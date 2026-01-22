2月6日より「ユリ熊嵐展 -10th anniversary-」デザインフェスタギャラリー原宿にて開催決定！
株式会社VISION８（EDITION88アートギャラリー）は、2026年2月6日（金）から2月15日（日）まで、デザインフェスタギャラリー原宿（東京都）にて、「ユリ熊嵐展 -10th anniversary-」を開催いたします。
本展は、10周年記念として描き下ろされたイラストをはじめ、アニメの名場面写真や貴重な原案イラスト、設定資料の展示など、『ユリ熊嵐』の世界観を深く味わえる展示会です。作品の魅力を体感できるフォトスポットも設置し、ファンの皆さまにお楽しみいただける空間をお届けいたします。
『ユリ熊嵐』の軌跡と魅力を振り返る、特別なアニバーサリー企画をぜひ会場でご堪能ください。
開催概要
イベント名称：ユリ熊嵐展 -10th anniversary-
主催：株式会社VISION８（EDITION88アートギャラリー）
開催期間 ：2026年2月6日（金）～２月15日（日）
開催場所 ：デザインフェスタギャラリー原宿 EAST1階（東京）
営業時間 ：11：00～19：00 ※入場は営業終了の30分前まで
入場料 ：無料
イベントの詳細や商品の発売情報につきましては、EDITION88の「ユリ熊嵐展 -10th anniversary-特設サイトページ」及び公式Xアカウント（＠theedition88）にて、順次情報をアップしてまいります。
■「ユリ熊嵐展 -10th anniversary-特設サイトページ」
https://edition-88.com/pages/yurikuma-10th
■EDITION88公式Xアカウント（＠TheEdition88)
https://x.com/TheEdition88/
開催場所「デザインフェスタギャラリー」のホームページ
https://designfestagallery.com/
展示内容
10周年の描き下ろしイラストや、アニメ全12話より厳選した名シーンを額装展示。また、原画やキャラクター設定資料なども展示いたします。ユリ熊嵐の世界観を再現したフォトスポット、キャラクターの等身大パネルもご用意いたします。
※展示内容は変更になる可能性がございます
【描き下ろしイラスト】
展示会開催記念 SNSキャンペーンスタート
Ｘ(旧Twitter)と Instagramにて、88グラフライト（L判）を合計4名様にプレゼントのキャンペーンを実施致します。
【応募締切日】 2026年２月15日（日）23：59
【参加方法】
●X(旧Twitter)
１.@TheEdition88のアカウントをフォロー。
２.対象キャンペーン投稿をリポスト。
対象キャンペーン投稿：https://x.com/TheEdition88/status/2014291961629356513
１. ＠theedition88をフォロー
２. 対象キャンペーン投稿をいいね
対象キャンペーン投稿：https://www.instagram.com/p/DTz3zzIEah5/
作品紹介
あるとき、宇宙のかなたで『小惑星クマリア』が爆発した。
こなごなになったクマリアが流星群になって地球に降り注ぐと、何故か地球上の『クマ（熊）』が一斉に決起し、人類に襲いかかった！『ヒトVS クマ』クマはヒトを食べ、ヒトはクマを撃ち、果てのない戦いと憎しみの連鎖。やがて、ヒトとクマの間には巨大な『断絶の壁』が築かれ、互いに不可侵な状態となった…。
ヒトの世界。
ある朝、嵐が丘学園の生徒、椿輝紅羽（つばき くれは）と 泉乃純花（いずみの すみか）は二人きりで花壇に咲いた「百合の花」を見ていた。二人は『友だち』であり【 恋人 】。花壇は二人にとって大切な場所なのだ。見つめ合う二人。そのとき【クマ警報】がけたたましく鳴る！クマがヒトの世界に侵入し、ヒトが襲われたのだ！
そのクマは果たして…？謎が謎を呼ぶ怒涛の連続！『ユリ熊嵐』が華麗に開幕！
株式会社VISION8について
2009年の創業以来、日本のアニメ・コミック・ゲーム等に関わる作家との関係を第一に、作家が生み出すアートやデザイン、表現のアイデアを用いて、商品の制作から展示会の企画開催までトータルにプロデュースしています。アートブランド「EDITION88」を所有しており、作家の直筆サイン入りの商品を中心に、独自の印刷技術を応用した88グラフ（版画）を制作、展覧会やイベント、EDITION88公式ショップにて販売しています。2025年6月にEDITION88 Flagship Shopを東京デザインセンター１階（五反田）にOPEN。
社名：株式会社VISION８
本社：東京都港区高輪3-14-18 インペリアル高輪３階
代表取締役：五十嵐晃博
会社HP：https://vision8.jp/
EDITION88オンラインショップ：https://edition-88.com/(https://edition-88.com/)
問い合わせ先：vision8@vision8.jp
