異例の速さでルミネ初単独を掴んだ、結成1年目の実力派！大王初単独ライブ「漫才大王」開催決定！

吉本興業株式会社

2026年3月7日(土)にルミネtheよしもとにて、大王初単独ライブ「漫才大王」を開催することが決定しました。

これまでの豊富な経験を武器に、結成わずか1年目ながら『M-1グランプリ 2025』において準決勝進出という快挙を達成。さらに敗者復活戦では、放送直後からXで関連ワードがトレンド入りするなど、多くの視聴者に強烈なインパクトを残しました。その実力と話題性は、若手芸人の枠を超えて注目を集めており、ネクストブレイク筆頭株として各方面から期待が高まっています。

今回の単独ライブでは、これまで培ってきた漫才の集大成とも言える内容を披露します。ルミネtheよしもとでの記念すべき初単独ライブに、ご注目ください。

1月23日(金)11:00より、FANYチケットにて先行販売受付を開始します。

大王初単独ライブ「漫才大王」 開催概要

大王初単独ライブ「漫才大王」

＜日程＞ 2026年3月7日(土) 開場20:10／開演20:30

＜会場＞ ルミネtheよしもと

＜料金＞ 前売3,000円／当日3,500円／配信1,800円

＜出演＞ 大王

【チケット販売スケジュール】

●FANYチケット先行受付期間：1月23日(金)11:00～1月26日(月)11:00

●当落発表：1月27日(火)18:00

●一般販売：1月28日(水)10:00

【チケット販売URL】

▼FANYチケット：https://x.gd/sZKzX

▼FANY Online ticket：https://x.gd/sKhYs ※1月28日(水)10:00以降に表示されます

大王 本人コメント

＜渡辺ポット（右）＞

ありがたいことに結成11ヶ月の初単独ライブをなんとルミネで開催させていただけることになりました！

たくさんの人に感謝してもしきれません！

そんな方々に恩返し、そして見てくださったお客様に楽しんでもらえるような単独になるよう頑張ります！

＜山内仁平（左）＞

そんな方々に恩返し、そして見てくださったお客様に楽しんでもらえるような単独になるよう頑張ります!って(笑)