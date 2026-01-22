Amazon 暮らし応援 Winter SALE＆第2回スマイルSALEを開催！
株式会社MOTTERU（モッテル）（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：櫻田良太）は、
1月27日(火) 9:00～2月2日(月) 23:59まで開催予定の「Amazon 第2回スマイルSALE」において、MOTTERUの人気アイテムを最大約30%OFFで販売いたします。
2026年1月22日(木)9:00～2026年1月27日(火)8:59まで5日間の先行SALEが開催されます。
ぜひこのSALE期間に商品をお買い求めください！
◇キャンペーン期間◇
暮らし応援 Winter SALE：2026年1月22日(木)9:00～2026年1月27日(火)8:59
第2回 AmazonスマイルSALE：2026年1月27日(火) 9:00 ～ 2026年2月2日(月) 23:59
SALE対象商品をチェック！ :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/B881595E-D4CB-4789-BE3B-DA976500BAB6/deals?ingress=0&visitId=01164ad3-94bc-4cc6-bb65-ab684e263837&ref_=ast_sto_deals_banner
新商品もこの機会に！
[表: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/288_1_c3a6256e399d1163cb890e202b5cfa82.jpg?v=202601230921 ]
セール対象の注目アイテム！(抜粋)
グラデーションで気分もアップ！
●5,000mAh ダイレクトモバイルバッテリー(MOT-MB5002)(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPLVLSV4?th=1)
4,378円 ⇒3,280円(1,098円OFF)
カラーがかわいいダイレクトバッテリーです。
コンパクトなので外出中も使いやすさ抜群です。
長く使える安心を、美しく持ち歩く。
●10,000mAh モバイルバッテリー(MOT-MB10001Z)(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPLWX52F)
5,478円 ⇒4,580円(898円OFF)
コットンキャンディカラーのモバイルバッテリーです。
コロンと手になじむフォルムがかわいい商品♪
AC一体型バッテリー！
●10,000mAh ACモバイルバッテリー(MOT-MBAC10001)(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F93WZBZW)
4,990円 ⇒3,990円(1,000円OFF)
1台2役！モバイルバッテリーとACコンセントが一体になった充電器です。
こんなにもコンパクトで高出力
●PD65W対応2ポート AC充電器(MOT-ACPD65WU1)(https://www.amazon.co.jp/dp/B0BPS59ND6?th=1)
4,480円 ⇒ 3,480円(1,000円OFF)
PD65W対応のノートPCも充電できるAC充電器です。
ケーブルとカラーを合わせるのも◎
スッキリまとまる♪
●マグネットシリコンケーブル(MOT-MGSAC)(https://amzn.asia/d/2yJEnjJ)
1,480円 ⇒ 1,280円(200円OFF)
マグネットで絡まらずまとまるので、
カバンやポーチの中でもしっかりまとまります！
マグネットで装着！
●360度回転でちょうどいい位置で操作ができるスマホリング (MOT-SRING04)(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FDWL3FP8?th=1)
1,980円 ⇒ 1,780円(200円OFF)
スタンドにもなるマグネットリングです！
カラーは全7色からお選びいただけます。
お得な1,000円ぽっきり商品！
バイカラーがかわいいシリコンケーブルや、ケーブルバンドなど多数取り揃えております。
AC充電器やモバイルバッテリーとカラーの組み合わせも楽しめます♪
MOT-BCECAC100
USB A to Cバイカラーケーブル
MOT-BCECCC100
USB C to Cバイカラーケーブル
MOT-SCBACG100/200
USB A to Cシリコンケーブル
MOT-ECOAL100Z
エコロジー素材を採用した USB A to Lightningケーブル
MOT-CBBAND02
10本セットのケーブルバンド
MOT-CBCLIP02
3個セットのケーブルクリップ
お得なSALEは本日9:00よりスタートしています！
SALE商品を見に行く！ :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/B881595E-D4CB-4789-BE3B-DA976500BAB6?ref_=all-deals-redirect
----------------------------------
製品についてのお困りごと・故障はMOTTERUサポートまでご連絡ください。
MOTTERUはお客様に寄り添ったサポートを目指しています。
MAIL：support@motteru.co.jp
TEL：
046-200-7090(サポート)
046-205-8090（代表）
平日10時～12時/13時～17時
友達追加でLINEからお問合せ LINE ID：@131jjnre
平日10時～12時/13時～17時