル・ニュージーランド・ヨットスコードロンを代表する「エミレーツ・チーム・ニュージーランド」です。

ルイ・ヴィトン 第38回アメリカズカップは2027年、イタリアのナポリで、ヴェスヴィオ山に見守られながら開催されます。

アメリカズカップは、アメリカズカップ・パートナーシップの設立により、新たな時代を迎えました。この新たな章では、スポーツと商業の機会を拡大し、セーリング界で最もアイコニックなイベントの未来に向けた共通のビジョンの下に、すべてのチームを結束させ、この競技の世界的な発展を推進します。

詳細は、americascup.comをご覧ください。

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイト louisvuitton.comをご覧ください。