Amazon 暮らし応援 Winter SALE＆第2回スマイルSALEを開催！

株式会社MOTTERU

株式会社MOTTERU（モッテル）（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：櫻田良太）は、

1月27日(火) 9:00～2月2日(月) 23:59まで開催予定の「Amazon 第2回スマイルSALE」において、MOTTERUの人気アイテムを最大約30%OFFで販売いたします。

2026年1月22日(木)9:00～2026年1月27日(火)8:59まで5日間の先行SALEが開催されます。

ぜひこのSALE期間に商品をお買い求めください！

◇キャンペーン期間◇

暮らし応援 Winter SALE：2026年1月22日(木)9:00～2026年1月27日(火)8:59

第2回 AmazonスマイルSALE：2026年1月27日(火) 9:00 ～ 2026年2月2日(月) 23:59

SALE対象商品をチェック！ :https://www.amazon.co.jp/stores/page/B881595E-D4CB-4789-BE3B-DA976500BAB6/deals?ingress=0&visitId=01164ad3-94bc-4cc6-bb65-ab684e263837&ref_=ast_sto_deals_banner

新商品もこの機会に！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/288_1_c3a6256e399d1163cb890e202b5cfa82.jpg?v=202601230921 ]

セール対象の注目アイテム！(抜粋)

グラデーションで気分もアップ！

●5,000mAh ダイレクトモバイルバッテリー(MOT-MB5002)(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPLVLSV4?th=1)

4,378円 ⇒3,280円(1,098円OFF)

カラーがかわいいダイレクトバッテリーです。

コンパクトなので外出中も使いやすさ抜群です。

長く使える安心を、美しく持ち歩く。

●10,000mAh モバイルバッテリー(MOT-MB10001Z)(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPLWX52F)

5,478円 ⇒4,580円(898円OFF)

コットンキャンディカラーのモバイルバッテリーです。

コロンと手になじむフォルムがかわいい商品♪

AC一体型バッテリー！

●10,000mAh ACモバイルバッテリー(MOT-MBAC10001)(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F93WZBZW)

4,990円 ⇒3,990円(1,000円OFF)

1台2役！モバイルバッテリーとACコンセントが一体になった充電器です。

こんなにもコンパクトで高出力

●PD65W対応2ポート AC充電器(MOT-ACPD65WU1)(https://www.amazon.co.jp/dp/B0BPS59ND6?th=1)

4,480円 ⇒ 3,480円(1,000円OFF)

PD65W対応のノートPCも充電できるAC充電器です。

ケーブルとカラーを合わせるのも◎

スッキリまとまる♪

●マグネットシリコンケーブル(MOT-MGSAC)(https://amzn.asia/d/2yJEnjJ)

1,480円 ⇒ 1,280円(200円OFF)

マグネットで絡まらずまとまるので、

カバンやポーチの中でもしっかりまとまります！

マグネットで装着！

●360度回転でちょうどいい位置で操作ができるスマホリング (MOT-SRING04)(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FDWL3FP8?th=1)

1,980円 ⇒ 1,780円(200円OFF)

スタンドにもなるマグネットリングです！

カラーは全7色からお選びいただけます。

お得な1,000円ぽっきり商品！

バイカラーがかわいいシリコンケーブルや、ケーブルバンドなど多数取り揃えております。

AC充電器やモバイルバッテリーとカラーの組み合わせも楽しめます♪

MOT-BCECAC100

USB A to Cバイカラーケーブル

MOT-BCECCC100

USB C to Cバイカラーケーブル

MOT-SCBACG100/200

USB A to Cシリコンケーブル

MOT-ECOAL100Z

エコロジー素材を採用した USB A to Lightningケーブル

MOT-CBBAND02

10本セットのケーブルバンド

MOT-CBCLIP02

3個セットのケーブルクリップ

お得なSALEは本日9:00よりスタートしています！

SALE商品を見に行く！ :https://www.amazon.co.jp/stores/page/B881595E-D4CB-4789-BE3B-DA976500BAB6?ref_=all-deals-redirect

----------------------------------

製品についてのお困りごと・故障はMOTTERUサポートまでご連絡ください。

MOTTERUはお客様に寄り添ったサポートを目指しています。

MAIL：support@motteru.co.jp

TEL：

046-200-7090(サポート)

046-205-8090（代表）

平日10時～12時/13時～17時

友達追加でLINEからお問合せ LINE ID：@131jjnre

平日10時～12時/13時～17時