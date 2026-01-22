使用頻度が高いフレグランスの種類を調査！1位は「オードパルファム」。年代・職業別で異なる“香りの使い分け”とは？

株式会社ビズキ

「キレイスタイルで、今日の私をアップデート」をコンセプトに、美容や健康にまつわる情報を発信する「Kirei Style（キレイスタイル）」の運用を行う株式会社ビズキは、事前調査で「フレグランスを1個以上所有している」と回答した全国の女性816人を対象にフレグランスに関するアンケートを実施し、年代別等の特徴についてまとめました。

【調査概要】

対象者：事前調査で「フレグランスを1個以上所有している」と回答した20歳～59歳の女性

サンプル数：816人

居住地：全国

調査方法：ネットリサーチ

アンケート実施日：2025年11月06日

【質問：普段、使用することが最も多いのはどのタイプのフレグランス（香水、ボディミスト）ですか？】

質問に対しての回答選択肢は以下

1．パルファム

2．オードパルファム

3．オードトワレ

4．オーデコロン

5．ボディミスト

6．練り香水

7．その他

8．分からない

9．フレグランスは使用しない

全体

事前調査で「フレグランスを1個以上所有している」と回答した20歳～59歳の女性を対象に「普段、使用することが最も多いフレグランスのタイプ」と尋ねたところ、最も多くの支持を集めたのは「オードパルファム」で20.0％、次いで「パルファム」が17.3％、「ボディミスト」が15.7％と続く結果になりました。

手軽に香りを楽しめるボディミストが根強い支持を得る一方で、香料濃度の高いパルファムやオードパルファムがそれよりも上位を占めている点は注目に値します。この結果からは、現代の消費者が「手軽さ」と「本格的な香り」をニーズに合わせて使い分けている実態がうかがえます。

年代別

年代別に見ると、20代では「オードパルファム」が21.4％でトップとなり、本格的な香りを志向する傾向が見られます。しかし30代になると「ボディミスト」の支持率が上昇し、「オードパルファム」と並んで21.2％で同率1位となります。仕事や育児など、ライフステージの変化による忙しさが顕著になる30代にとって、手軽にリフレッシュできるボディミストは、機能的な観点からも重宝されているのかもしれません。さらに40代では、「パルファム」が20.9％で再び1位となります。生活がある程度落ち着きを見せ始めるこの年代では、再び質の高い香りを求め、ラグジュアリーなパルファムへと回帰していく傾向があることが推察されます。

職業別

職業別で見ると、「会社員・公務員」層では「オードパルファム」が25.1％と全体平均を大きく上回り、トップとなりました。オフィス等での勤務時間が長いこの層においては、付け直しの頻度を抑えつつ、程よい持続性を持つタイプが好まれる傾向にあると考えられます。

対照的なのが「専業主婦」層で、「パルファム」と「ボディミスト」が共に20.7％で同率1位という結果でした。家事や育児の合間には手軽なボディミストを使用し、自身のプライベートな時間や外出時には高品質なパルファムを纏うといった、オンとオフのシーンに応じて香りを明確に使い分けている様子が推察されます。

未婚・既婚別

未婚・既婚別で見ると、「未婚」層では「オードパルファム」が23.8％で最多となり、しっかりと香りを纏いたいという意向が表れています。対人関係や外出の機会が多い未婚層にとって、香りの持続性や他者への印象度は重要な選択基準であると考えられます。 一方、「既婚」層で最も選ばれたのは「ボディミスト」（18.3％）でした。結婚後は、パートナーや子供と共に過ごす時間が増えるため、家族への配慮から、強く香るものよりも、空間に馴染む穏やかな香りが好まれるのかもしれません。

今回の調査から、フレグランス選びは個人のライフスタイルやライフステージと深く結びついていることが判明しました。仕事モードへの切り替えや、家族と過ごす穏やかな時間など、シーンに合わせて香りを巧みに使い分けるスタイルが定着しているようです。自身の環境や心の声に耳を傾けながら、その時々の「自分」に寄り添う最愛の香りを楽しんでみてはいかがでしょうか。

