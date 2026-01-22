【TAC公務員】「2年生から目指せる公務員試験～東京・神奈川の地方公務員編～」を1/26（月）にオンラインで配信！

TAC株式会社2026年1月26日（月）20:00 ～20:40 TAC横浜校から配信！

2年生から早めに公務員を目指しませんか？

今から学習を始めるにあたって、効率よく学習する方法など横浜校担任の夏苅講師が分かりやすく説明いたします！

※Zoomを利用してご参加いただくオンライン専用のイベントです。校舎での開催ではございません。

■日時／場所

2026年1月26日(月) 20：00～20：40

ＴＡＣ横浜校から配信

- 担 当 講 師

TAC公務員講座 夏苅 美貴子 講師

数的処理と自然科学を担当し、志望動機などの優しい添削に定評があります！

個別カウンセリングなどで進路相談や悩み相談に乗ります。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#yokohama

今だけ！2027年合格目標 先取り学習つき総合本科生が\2.2万円OFF！

期間限定（～26/2/15）で、2027年合格目標の先取り学習つき総合本科生が、通常受講料より2.2万円割引でお申込みいただけるチャンスです！

地方上級・市役所・国家一般職などを幅広く目指せる！

早めのスタートで2026年度の教養タイプの公務員試験を”先取り”合格も！

冬から学習を始め、国家一般職（大卒）「教養区分」や東京都I類B新方式などの最終合格も目指せる「先取り講義」つきコースです。この先取り学習でアドバンテージが生まれ、2027年度の公務員試験対策を優位に進めることができます。ゆとりをもって学習したい方におすすめのコースです。

- 早めのスタートで、2026年度に実施される国家一般職(大卒)[教養区分]や自治体の最終合格を目指せる！- いち早く1つ目の最終合格を勝ち取ることで、心とスケジュールにゆとりをもって2027年度の就活に取り組める！- 「先取り講義」で多くの受験生が苦手とする数的処理や論文試験対策の学習負担が軽減できる！- 筆記試験対策から面接試験対策まで、公務員試験合格に必要な対策が全て含まれたオールインワンコース！詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_sakidori.html

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html