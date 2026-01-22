2月6日より「ユリ熊嵐展 -10th anniversary-」デザインフェスタギャラリー原宿にて開催決定！

株式会社VISION８

株式会社VISION８（EDITION88アートギャラリー）は、2026年2月6日（金）から2月15日（日）まで、デザインフェスタギャラリー原宿（東京都）にて、「ユリ熊嵐展 -10th anniversary-」を開催いたします。

本展は、10周年記念として描き下ろされたイラストをはじめ、アニメの名場面写真や貴重な原案イラスト、設定資料の展示など、『ユリ熊嵐』の世界観を深く味わえる展示会です。作品の魅力を体感できるフォトスポットも設置し、ファンの皆さまにお楽しみいただける空間をお届けいたします。

『ユリ熊嵐』の軌跡と魅力を振り返る、特別なアニバーサリー企画をぜひ会場でご堪能ください。

開催概要

イベント名称：ユリ熊嵐展 -10th anniversary-

主催：株式会社VISION８（EDITION88アートギャラリー）

開催期間 ：2026年2月6日（金）～２月15日（日）

開催場所 ：デザインフェスタギャラリー原宿 EAST1階（東京）

営業時間 ：11：00～19：00 ※入場は営業終了の30分前まで

入場料 ：無料

イベントの詳細や商品の発売情報につきましては、EDITION88の「ユリ熊嵐展 -10th anniversary-特設サイトページ」及び公式Xアカウント（＠theedition88）にて、順次情報をアップしてまいります。

■「ユリ熊嵐展 -10th anniversary-特設サイトページ」

https://edition-88.com/pages/yurikuma-10th

■EDITION88公式Xアカウント（＠TheEdition88)

https://x.com/TheEdition88/

開催場所「デザインフェスタギャラリー」のホームページ

https://designfestagallery.com/

展示内容

10周年の描き下ろしイラストや、アニメ全12話より厳選した名シーンを額装展示。また、原画やキャラクター設定資料なども展示いたします。ユリ熊嵐の世界観を再現したフォトスポット、キャラクターの等身大パネルもご用意いたします。

※展示内容は変更になる可能性がございます

【描き下ろしイラスト】

展示会開催記念 SNSキャンペーンスタート

Ｘ(旧Twitter)と Instagramにて、88グラフライト（L判）を合計4名様にプレゼントのキャンペーンを実施致します。

【応募締切日】 2026年２月15日（日）23：59

【参加方法】

●X(旧Twitter)

１.@TheEdition88のアカウントをフォロー。

２.対象キャンペーン投稿をリポスト。

対象キャンペーン投稿：https://x.com/TheEdition88/status/2014291961629356513

●Instagram

１. ＠theedition88をフォロー

２. 対象キャンペーン投稿をいいね

対象キャンペーン投稿：https://www.instagram.com/p/DTz3zzIEah5/

作品紹介

あるとき、宇宙のかなたで『小惑星クマリア』が爆発した。

こなごなになったクマリアが流星群になって地球に降り注ぐと、何故か地球上の『クマ（熊）』が一斉に決起し、人類に襲いかかった！『ヒトVS クマ』クマはヒトを食べ、ヒトはクマを撃ち、果てのない戦いと憎しみの連鎖。やがて、ヒトとクマの間には巨大な『断絶の壁』が築かれ、互いに不可侵な状態となった…。

ヒトの世界。

ある朝、嵐が丘学園の生徒、椿輝紅羽（つばき くれは）と 泉乃純花（いずみの すみか）は二人きりで花壇に咲いた「百合の花」を見ていた。二人は『友だち』であり【 恋人 】。花壇は二人にとって大切な場所なのだ。見つめ合う二人。そのとき【クマ警報】がけたたましく鳴る！クマがヒトの世界に侵入し、ヒトが襲われたのだ！

そのクマは果たして…？謎が謎を呼ぶ怒涛の連続！『ユリ熊嵐』が華麗に開幕！

株式会社VISION8について

2009年の創業以来、日本のアニメ・コミック・ゲーム等に関わる作家との関係を第一に、作家が生み出すアートやデザイン、表現のアイデアを用いて、商品の制作から展示会の企画開催までトータルにプロデュースしています。アートブランド「EDITION88」を所有しており、作家の直筆サイン入りの商品を中心に、独自の印刷技術を応用した88グラフ（版画）を制作、展覧会やイベント、EDITION88公式ショップにて販売しています。2025年6月にEDITION88 Flagship Shopを東京デザインセンター１階（五反田）にOPEN。

社名：株式会社VISION８

本社：東京都港区高輪3-14-18 インペリアル高輪３階

代表取締役：五十嵐晃博

会社HP：https://vision8.jp/

EDITION88オンラインショップ：https://edition-88.com/(https://edition-88.com/)

問い合わせ先：vision8@vision8.jp

X ＠TheEdition88 https://x.com/TheEdition88/

Instagram @theedition88 https://www.instagram.com/theedition88/(https://www.instagram.com/theedition88/)

Facebook ＠TheEdition88 https://www.facebook.com/TheEdition88/(https://www.facebook.com/TheEdition88/)