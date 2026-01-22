都会で叶える、上質な暮らしのヒント。 D’S STYLE「上質な邸宅展」グランフロント大阪で2日間開催

株式会社 中商

株式会社中商（本社：大阪府岸和田市、代表取締役社長：中島 剛）が展開する住宅ブランド D’S STYLE（ディーズスタイル） は、住まいの質にこだわる方へ向けた住宅イベント「上質な邸宅展 in グランフロント大阪」 を、2026年1月31日（土）・2月1日（日） の2日間、グランフロント大阪にて開催いたします。



本イベントは、モデルハウス見学や施工事例紹介を目的とした展示会ではありません。

舞台は、都心・グランフロント大阪。

「これからの暮らしを、どう豊かにしていくか」



その問いにじっくり向き合い、住まいの考え方、空間の質、間取りの可能性を

“暮らしの視点から”体感し、対話できる場です。



なぜ今、「上質な邸宅展」を開催するのか

インターネットやSNSの普及により、住まいの情報は誰もが簡単に手に入れられる時代になりました。 一方で、私たちは多くの声も耳にしています。

「情報はたくさん見たけれど、自分たちに合う答えが分からない」

「数字や写真ではなく、暮らしの実感を持って考えたい」

住宅展示場はスケールが大きく、暮らしのイメージが現実から離れてしまいがちです。かといって、資料や写真だけでは、家の“心地よさ”や“余白の価値”まで想像することは簡単ではありません。

D’S STYLEは、家づくりを「建物を選ぶ行為」ではなく、

「これからの暮らしを設計するプロセス」だと考えています。

だからこそ今回、アクセスの良い都市型拠点であるグランフロント大阪にて、住まいのサイズ感・コスト感・暮らし方を、条件や前提に縛られず、フラットに相談できる展示会として「上質な邸宅展」を開催することにしました。

■イベントで体感できること



本展示会では、

完成した家を見るのではなく、

「暮らしを組み立てる思考」に触れていただけます。

・建築家の視点で設計された、余白を活かす間取りの考え方

・家族構成やライフスタイルに合わせた、オーダーメイドの住まい相談

・土地・資金計画・将来設計まで見据えたトータルサポート

・モデルハウス見学とは異なる、対話を重ねながら考える展示形式

これから家づくりを具体的に検討されている方はもちろん、

「まだ検討段階だが、考え方だけは知っておきたい」

そんな方にも、安心してご参加いただける内容です。

■こんな方におすすめです

・30代～50代で、住まいを本格的に考え始めた方

・デザイン性と暮らしやすさ、どちらも妥協したくない方

・住宅展示場に、少し違和感やハードルを感じている方

・都市部で、質の高い住まい情報を効率よく得たい共働き世帯

・建物ではなく、「暮らし方」から家づくりを考えたい方



■イベント概要

イベント名：上質な邸宅展 in グランフロント大阪

開催日：2026年1月31日（土）・2月1日（日）

時間：10:00～17:00

会場：グランフロント大阪

北館5F HDC大阪 C terrace

参加費：無料（予約優先）

詳細URL：

https://www.d-s-style.com/event/143765/



---

■担当者コメント

D’S STYLEは、住まいを

「完成した瞬間がゴール」ではなく、

暮らし続けることで価値が深まっていく器として提案しています。

今回の「上質な邸宅展」では、広さや価格といった条件だけでは見えてこない、空間の心地よさや暮らしの質について、来場者一人ひとりの視点で考えていただける時間を用意しました。

無理な営業や押しつけは一切ありません。

これからの暮らしについて、少し立ち止まって考えるきっかけになれば嬉しいです。

（株式会社中商／D’S STYLE 広報・仲谷）

■会社概要

会社名：株式会社中商

代表者：代表取締役社長 中島 剛

ブランド名：D’S STYLE（ディーズスタイル）

所在地：大阪府岸和田市箕土路町2丁目8-10

URL：https://www.d-s-style.com