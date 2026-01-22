2月6日より「ユリ熊嵐展 -10th anniversary-」デザインフェスタギャラリー原宿にて開催決定！

写真拡大 (全5枚)

株式会社VISION８

株式会社VISION８（EDITION88アートギャラリー）は、2026年2月6日（金）から2月15日（日）まで、デザインフェスタギャラリー原宿（東京都）にて、「ユリ熊嵐展 -10th anniversary-」を開催いたします。



本展は、10周年記念として描き下ろされたイラストをはじめ、アニメの名場面写真や貴重な原案イラスト、設定資料の展示など、『ユリ熊嵐』の世界観を深く味わえる展示会です。作品の魅力を体感できるフォトスポットも設置し、ファンの皆さまにお楽しみいただける空間をお届けいたします。


『ユリ熊嵐』の軌跡と魅力を振り返る、特別なアニバーサリー企画をぜひ会場でご堪能ください。




開催概要


イベント名称：ユリ熊嵐展 -10th anniversary-


主催：株式会社VISION８（EDITION88アートギャラリー）


開催期間　　　　：2026年2月6日（金）～２月15日（日）


開催場所　　　　：デザインフェスタギャラリー原宿　EAST1階（東京）


営業時間　　　　：11：00～19：00　※入場は営業終了の30分前まで


入場料　　　　　 ：無料



イベントの詳細や商品の発売情報につきましては、EDITION88の「ユリ熊嵐展 -10th anniversary-特設サイトページ」及び公式Xアカウント（＠theedition88）にて、順次情報をアップしてまいります。



■「ユリ熊嵐展 -10th anniversary-特設サイトページ」


https://edition-88.com/pages/yurikuma-10th



■EDITION88公式Xアカウント（＠TheEdition88)


https://x.com/TheEdition88/



開催場所「デザインフェスタギャラリー」のホームページ


https://designfestagallery.com/


展示内容


10周年の描き下ろしイラストや、アニメ全12話より厳選した名シーンを額装展示。また、原画やキャラクター設定資料なども展示いたします。ユリ熊嵐の世界観を再現したフォトスポット、キャラクターの等身大パネルもご用意いたします。



※展示内容は変更になる可能性がございます




【描き下ろしイラスト】




展示会開催記念 SNSキャンペーンスタート


Ｘ(旧Twitter)と Instagramにて、88グラフライト（L判）を合計4名様にプレゼントのキャンペーンを実施致します。




【応募締切日】　2026年２月15日（日）23：59



【参加方法】


●X(旧Twitter)


１.@TheEdition88のアカウントをフォロー。


２.対象キャンペーン投稿をリポスト。


対象キャンペーン投稿：https://x.com/TheEdition88/status/2014291961629356513



●Instagram


１. ＠theedition88をフォロー


２. 対象キャンペーン投稿をいいね


対象キャンペーン投稿：https://www.instagram.com/p/DTz3zzIEah5/


作品紹介


あるとき、宇宙のかなたで『小惑星クマリア』が爆発した。


こなごなになったクマリアが流星群になって地球に降り注ぐと、何故か地球上の『クマ（熊）』が一斉に決起し、人類に襲いかかった！『ヒトVS クマ』クマはヒトを食べ、ヒトはクマを撃ち、果てのない戦いと憎しみの連鎖。やがて、ヒトとクマの間には巨大な『断絶の壁』が築かれ、互いに不可侵な状態となった…。



ヒトの世界。


ある朝、嵐が丘学園の生徒、椿輝紅羽（つばき くれは）と 泉乃純花（いずみの すみか）は二人きりで花壇に咲いた「百合の花」を見ていた。二人は『友だち』であり【 恋人 】。花壇は二人にとって大切な場所なのだ。見つめ合う二人。そのとき【クマ警報】がけたたましく鳴る！クマがヒトの世界に侵入し、ヒトが襲われたのだ！


そのクマは果たして…？謎が謎を呼ぶ怒涛の連続！『ユリ熊嵐』が華麗に開幕！


株式会社VISION8について

2009年の創業以来、日本のアニメ・コミック・ゲーム等に関わる作家との関係を第一に、作家が生み出すアートやデザイン、表現のアイデアを用いて、商品の制作から展示会の企画開催までトータルにプロデュースしています。アートブランド「EDITION88」を所有しており、作家の直筆サイン入りの商品を中心に、独自の印刷技術を応用した88グラフ（版画）を制作、展覧会やイベント、EDITION88公式ショップにて販売しています。2025年6月にEDITION88 Flagship Shopを東京デザインセンター１階（五反田）にOPEN。






社名：株式会社VISION８


本社：東京都港区高輪3-14-18　インペリアル高輪３階


代表取締役：五十嵐晃博


会社HP：https://vision8.jp/


EDITION88オンラインショップ：https://edition-88.com/(https://edition-88.com/)


問い合わせ先：vision8@vision8.jp




X　　　　 　　 ＠TheEdition88 https://x.com/TheEdition88/


Instagram @theedition88 　https://www.instagram.com/theedition88/(https://www.instagram.com/theedition88/)


Facebook　 ＠TheEdition88　https://www.facebook.com/TheEdition88/(https://www.facebook.com/TheEdition88/)